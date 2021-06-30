Несостоявшийся «Старт»: почему футуристичный микроавтобус не выехал на дороги СССР

Микроавтобус в 1960-х был для советского человека неким «полулюксом» среди общественного транспорта – билет на проезд в знаменитом «Рафике» стоил дороже, чем автобусный. Однако далеко не все знают, что чудо прибалтийского автопрома в какой-то момент могло обзавестись конкурентом. Вот только на советские дороги он так и не доехал, зато на века был запечатлен на киноленте. Все это о «Старте» - самом красивом микроавтобусе СССР.
Микроавтобус получился футуристичный. /Фото: drive.ru
Пожалуй, не было в Советском Союзе человека, который не смотрел давно ставшую легендарной кинокомедию Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Этот фильм обсуждался всеми, но говорили не только о занятном сюжете и смешных персонажах. Многих заинтересовал четырехколесный «актер», появившийся в самой последней сцене – когда Шурик провожает Нину, а затем она уезжает на красивом микроавтобусе. Этот футуристичный автомобиль и стал предметом споров о его происхождении: одни говорили, что он иностранный, другие – что его построили специально для съемок.
Кадр из кинокомедии Кавказская пленница. /Фото: svatove city
На самом же деле микроавтобус назывался «Старт», был детищем Северодонецкой Авторемонтной базы (САРБ) и вполне мог занять достойное место в дорожном движении советских городов. Но этого так и не произошло, хотя начиналось все довольно оптимистично.
Справедливости ради стоит сказать, что «Старт» был создан, по сути, на чистом энтузиазме. А дело было так: новый на тот момент начальник Северодонецкой Авторемонтной базы А.С.Антонов, который слыл товарищем активным и, как сегодня бы сказали, креативным, задумал эксперимент – создать автомобильный прицеп для туристов. Причем материал для него выбрал популярный в то время, но нетривиальный для автомобилестроения – стеклопластик.
Небольшая газетная заметка о машине. /Фото: bigpicture.ru
Но на одной идее деятельный товарищ Антонов не остановился – практически сразу он решил построить целый автомобиль с кузовом из стеклопластика. Несмотря на то, что проектами такой сложности САРБ ранее не занимались, от задумки отказываться никто не собирался: на помощь пришли специалисты Харьковского Автодорожного института, среди которых был и художник Юрия Андроса. Именно он и создал тот необычный для советского обывателя внешний вид автомобиля, который уже было решено «сделать» микроавтобусом.
Модель Старта в масштабе. /Фото: bigpicture.ru
Этой футуристичной машине как будто в противовес дали вполне привычное, даже обыденное как для начала 1960-х название – «Старт». Сам же микроавтобус был построен очень быстро, всего за полтора месяца. Практически сразу после этого опытный ездовой образец отправился в Москву на «смотрины», своим ходом преодолев около тысячи километров расстояния.
На улицах города по дороге в Москву. /Фото: drive.ru
В столице красивый микроавтобус сразу же обратил на себя внимание, в том числе смог впечатлить лично Никиту Сергеевича Хрущева. Конечно, столь высокая оценка поспособствовала тому, что из Горького в Донецк направили сразу полсотни машинокомплектов для налаживания серийного производства. Однако дальше цифры в пятьдесят штук дело не зашло – после прихода к власти Леонида Ильича Брежнева поставки были прекращены.
Салон Старта. /Фото: bigpicture.ru
Однако на этом неприятности необычного микроавтобуса не закончились. Так как на советских дорогах все еще не хватало этого типа транспорта, было решено все же протестировать «Старт» на Дмитровском автополигоне. Вот только результате оказались не теми, на которые рассчитывалось: выяснилось, что микроавтобус как раз из-за своих футуристических деталей сильно потерял в аэродинамике.
Кроме того, создание «Старта» было, по сути, полукустарным с немалой долей ручного труда. А это, в свою очередь, стало причиной не только наличия конструктивных недостатков, но и значительного удорожания себестоимости автомобиля – его производство потенциально обошлось бы почти вдвое больше, чем того же «Рафика». Поэтому в конечном итоге на дорогах остался лишь прибалтийский микроавтобус.
У Старта случился фальстарт. /Фото: wikipedia.org
История же «Старта» закончилась, толком не начавшись – всего их успели изготовить около сотни, но судьба большинства из них неизвестна. Те же, что остались, чаще всего являются собственностью частных коллекционеров. Но и по сей день иногда появляется информация о восстановлении самого красивого советского микроавтобуса – благо, его стеклопластиковый кузов время коснулось не так сильно, как металлические.
Необычный материал позволяет оставаться кузову целым даже полвека спустя. /Фото: vz.ua
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