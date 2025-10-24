С нами не соску...
7 городов планеты, доступ в которые строго ограничен



На планете слишком много городов, чтобы человек знал про существование всех. Однако о некоторых неизвестно практически никому из-за их особого закрытого статуса. По этой же причине некоторые города, пусть и знакомые обывателю, могут быть недоступными для посещения. А причины для такой секретности могут быть самые разные - от проведения там секретных военных испытаний до вопроса вероисповедания.
Вашему вниманию 7 городов планеты, доступ в которые строго ограничен.

1. Саров (Российская федерация)


Один из самых закрытых городов планеты. /Фото: back-in-ussr.com

Один из самых закрытых городов планеты. /Фото: back-in-ussr.com

 

О существовании этого города в советский период за его пределами вообще знали лишь единицы. Сегодня Серов отображается даже на картах, однако по-прежнему остаётся местом, доступ куда ограничен. А всё из-за проведения там ряда военных разработок и испытаний, связанных с ядерной энергетикой. На сегодняшний день въезд в город осуществляется под жёстким контролем людей и системы камер видеонаблюдения, а попасть на территорию могут только те, кто имеет специальный пропуск. Местные жители имеют возможность пригласить в Саров только родственников.

2. Приозёрск (Казахстан)


Панорама Приозёрска. /Фото: priozersk.com

Панорама Приозёрска. /Фото: priozersk.com


 

Ещё один закрытый советский город, который, хоть и оказался в другом государстве после распада СССР, однако свой статус не потерял. Приозёрск расположен в Карагандинской области Казахстана и является административным центром военного полигона Сары-Шаган. Фактически же, город раскинулся в пустыне Бетпак-Дала (в Голодной Степи) на полуострове Коржынтубек. Причиной закрытого статуса города является тот факт, что там и сегодня функционирует военный полигон для испытания противоракетных систем, предназначенных для перехвата баллистических ракет.

3. Мекка и Медина (Саудовская Аравия)


Медина ночью. /Фото: interfax.ru

Медина ночью. /Фото: interfax.ru

 

Обычно оба этих города упоминают вместе. И не только потому, что они являются священные мусульманскими городами. Всё дело в том, что если попасть на территорию Саудовской Аравии не очень трудно, то вот в Мекку и Медину - куда сложнее. Входить туда разрешается только представителям ислама, остальным он запрещён. Единственная возможность увидеть уникальную архитектуру и место, где жил и умер пророк Мухаммед - это стать частью группы паломников-мусульман.

4. Пхеньян (КНДР)


Город, куда не всякого туриста пустят. /Фото: travelask.ru

Город, куда не всякого туриста пустят. /Фото: travelask.ru


 

О том, что Северная Корея не блещет свободами - давно известный факт. Однако для туристов эти ограничения работают особенно тщательно, хотя бы потому, что далеко не каждого туда вообще пустят. Так, в Пхеньян запрещён въезд американцам, южнокорейцам, а также существует запрет по роду деятельности - туда не пустят журналистов. Другие туристы для посещения столицы Северной Корее должны запросить визу как минимум за месяц до посещения страны. Кроме того, количество туристов также строго контролируется, а те, кто все-таки сумел туда проехать, особой свободы не почувствует, потому что не имеет права перемещаться куда-либо без сопровождения гида. Хотя сегодня, в сравнении с прошлыми временами, сделали послабление - перестали отбирать телефоны на таможне.

5. Могадишо (Сомали)


Город, в который просто опасно ездить. /Фото: rossaprimavera.ru

Город, в который просто опасно ездить. /Фото: rossaprimavera.ru

 

Сомали у многих людей в принципе ассоциируется с опасностью, хотя бы из-за печально известных пиратов. Однако в реальности всё куда более глобально: уже на протяжении двух десятилетий на территории этого государства идёт гражданская война, поэтому Сомали считается второй страной в мире из числа наиболее закрытых стран - первенство у Северной Кореи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что столица Сомали Могадишо также имеет ограниченный доступ: по данным редакции Novate,ru в год её посещает не больше 18 тысяч иностранцев, причём доля туристов среди них минимальна.

6. Нордельта (Аргентина)


Экогород не для всех. /Фото: booking.com

Экогород не для всех. /Фото: booking.com

 

Есть и на другом конце планеты закрытые населённые пункты. Однако, пожалуй, самым необычным среди них является аргентинская Нордельта, расположенная недалеко от Буэнос-Айреса. Этот город был основан в 1999 году и является экопоселением, где проживает около ста человек. Нордельта имеет всю необходимую для жизни инфраструктуру - для местных детишек даже школу построили. Вот только его жители не стремятся пустить в свой городок чужаков: войти на территории могут лишь они сами и те, кого они пригласят.

7. Сан-Педро-Сула (Гондурас)


Никто не хочет ехать в город, где может случиться всё, что угодно. /Фото: travelsafe-abroad.com

Никто не хочет ехать в город, где может случиться всё, что угодно. /Фото: travelsafe-abroad.com

 

На одном только Сомали опасные места на планете не заканчиваются. Так, например, в ряде рейтингов самым опасным населённым пунктом на Земле считается город Сан-Педро-Сула, что в Гондурасе. А все потому, что здесь отмечен наиболее высокий уровень преступности, в основном из-за засилья картелей на территории. Хотя места там по-настоящему живописные: Сан-Педро-Сула находится всего в 60 километрах от Карибского моря.

