Самые опасные серийные автомобили в мире

Вы когда-нибудь мечтали о езде на скорости более 300 км/ч в стильном спортивном автомобиле? Некоторые автопроизводители предоставляют такую возможность. Правда за такую возможность нужно заплатить много денег. Список самых быстрых и самых опасных автомобилей в мире.
McLaren F1.
Автомобиль с двигателем BMW V12. Этот спорткар был создан для опасной езды. Он разгоняется до 100 км за 3,2 секунды, а его максимальная скорость – 380 км/ч. Но McLaren F1 не просто быстрая, но еще и стильная машина.
Hennessey Venom GT.
С 6,2-литровым турбированным двигателем V8, Hennessey Venom GT может разогнаться от 0 до 100 км за 2,5 секунды. Его максимальная скорость почти 420 км/ч. Это делает его очень опасным автомобилем. Великолепный двухместный спорткар с низкой посадкой и аэродинамическим дизайном.
Zenyo ST1.
Zenyo ST1 – автомобиль датского производства. Всего произведено 15 таких машин. И если она вдруг у вас сломается, то компания отправит к вам механика. И это независимо от вашего местоположения. Автомобиль разгоняется до 100 км за 2,9 секунд, а максимальная его скорость составляет более 370 км/ч.
SSC Ultimate Aero TT.
Американский спортивный автомобиль который может разогнаться до 410 км/ч. Однако производители утверждают, что его реальная скорость 435 км/ч. В 2007 году машина побила рекорд Гиннесса по скорости.
Lamborghini Aventador.
Lamborghini Aventador является одной из самых популярных спорткаров. Машина оснащена двигателем V12 и может разогнаться до сотни за 2,9 секунды, а максимальная скорость машины – 355 км/ч.
Saleen S7 Twin Turbo.
Только двигатель этой машины стоит 62 тысячи долларов. Этот опасный и быстрый автомобиль имеет аэродинамический дизайн, созданный для высоких скоростей.
Koenigsegg Agera R.
Броский дизайн и громкий двигатель мощностью 1000 л.с. Koenigsegg Agera R является одним из самых желанных спорткаров. Кстати, он очень экономичный в расходе топлива. Скорость – почти 430 км/ч. Ускорение впечатляет.
Bugatti Veyron Super Sport.
Максимальная скорость – почти 430 км/ч. До сотни эта крошка разгоняется за 2,4 секунды. Особенность дизайна Bugatti – очень низкая посадка.
Pagani Huayra.
Свое название машина получила в честь бога ветров империи инков. Она такая же быстрая и такая же мощная. 6-литровый двигатель V12. До сотни разгоняется за 3,2 секунды.
Aston Martin One 77.
Aston Martin One 77 имеет 7,3-литровый двигатель V12. Быстрый и мощный и очень дорогой.
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