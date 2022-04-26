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10 невероятных кухонных приспособлений, которые можно найти в онлайн-магазинах


Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона.

Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона.

Пожалуй, каждой хозяйке хочется сделать свою кухню уютной и неотразимой. И на самом деле для этого нужно совсем немногое - несколько забавных вещей, которые будут радовать глаз и при этом пригодятся в кухонных делах. В нашем обзоре 10-ка таких приятно-невероятных штуковин, которые можно найти на просторах Интернета.

1. Черпак в виде Лох-несского чудовища


Синий, зеленый, розовый.

Синий, зеленый, розовый.

 

$ 1,99
Ручка этого уникального черпака сделана в виде шеи и головы знаменитого монстра. Поэтому, когда черпак стоит в кастрюле, создается впечатление, будто из нее выглядывает Несси. Девайс устойчив к высоким температурам и продается в трех цветах - синем, зеленом и розовом.

2. Стакан в виде хрустального черепа


Череп из хрусталя.

Череп из хрусталя.

 

$ 2,70
Этот стакан наверняка придется по душе любителям сверхъестественного и просто мрачных историй. Он изготовлен из толстого стекла и выглядит, как череп из хрусталя, с выдолбленным верхом.

3. Набор мультяшных человечков для поддержки крышки крышки кастрюли


Функционально и смешно.

Функционально и смешно.

 

$ 2,26
Каждая хозяйка сталкивалась с тем, что при готовке чего-либо в кастрюле нужно сдвигать крышку, чтобы пар не сорвал ее. Помочь в этом может набор смешных человечков, сделанных из экологически чистого силикона.

4. Чайная ложка с черепом


Сахар - сладкая смерть.

Сахар - сладкая смерть.

 

$ 3,44
Эта "готическая" ложечка изготовлена из нержавеющей стали. Она явно подойдет любому, кто хочет похудеть — ведь сахар в такой ложке выглядит довольно жутковато.

5. Форма для льда в виде "Звезды смерти" из "Звездных войн"


Звездные войны в стакане.

Звездные войны в стакане.

 

$ 3,79
По всему миру есть миллионы любителей франшизы "Звездные войны". Наверняка, каждому из них придется по душе идея, что в его стакане с виски или с чаем будет плескаться миниатюрная ледяная "Звезда Смерти".

6. Ручная мельница для соли и перца


Песочные часы.

Песочные часы.

 

$ 6,47
Каждая уважающая себя хозяйка знает, насколько на кухне нужна мельница для специй. Эта же мельница отличается тем, что сделана в виде песочных часов и в нее можно одновременно засыпать соль и перец с разных сторон.

7. Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона


Есть у меня в запасе гильза от снаряда...

Есть у меня в запасе гильза от снаряда...

 

$ 8,88
Эта чашка объемом 30мл отлично подходит для путешествий, поскольку она сделана в виде термоса с отвинчивающимся колпачком-пулей. Она может сохранять чай или кофе горячим в течение целых 12 часов.

8. Силиконовая накладка на сковороду в форме черепа


С добрым утром, любимая.

С добрым утром, любимая.

 

$ 2,69
Следующая забавная штука для кухни сделана исключительно для развлечения. Она предназначена для того, чтобы яйца или блины получались в форме черепов.

9. Керамический складной нож-птица


Чито-грито.

Чито-грито.

 

$ 2,54
Этот небольшой керамический складной ножик с очень острым лезвием отлично подходит как для кухни, так и для пикников. А особого очарования ему придает то, что нож чем-то похож на толстенькую птичку.

10. Пивной диспенсер


Пивной жираф.

Пивной жираф.

 

$ 22,99
Это устройство для разлива пива, которое посетители баров уже успели окрестить "пивным жирафом", вмещает в себя один литр пенного напитка. В домашних условиях его можно использовать для разлива не не только пива, но и любого алкоголя, а также воды, сока или газировки.

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10 невероятных кухонных приспособлений, которые можно найти в онлайн-магазинах

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10 невероятных кухонных приспособлений, которые можно найти в онлайн-магазинахПодписаться на мой Instagram
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