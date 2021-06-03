С нами не соскучишься!

7 963 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...
  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...

Идеи клумб без земельного участка

Утолить свою страсть к цветоводству можно, и не имея земельного участка в несколько гектаров. Да и на маленькой даче может возникнуть такая необходимость, если в приоритете сад и овощные грядки, а для обычных клумб не хватает места.
Рассмотрим самые удачные и несложные идеи оформления цветников с использованием подручных средств и с низким бюджетом.

1. Лестница


Небольшую узкую лестницу можно поставить практически в любом месте. Прикрепите к перекладинам горшки или повесьте кашпо на держателях-крючках. Цветущий результат порадует вас и окружающих.
Идеи клумб без земельного участка

2. Настенное сооружение


Стены дома тоже нуждаются в украшении. Огромную пустующую площадь используйте максимально эффективно, создавая красивые и оригинальные цветочные композиции.

Идеи клумб без земельного участка

3. Стеллаж 


Соберите стеллаж из деревянных ящиков, и у вас получится целый новый дом для любимых цветов. Комбинируйте разные по срокам цветения растения, чтобы клумба была постоянно цветущей.
Идеи клумб без земельного участка

4. Скамейка


Как приятно летом присесть на лавочку и вдохнуть приятный аромат фиалок или петуний. Это легко сделать, если цветы растут прямо на ней.
Идеи клумб без земельного участка

5. Уличные вазоны


Уличные вазоны – простой и бюджетный способ украсить ландшафт яркими красками. Выбирайте самые дешевые горшки, их все равно затмит красота посаженных растений.


Идеи клумб без земельного участка

6. Зона вокруг дерева


Земля вокруг дерева не должна простаивать зря. Поставьте ограду и посадите цветы или низкие кустарники.

Идеи клумб без земельного участка

7. Многоуровневая высокая конструкция


Альпийская горка может быть и такой – на пирамиде из деревянных ящиков. Выращивайте в них низкорослые или вьющиеся цветы, а также пряные травы.
Идеи клумб без земельного участка

8. Тазик


Этот вариант решает сразу две задачи. Первая – украсить местность, вторая – освободить дом от ненужных предметов. Анютины глазки и маргаритки в старом тазу смотрятся мило и привлекательно.
Идеи клумб без земельного участка

9. Стул


Не спешите относить старую мебель на помойку. Посмотрите на нее иными глазами и подумайте, как и какие цветы можно в ней посадить. Старый стул не обязательно реставрировать, легкая обшарпанность придаст этой импровизированной клумбе рустикального шарма.

Идеи клумб без земельного участка

10. Камни и скалы


И на скалах растут цветы – тем более, если вы сами их туда посадите. Выбирайте растения, подходящие для альпийских горок и рокариев.

Идеи клумб без земельного участка

11. Тумбочка с ящиками


Бабушкину тумбочку поставьте на почетное место и засадите незабудками. Это будет и память о предках, и настоящее украшение двора.
Идеи клумб без земельного участка

Дайте волю своему внутреннему художнику – и он будет творить бесконечно, украшая местность вокруг себя новыми цветами и зелеными растениями.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
идеиКлумба
Обсудить

Картина дня

наверх