6 способов победить усталость и сохранить психическое здоровье

Как победить усталость и сохранить психическое здоровье.

1. Йога

Йога - и для души, и для тела.

2. Медитация

Медитация - прекрасный способ привести в порядок ум и тело.

3. Прогулки пешком

Гуляйте больше!

4. Сон

Сон как залог успеха.

5. Танцы

Танцы как способ расслабиться и избавиться от негатива.

6. Бег

Вперёд за здоровьем!