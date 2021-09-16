Здесь спит время: красота развалин в объективе французского фотографа Ромэна Вейона

Эти невероятно красивые снимки заброшенных мест — работа отважного французского фотографа, который путешествует по всему миру, чтобы запечатлеть великолепие разваливающихся зданий. Ромэн Вейон из Парижа ездил по Европе, Африке и Латинской Америке, чтобы снимать все, что покинули люди, начиная с развалин домов и списанных вагонов поездов и заканчивая заброшенными казино и пустыми тюрьмами.







32-летний исследователь городской среды рассказал, что заброшенные места запали ему в душу еще в детстве, когда он играл в заброшенных зданиях в окрестностях домов своих бабушек и дедушек. «Я всегда любил ходить туда и пытался представить, какова их история и как люди там жили или работали. Со временем я решил попробовать запечатлеть дух и атмосферу вечности, которую там испытываешь, чтобы показать, как остановилось время и как разрушение и природа постепенно завладевают этими местами».



Фотографии Ромэна Вейона вошли в его первый альбом в твердой обложке под названием «Спроси у праха» (Ask the Dust). Фотограф надеется вскоре отправиться в путешествие по Азии, чтобы дополнить свою коллекцию снимков. Вейон не рассказывает, где именно находятся здания, которые он снимал, так как опасается, что их могут уничтожить вандалы.