Как не стать теткой в 35 лет: 9 главных заповедей

1. Не зацикливайте на быте

Убирайте по мере необходимости. / Фото: Yborshiki.ru

2. Забудьте о многозадачности

Многозадачность - не самое лучшее качество. / Фото: Staff-online.ru

3. Перестаньте быть практичной

Вместо джинсов выбирайте платье. / Фото: Zen.yandex.ua

4. Решайте проблемы мирным путем

Не кричите, а спокойно выскажите свое мнение. / Фото: shkolazhizni.ru

5. Заведите хобби

Запишитесь на курсы кройки и шитья. / Фото: Pinterest.com

6. Следите за выражением лица

Чаще улыбайтесь. / Фото: Visualimpactfitness.com

7. Ухаживайте за собой

Делайте макияж всегда, даже если собираетесь на рынок. / Фото: Intrigue.dating

8. Слушайте себя

Прислушивайтесь к себе, а не к окружающим. / Фото: Slender-woman.ru

9. Радуйтесь жизни

Радуйтесь жизни, даже если на улице идет дождь. / Фото: Greelane.com