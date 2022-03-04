6 способов победить усталость и сохранить психическое здоровье

Как победить усталость и сохранить психическое здоровье.
В суетном современном мире и постоянных стрессах, которым подвержен современный человек, так сложно и так важно сохранять работоспособность и психическое здоровье. Ежедневная рутинная работа, домашние хлопоты, пробки на дорогах – всё это вызывает стресс, и необходимо находить способы, которые бы позволили привести в порядок душу и здоровье. В этом обзоре речь пойдёт о способах, которые позволят это сделать.
1. Йога
Йога - и для души, и для тела.
Йога является удивительной тренировкой, которая одинаково хороша для ума, тела и души. Помимо того, что она поможет снять стресс благодаря медленным движениям и глубокому дыханию, йога также поможет улучшить физические кондиции, разработать мышцы, укрепить их и улучшить осанку. Если заниматься йогой каждый день или хотя бы несколько раз в неделю, то человек намного менее будет подвержен стрессу.
2. Медитация
Медитация - прекрасный способ привести в порядок ум и тело.
Уже давно доказано, что медитация является чрезвычайно полезной для психического здоровья человека. Эти упражнения увеличивают функциональность мозга, концентрацию внимания, обмен веществ и иммунную систему.
3. Прогулки пешком
Гуляйте больше!
Многие люди не имеют ни малейшей возможности бывать на открытом воздухе, поскольку офисная работа просто поглощает их с головой. Если это позволяет погода, обязательно стоит выделять какое-то время, чтобы выйти на улицу и просто пройтись. Исследования доказали, что пешие прогулки являются чрезвычайно полезными как физически, так и умственно. Стоит отвлечься от ежедневного хаоса, беготни, крика детей (или клиентов) и побыть в среде, где есть естественный мир и покой, чтобы «расслабить ум», а также уменьшить депрессию и беспокойство.
4. Сон
Сон как залог успеха.
Высыпаться в достаточном объеме - очень важный аспект для физического и психического благополучия. Недостаток сна может нарушить метаболизм человека, сделав его раздражительным и психически неустойчивым. Сон очень важен для «дозаправки» энергией для выполнения задач на следующий день.
5. Танцы
Танцы как способ расслабиться и избавиться от негатива.
Иногда просто нужно выбросить все мысли из головы и позволить своему телу «высказывать» все, что ему нужно и хочется. При этом, танцы не только высвобождают эмоции, но и прекрасно укрепляют все тело, с ног до головы. Причем необязательно даже ходить в танцевальную студию, можно прекрасно танцевать и дома под любимую музыку.
6. Бег
Вперёд за здоровьем!
Все знают, что бег оказывает прекрасное воздействие на организм, но почти никто не задумывается о том, что он также благотворно влияет на мозг. Уже было доказано, что бег хорошо снимает стресс, а также может улучшить память. Исследования показывают, что все упражнения, которые оказывают влияние на сердечно-сосудистую систему (в том числе и бег) могут создавать новые клетки мозга и улучшать общую производительность мозга.
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