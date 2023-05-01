Чистящее средство, которое отмывает всё

Приготовьте одно потрясающее средство для уборки: оно справляется с налётом, жиром, грязью различного происхождения. Одним средством можно отмыть абсолютно весь дом!







На мелкой тёрке натрите 2 ст. л. самого дешёвого хозяйственного мыла.







Залейте небольшим количеством кипятка, перемешайте, дождитесь полного растворения мыла (около 5 минут).







Затем к 2 ст. л. мыла добавьте 1 ст. л. самой дешёвой зубной пасты. Ещё раз перемешайте.







Этим средством можно отмыть всё: холодильник, кухонный гарнитур, подоконник, плитку, духовку, кухонную плиту и т. д.!





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