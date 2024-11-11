Ему – 65, а жене – 83: Как Сергей Маковецкий женился на первой встречной, прожил с ней 40 лет

Сергей Маковецкий, народный артист России, прославившийся ролями в фильмах «Брат-2», «Жмурки» и других, вот уже 40 лет живёт в счастливом браке с Еленой, которая, кстати, старше его на 18 лет. Сегодня Сергею Васильевичу 66 лет, а его жене — 83, но, глядя на них, и не скажешь, что разница такая существенная: внешне они практически ровесники.
Ранние годы и карьера
Народный артист России Сергей Васильевич Маковецкий, родился в Киеве, столице Украины, 13 июня 1958 года, и всерьёз метил в звёзды спорта. Возможно, он и стал бы олимпийским чемпионом, если бы не школьный самодеятельный спектакль, в который он случайно попал. Этот эпизод настолько перевернул его представление о жизни, что спортивные награды остались далеко позади. Новое увлечение сына горячо поддержала мама, как это обычно бывает, когда дети меняют свои планы.
Сергей Маковецкий в молодости. / Фото: art-library.vrn.muzkult.ru
После окончания школы в 1975 году Сергей решил, что ему прямая дорога в Киевское театральное училище, но, как говорится, не всё так просто: его туда не взяли. В итоге, он начал свою карьеру с работы простым рабочим в театре им. Леси Украинки. В 1976 году Сергей Маковецкий решает сменить киевские пейзажи на московские и отправляется покорять Щукинское училище. На этот раз удача была на его стороне — его приняли в студенты.
Окончив училище в 1981 году, Маковецкий попадает в Театр им. Евгения Вахтангова, где его карьера начинается с ролей, которые зрители чаще всего не замечали. На экране Сергей тоже появлялся, но в основном в эпизодических ролях и фильмах, которые, мягко говоря, не собирали толпы фанатов. Целых девять лет Маковецкий оттачивал мастерство на второстепенных ролях, но упрямо держался за свою мечту. И вот настал звездный час — ему доверили заметную роль китайца Ган-Джа-Лина в спектакле «Зойкина квартира».
Сергей Маковецкий в сериале «Ликвидация». / Фото: mk.ru
Этот образ принес ему первую профессиональную награду. Перебравшись в другой театр, Маковецкий уже не разменивался на мелочи — играл исключительно главных героев. Его талант заметили не только в России, но и за рубежом, что для отечественного актёра — редкая удача и почти знак международного признания. Позже Маковецкий буквально поселился на съёмочных площадках, приняв участие в огромном количестве фильмов. Среди самых известных — «Жмурки», «Брат 2», «Ликвидация» и «Родина».
«Первый встречный»
Личная жизнь Сергея Васильевича сложилась раз и навсегда, словно по сценарию фильма. В начале 80-х в коридоре Одесской киностудии режиссёр Станислав Говорухин обсуждал с актрисой Еленой Демченко её семейные дела. Он заметил, что актрисе, у которой уже был ребёнок от первого брака, пора наладить личную жизнь. На что Елена с лёгкостью ответила, что это дело нехитрое — если ей вздумается, она спокойно женит на себе первого встречного.
Сергей Маковецкий с женой. / Фото: kakao.im
Как раз тогда мимо проходил Сергей Маковецкий, Елена шутя предложила ему взять её в жены. Сергей, не задумываясь, ответил, что согласен, а уже вечером появился в её гримёрной с цветами и серьёзным предложением пожениться в ближайшие майские праздники. Разница в 18 лет его нисколько не смутила, а её сын вскоре обрёл любящего отца. Кажется, Елена не прогадала, выбрав «первого встречного».
Сергей Маковецкий с женой. / Фото: smile.funnycucaracha.ru
У пары нет общих детей, но они вместе вырастили сына Елены. В их жизни был момент, когда всё шло к разводу — из-за пристрастия Маковецкого к алкоголю. Однако, увидев боль в глазах приёмного сына, актёр мгновенно взял себя в руки и решил покончить с алкоголем раз и навсегда.
Сергей Маковецкий сейчас
Сергей Маковецкий продолжает активно гастролировать по России, не ограничиваясь только Театром Вахтангова, но и участвуя в антрепризных спектаклях. Он не оставляет в стороне и рекламу, а также кино. В 2024 году запланировано несколько премьер с его участием, включая комедию «Кулачный» о молодом дворянине Иване Огареве, который спешно покидает Москву. Кроме того, нас ожидает продолжение «Трёх богатырей», где Маковецкий озвучивает князя киевского.
Сергей Маковецкий и Людмила Максакова. / Фото: platonovfest.com
Не обошлось и без скандала! СМИ обсуждают, как во время перелета из Москвы в Новосибирск Сергей Маковецкий и Людмила Максакова якобы сцепились и устроили потасовку. Станислав Садальский, наблюдатель за всеми перипетиями, сообщил, что в этом конфликте актёр был не в трезвом состоянии. Однако сами звёзды позже поспешили опровергнуть эти слухи.
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