Почему все жители ушли из городка на границе с Аляской, даже не выключив свет

Когда представляешь себе город-призрак, перед глазами встают развалины: дома без кровли, грязные разбитые окна, прогнившие полы… Но в Китсолте, который находится на северном побережье Британской Колумбии в Канаде, можно встретить лишь сплошные ряды идеально сохранившихся домов, торговых центров, ресторанов, банков, пабов и театров. Все они заброшены и пустуют, но выглядят нетронутыми и идеально чистыми. Свет в городке всегда горит, улицы украшают аккуратно подстриженные деревья, газоны здесь ухожены, но никто не называл Китсолт своим домом с 1982 года.













Городок Китсолт неподалеку от границы с Аляской находится в 115 километрах езды по гравийной дороге из Терраса. Просуществовал этот населенный пункт недолго. Его история началась в 1979 году, когда здесь поселилось сообщество шахтеров, работающих в молибденовых шахтах. Молибден добавляют в различные сплавы для создания твердых и устойчивых карбидов и используют для придания нержавеющих свойств стали. Но как раз тогда, когда жизнь в этой девственной горной утопии начала налаживаться, рынок молибдена обрушился, и все население городка — порядка 1200 человек — покинуло его.







В этой части Британской Колумбии, в конце бухты Обсерватории на протяжении почти ста лет добывались драгоценные и благородные металлы, такие как серебро, свинец, цинк и медь. Это привело к образованию большого количества быстро растущих городков, в том числе Элис-Арма и Аньокса. Молибден здесь добывался с конца 60-х до начала 70-х, но добыча остановилась, когда прибыли компаний стали падать. К концу 70-х цены на этот металл снова возросли, поскольку его запасы в Аляске, Британской Колумбии и на западе США стали иссякать. Американская горнодобывающая компания Phelps Dodge решила ухватиться за эту возможность.







Большая полоса земли площадью несколько сотен акров была выделена под город Китсолт, и началось строительство небывалых для Британской Колумбии масштабов. Во фьорд Китсолта прибывали корабли со строительными материалами. Из Терраса через горы была спешно проложена гравийная дорога. Со всей Северной Америки на высокооплачиваемую работу съехались инженеры и строители.







Было построено более сотни частных домов на одну семью и дуплексов, а также семь многоквартирных домов, вмещавших более двухсот квартир. Здесь появилась современная больница, торговый центр, рестораны, банки, почтовое отделение, паб, бассейн, библиотека, два центра отдыха и развлечений с джакузи и саунами и театр. Под землей проложили кабельное телевидение и телефонные линии. В городе были оборудованы водоочистительные сооружения по последнему слову техники, и из кранов текла самая чистая вода в провинции.







Едва прошло 18 месяцев после заселения первых семей, молибденовый рынок обрушился из-за кризиса и появления молибденовых побочных продуктов. Шахты закрыли, люди стали уезжать, и про Китсолт забыли.







В 2005 году американский предприниматель индийского происхождения Кришнан Сутхантиран выкупил городок за 7 миллионов долларов и начал планировать его возрождение. С тех пор миллионер вложил около 25 миллионов долларов в усовершенствования и поддержание города в порядке. Около двух десятков смотрителей обходят дома и другие строения, проверяя их состояние и проводя ремонтные работы. Они стригут газоны, подрезают ветви деревьев и метут улицы.







Сутхантиран планирует окупить свои инвестиции, превратив Китсолт в центр производства сжиженного природного газа в Британской Колумбии. Будущее городка зависит от успешности этого газового проекта.















































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