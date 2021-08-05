7 съедобных техногенных новинок, которые стали реальностью

То, что когда-то было фантастикой, с каждым годом становится безутешной реальностью, с которой рано или поздно человечеству придётся столкнуться. 3D-печатные высокотехнологичные блюда, искусственная рыба, молекулярной кухня – это еда, которая в скором времени займёт места не только на полках магазинов, а и в наших холодильниках. Именно такое недалёкое будущее нам сулят учёные, оповещая о том, что глобальные проблемы не за горами…
1. Искусственное мясо
Искусственное мясо. \ Фото: google.ru.
С помощью науки лабораторное мясо становится практически неотличимым от настоящего. Причина, по которой некоторые инновационные компании создают мясо на основе растений – та же, по которой разрабатывается мясо, выращенное в лабораторных условиях. Большинство считает, что мясо является одним из самых вкусных продуктов в мире, без которого сложно обойтись. И несмотря на то, что ещё несколько десятилетий назад этот продукт считался предметом роскоши, в настоящее время он стал практически неотъемлемой частью каждого стола и блюда.
Мясо будущего. \ Фото: klevo.net.
В силу того, что мировой аппетит на мясо ежегодно растёт, большинство фермеров забили тревогу, ссылаясь на то, что наиболее распространённые методы скотоводства не являются устойчивыми. А это может означать лишь одно, что в скором времени производство натурального мясо значительно сократится. Но к счастью (или нет), учёные и предприниматели создали невероятные инновации, вырастив искусственное мясо, которое полностью удовлетворяет и соответствует вкусовым качествам настоящего.
2. Насекомые
Насекомые. \ Фото: nauka.vesti.ru.
«Чёрт возьми, НЕТ!» – реакция людей, впервые услышавших то, что в скором времени им предстоит есть насекомых. И как бы прискорбно это не звучало, но факт остаётся фактом, и к столь изощрённой еде определенно стоит привыкнуть. Дело в том, что многие насекомые, включая мучных червей и сверчков, невероятно богаты питательными веществами, а также белком, полезными жирами, витаминами и минералами. Ко всему прочему, они содержат все незаменимые аминокислоты, которые необходимы для восстановления мышц и тканей нашего тела. Кроме того, этот суперпродукт имеет много перспективных реализаций. Уже сейчас вы можете купить макароны, энергетические батончики, паштеты, закуски и другие продукты, обогащённые съедобными букашками.
Продукты с насекомыми. \ Фото: espanarusa.com.
3. Водоросли
Салат из водорослей. \ Фото: zdorovieinfo.ru.
Как оказалось, водоросли могут быть очень питательными, так как они использовались в рационе животных и людей испокон веков. И это не спроста. Они богаты белком, жирами и углеводами. Согласно недавнему исследованию, спирулина и хлорелла содержат до 70% сухого белка. Эти микроводоросли также имеют аминокислотный профиль, который хорошо сравнивается с яйцом. Помимо всего этого, они содержат все незаменимые вещества, необходимые для нормального здоровья и роста. Это аминокислоты, которые либо не вырабатываются организмом, либо производятся в недостаточном количестве, и их необходимо пополнять диетическим белком. Более того, исследование показывает, что некоторые виды водорослей содержат много жирных кислот омега-3, которые могут способствовать хорошему здоровью сердца.
Чипсы из водорослей. \ Фото: satu.kz.
Однако есть и свои минусы. Существует множество вариаций питательного и функционального состава водорослей по видам, сезонам и различным прибрежным средам. Но для полного понимания преимуществ и оценки потенциальных негативных последствий необходимы дополнительные исследования и литература. Несмотря на это, есть существенные доказательства того, что большая часть водорослей пригодна для употребления в пищу, а это означает, что в скором времени такой продукт станет неотъемлемой частью питания современного человека.
4. Использование звука для изменения вкуса
Еда под музыку. \ Фото: 1zoom.ru.
Познавательный факт: знаете ли вы, что прослушивание определённой частоты может сделать любую еду гораздо вкуснее и наоборот?
Под руководством учёных из Оксфордского университета изучалось, как прослушивание различных фоновых звуков может изменить способ восприятия вкуса. В итоге недавнее исследование получило удивительно название «Горько-сладкая симфония – доказательство соответствия вкуса и звука без влияния на восприятие вкуса», которое происходит исходя из того факта, как участники воспринимали вкус еды в зависимости от звуков, которым они подвергались.
Звук влияет на вкус еды. \ Фото: лады-клуб.рф.
