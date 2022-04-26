10 невероятных кухонных приспособлений, которые можно найти в онлайн-магазинах

Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона.

1. Черпак в виде Лох-несского чудовища

Синий, зеленый, розовый.

2. Стакан в виде хрустального черепа

Череп из хрусталя.

3. Набор мультяшных человечков для поддержки крышки крышки кастрюли

Функционально и смешно.

4. Чайная ложка с черепом

Сахар - сладкая смерть.

5. Форма для льда в виде "Звезды смерти" из "Звездных войн"

Звездные войны в стакане.

6. Ручная мельница для соли и перца

Песочные часы.

7. Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона

Есть у меня в запасе гильза от снаряда...

8. Силиконовая накладка на сковороду в форме черепа

С добрым утром, любимая.

9. Керамический складной нож-птица

Чито-грито.

10. Пивной диспенсер

Пивной жираф.