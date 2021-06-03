Идеи клумб без земельного участка

Утолить свою страсть к цветоводству можно, и не имея земельного участка в несколько гектаров. Да и на маленькой даче может возникнуть такая необходимость, если в приоритете сад и овощные грядки, а для обычных клумб не хватает места.

Рассмотрим самые удачные и несложные идеи оформления цветников с использованием подручных средств и с низким бюджетом.



1. Лестница

2. Настенное сооружение

3. Стеллаж

4. Скамейка

5. Уличные вазоны

6. Зона вокруг дерева

7. Многоуровневая высокая конструкция

8. Тазик

9. Стул

10. Камни и скалы

11. Тумбочка с ящиками

Небольшую узкую лестницу можно поставить практически в любом месте. Прикрепите к перекладинам горшки или повесьте кашпо на держателях-крючках. Цветущий результат порадует вас и окружающих.Стены дома тоже нуждаются в украшении. Огромную пустующую площадь используйте максимально эффективно, создавая красивые и оригинальные цветочные композиции.Соберите стеллаж из деревянных ящиков, и у вас получится целый новый дом для любимых цветов. Комбинируйте разные по срокам цветения растения, чтобы клумба была постоянно цветущей.Как приятно летом присесть на лавочку и вдохнуть приятный аромат фиалок или петуний. Это легко сделать, если цветы растут прямо на ней.Уличные вазоны – простой и бюджетный способ украсить ландшафт яркими красками. Выбирайте самые дешевые горшки, их все равно затмит красота посаженных растений.Земля вокруг дерева не должна простаивать зря. Поставьте ограду и посадите цветы или низкие кустарники.Альпийская горка может быть и такой – на пирамиде из деревянных ящиков. Выращивайте в них низкорослые или вьющиеся цветы, а также пряные травы.Этот вариант решает сразу две задачи. Первая – украсить местность, вторая – освободить дом от ненужных предметов. Анютины глазки и маргаритки в старом тазу смотрятся мило и привлекательно.Не спешите относить старую мебель на помойку. Посмотрите на нее иными глазами и подумайте, как и какие цветы можно в ней посадить. Старый стул не обязательно реставрировать, легкая обшарпанность придаст этой импровизированной клумбе рустикального шарма.И на скалах растут цветы – тем более, если вы сами их туда посадите. Выбирайте растения, подходящие для альпийских горок и рокариев.Бабушкину тумбочку поставьте на почетное место и засадите незабудками. Это будет и память о предках, и настоящее украшение двора.Дайте волю своему внутреннему художнику – и он будет творить бесконечно, украшая местность вокруг себя новыми цветами и зелеными растениями.