10 невероятных кухонных приспособлений, которые можно найти в онлайн-магазинах

Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона.
Пожалуй, каждой хозяйке хочется сделать свою кухню уютной и неотразимой. И на самом деле для этого нужно совсем немногое - несколько забавных вещей, которые будут радовать глаз и при этом пригодятся в кухонных делах. В нашем обзоре 10-ка таких приятно-невероятных штуковин, которые можно найти на просторах Интернета.
1. Черпак в виде Лох-несского чудовища
Синий, зеленый, розовый.
$ 1,99
Ручка этого уникального черпака сделана в виде шеи и головы знаменитого монстра. Поэтому, когда черпак стоит в кастрюле, создается впечатление, будто из нее выглядывает Несси. Девайс устойчив к высоким температурам и продается в трех цветах - синем, зеленом и розовом.
2. Стакан в виде хрустального черепа
Череп из хрусталя.
$ 2,70
Этот стакан наверняка придется по душе любителям сверхъестественного и просто мрачных историй. Он изготовлен из толстого стекла и выглядит, как череп из хрусталя, с выдолбленным верхом.
3. Набор мультяшных человечков для поддержки крышки крышки кастрюли
Функционально и смешно.
$ 2,26
Каждая хозяйка сталкивалась с тем, что при готовке чего-либо в кастрюле нужно сдвигать крышку, чтобы пар не сорвал ее. Помочь в этом может набор смешных человечков, сделанных из экологически чистого силикона.
4. Чайная ложка с черепом
Сахар - сладкая смерть.
$ 3,44
Эта "готическая" ложечка изготовлена из нержавеющей стали. Она явно подойдет любому, кто хочет похудеть — ведь сахар в такой ложке выглядит довольно жутковато.
5. Форма для льда в виде "Звезды смерти" из "Звездных войн"
Звездные войны в стакане.
$ 3,79
По всему миру есть миллионы любителей франшизы "Звездные войны". Наверняка, каждому из них придется по душе идея, что в его стакане с виски или с чаем будет плескаться миниатюрная ледяная "Звезда Смерти".
6. Ручная мельница для соли и перца
Песочные часы.
$ 6,47
Каждая уважающая себя хозяйка знает, насколько на кухне нужна мельница для специй. Эта же мельница отличается тем, что сделана в виде песочных часов и в нее можно одновременно засыпать соль и перец с разных сторон.
7. Чашка-термос из нержавеющей стали в виде патрона
Есть у меня в запасе гильза от снаряда...
$ 8,88
Эта чашка объемом 30мл отлично подходит для путешествий, поскольку она сделана в виде термоса с отвинчивающимся колпачком-пулей. Она может сохранять чай или кофе горячим в течение целых 12 часов.
8. Силиконовая накладка на сковороду в форме черепа
С добрым утром, любимая.
$ 2,69
Следующая забавная штука для кухни сделана исключительно для развлечения. Она предназначена для того, чтобы яйца или блины получались в форме черепов.
9. Керамический складной нож-птица
Чито-грито.
$ 2,54
Этот небольшой керамический складной ножик с очень острым лезвием отлично подходит как для кухни, так и для пикников. А особого очарования ему придает то, что нож чем-то похож на толстенькую птичку.
10. Пивной диспенсер
Пивной жираф.
$ 22,99
Это устройство для разлива пива, которое посетители баров уже успели окрестить "пивным жирафом", вмещает в себя один литр пенного напитка. В домашних условиях его можно использовать для разлива не не только пива, но и любого алкоголя, а также воды, сока или газировки.
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