Но исследователи пока не уверены, что именно происходит в мозге и почему наше восприятие меняется в зависимости от звука и частоты его звучания. Это определенно захватывающее открытие, и его последствия в настоящее время проверяются. В итоге, во всём мире многие шеф-повара и компании начали экспериментировать со звуками и фоновой музыкой, и эксперименты варьируются от повышения качества пищи за счёт снижения уровня сахара в пище до ощущения её свежести. Так что, кто знает, может быть в скором будущем мы начнём видеть не только состав продукции, а и QR-коды для плейлистов на нашей упаковке продуктов питания.
5. 3D-еда
Еда, напечатанная на 3D-принтере. \ Фото: russian.rt.com.
Представьте, вы сидите с друзьями в гостиной. Все выпили по бокалу вина, и болтовня становится громче с каждой минутой. Вдруг ваш ребёнок кричит из другой комнаты: «Мама, я голоден, можешь распечатать мне бутерброд? Потому что я занят игрой!». Согласитесь, что подобное звучит мягко говоря, как строчка из области научной фантастики. Но как оказалось, в современном мире есть такие 3D-принтеры, которые могут печать еду. И да, одно из таких устройств в скором времени может появиться у вас в доме.
3D-пицца. \ Фото: building-tech.org.
В 2014 году дизайнер еды Chloé Rutzerveld разработал концепцию «здоровых» 3D-печатных закусок на основе различных растений и грибов для усиления вкуса. Проект назывался «съедобный рост», и он продемонстрировал, как технология может быть использована для повышения естественного роста. Его цель состояла в том, чтобы вдохновить учёных, технологов и шеф-поваров выйти за рамки модных макаронных изделий и печенья, исследуя новые способы создания здоровой пищи.
3D-еда становится реальностью. \ Фото: allpozitive.ru.
В 2016 году FoodInk открыли поп-ап ресторан, в котором подают блюда, напечатанные на 3D-принтерах. Они описывают свою концепцию как «изысканная кухня», и это именно так. Понадобится ещё с десяток лет, чтобы столь необычная технология вошла в каждый дом. Ведь подобное изобретение буквально ежедневно становится всё дешевле и дешевле. Уже сейчас такие компании, как byFlow, предлагают доступные 3D-принтеры для продуктов питания для домашнего использования.
Интересный факт: Несмотря на то, что 3D - сложная тема, такая еда вполне безвредна и съедобна для человека. Всё сводится к тому, каковы ваши ингредиенты, как готовится пища и как часто вы её едите. Самое интересное в 3D-печати – это то, что вы можете использовать ОГРОМНЫЙ набор ингредиентов. Творчество является единственным ограничением. Это означает, что это может быть очень полезно, если люди с умом будут использовать правильные питательные ингредиенты.
6. Дыхательная еда
Дыхательный шоколад. \ Фото: google.ru.
Кто бы мог подумать, что профессору из гарвардского университета придёт в голову гениальная идея, связанная с тем, чтобы изобрести дыхательную еду. Как оказалось, в арсенале современного «алхимика» уже есть два культовых продуктах – кофе и шоколад, которые можно употреблять путём вдыхания. Самое интересное то, что шоколад некалорийный, а его вкусовые качества нисколько не уступают тем качествам, которыми обладает настоящий продукт. Впрочем, с кофеином та же история. Его крайне сложно отличить от обычного напитка, который большинство привыкло распивать по утрам и средь бела дня. Так что не исключено, что в недалёком будущем таких продуктов станет значительно больше и мы будем вдыхать не только чай с конфетами, а и суп с мясом.
7. Вода в капсулах
Вода в капсулах. \ Фото: anews.com.
Мягкая съедобная сфера, изготовленная из экстракта морских водорослей, может вскоре стать повседневной альтернативой пластиковым бутылкам с водой или рюмкам в баре. В течение последних нескольких лет команда, базирующаяся в лаборатории при Имперском колледже Лондона, занималась разработкой биоразлагаемого материала, пытаясь заставить «отходы упаковки исчезнуть».
Вода, которую можно есть. \ Фото: anews.com.
Гибкую сферу, известную как Ooho, можно пить, разрывая наружную мембрану и выливая жидкость в рот, или её можно проглотить целиком. Это сделано при использовании смеси альгината натрия, извлечённого из обычных морских водорослей и хлорида кальция – укрепляющего агента, структурно подобному соли и используемого в качестве консерванта в консервированных фруктах и овощах, тофу и мягких сырах.
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