С нами не соскучишься!

8 310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    а истина в 11 теории... или 12.  гы10 интригующих те...
  • Владимир Моргунов
    ПРОДАВШИЕ-ШЛЮХИ. КУПИВШИН-МУДАКИ !!!!!9 историй самых д...
  • Россиянин
    ЭФИР существует. Просто ученым запрещено упоминать ЭФИР, вот и придумывают темные материи.10 интригующих те...

Чистящее средство, которое отмывает всё

Приготовьте одно потрясающее средство для уборки: оно справляется с налётом, жиром, грязью различного происхождения. Одним средством можно отмыть абсолютно весь дом!

Чистящее средство, которое отмывает всё

На мелкой тёрке натрите 2 ст. л. самого дешёвого хозяйственного мыла.

Чистящее средство, которое отмывает всё

Залейте небольшим количеством кипятка, перемешайте, дождитесь полного растворения мыла (около 5 минут).

Чистящее средство, которое отмывает всё

Затем к 2 ст. л. мыла добавьте 1 ст. л. самой дешёвой зубной пасты. Ещё раз перемешайте.

Чистящее средство, которое отмывает всё

Этим средством можно отмыть всё: холодильник, кухонный гарнитур, подоконник, плитку, духовку, кухонную плиту и т. д.!

Чистящее средство, которое отмывает всё
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
плиткаСредство

Картина дня

наверх