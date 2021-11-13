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Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Проект под названием Astley Castle от студии Witherford Watson Mann architects стал победителем конкурса RIBA Stirling Prize в 2013 году. Замковый комплекс в Великобритании представлял собой единую территорию со сложными сооружениями и земельным рельефом. Ров, замок, ворота, озеро, церковь и сад — всё объединялось в живописном пейзаже. Современная реконструкция включала в себя разрешение на строительство нового дома в центре разрушенных средневековых стен. Обязательным условием было поддержание и сохранение исторической части строения, ландшафта и интерьера. Работы были начаты на месте осенью 2008 года.

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

Превращение старого замка в современный дом

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