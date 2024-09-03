Убийственная красота: самые опасные на планете реки и озера

Река Рио-Тинто: словно поездка на Марс. | Фото: eyeonspain.com.
Вода даёт жизнь всему живому, но бывает и так, что именно вода становится орудием убийства. На нашей планете есть немало смертоносных водоёмов, от которых стоит держаться подальше. В нашем обзоре речь пойдёт о некоторых из них.
1. Озеро Карачай (Челябинская область, Россия)
Карачай - самое опасное радиоактивное озеро в мире.
Недалеко от химического комбината «Маяк» на Урале расположено озеро Карачай, известное своими радиоактивными водами. На этом производстве изготавливают ядерное топливо, компоненты ядерного оружия, утилизируют отходы. Начиная с 1950-х годов, в озеро сбрасывались тысячи тонн радиоактивных отходов. Любой, находящийся на берегу озера более часа, рисковал получить смертельную дозу радиации. Это сделало Карачай одним из самых смертельно опасных мест на планете.
Ликвидация озера Карачай с помощью экранированной спецтехники. | Фото: animalworld.com.ua.
Вследствие пересыхания озера и распространения опаснейшей радиоактивной пыли было решено его убрать. Затратив 17 миллиардов рублей, в 2015 году озеро было окончательно залито бетоном и засыпано грунтом. Но все равно, это точно не самое лучшее место для отдыха.
2. Кипящее озеро (Доминика)
Кипящее озеро в Доминике. | Фото: masterok.livejournal.com.
Самым горячим в мире является Кипящее озеро на острове Доминика. Оно расположилось в Долине Отчаянья. Вода в нем достигает температуры 92 градуса по Цельсию.
Самое горячее место озера. | Фото: drive2.ru.
В сезон дождей температура может упасть до 10 градусов, но даже тогда купаться категорически запрещено. Под водой продолжают бить горячие источники, и даже может течь лава. Это так же обычно, как и то, что временами уровень воды резко падает, а затем снова быстро повышается. Все это сумасшествие является результатом вулканической деятельности.
3. Река Цитарум (Западная Ява, Индонезия)
Типичный пейзаж реки Цитарум. | Фото: grunge.com.
Обеспечивающая водой примерно 28 миллионов человек, река Цитарум в Индонезии также является одной из самых загрязненных рек в мире, если не самой грязной. Это потому, что сотни промышленных предприятий взяли за привычку загрязнять воду, сбрасывая отходы текстильного производства и мусор.
Жизнь на берегу реки – не всегда сказка. | Фото: restbee.ru.
Семьи местных жителей, которые когда-то жили рыбной ловлей, переключились на сбор из реки вторсырья, такого как пластиковые бутылки, резиновые перчатки, и даже сломанные ножки стула. Но будущее не выглядит совсем уж мрачным. В 2011 году начал действовать $4-миллиардный 15-летний проект по спасению реки и зависящих от нее людей.
4. Рио-Тинто (Андалусия, Испания)
Багровая река на юге Испании. | Фото: vsluh.net.
Около 3000 г. до н.э. в районах вокруг реки Рио-Тинто (Rio Tinto, Красная река) на юге Испании начали разрабатывать богатые месторождения золота, серебра, меди и других ценных минералов. С тех пор вода загрязнена тяжелыми металлами, химикатами горнодобывающей промышленности и кислотами.
И в такой воде есть жизнь! | Фото: steelpedia.ir.
В результате воды реки обрели кричаще-красный цвет. Удивительно, но они не лишены жизни. Там живут бактерии, способные жить в экстремальных условиях.
5. Голубая Лагуна (Дербишир, Великобритания)
Вода выглядит словно на Средиземноморском побережье. | Фото: dailymail.co.uk.
Голубая Лагуна в Англии - в действительности, бывший карьер, который был затоплен после закрытия. И это последнее место, где бы хотелось пойти отдохнуть и поплавать со своей семьей. Вода подкрашивается в бирюзовый цвет кальцитом, который вымывается из известняковой породы. А оксиды кальция повышают щелочность воды до опасных значений.
Видны прямоугольные очертания бывшего карьера. | Фото: telegraph.co.uk.
Вода содержит много мусора, но местные жители не отказываются от купания в Голубой Лагуне. По их мнению, если не нырять с головой, то вреда для здоровья не будет.
6. Озеро Хорсшу (Калифорния, США)
Живописный вид на Мамонтовую гору. | Фото: mountainproject.com.
Калифорния – это дом солнца, прибоя, и ядовитых озер, таких как озеро Хорсшу (Horseshoe Lake, озеро Подковы), расположенного в районе Мамонтовых озер. Хорсшу выделяет высокую концентрацию углекислого газа и сероводорода. Вредные газы образуются в результате действия подземных вулканов по всему району.
Погибший лес возле озера Хорсшу. | Фото: panoramio.com.
Токсичная смесь газов уже уничтожила 170 гектаров деревьев, и даже погибли люди. В 1998 году умер здоровый 58-летний турист, а в 2006 году - три работника паркового патруля.
7. Озеро Моно (Калифорния, США)
Известково-туфовые башни озера Моно. | Фото: ru.wikipedia.org.
Озеро Моно, также расположенное в Калифорнии, является одним из старейших озер США, и одним из самых смертоносных. При отсутствии вытекающих рек вследствие испарения уровень воды снижается, и в озере откладывается большое количество солей. Это делает его в три раза соленей океанов и придает ему баланс рН 10. В то время как соль привела к появлению удивительных известняковых туфовых колонн, она также сделал озеро намного более опасным.
Суперсоленое озеро Моно создает чудеса. | Фото: amazingplacesonearth.com.
Микроскопические креветки, мухи и некоторые виды водорослей – единственные обитатели водоеме. Любые птицы не смогут прожить долго, если они решат напиться. Конечно, вода не всегда ядовита, так как токсичность изменяется в зависимости от глубины и времени года.
8. Озеро Киву (между Руандой и Демократической Республикой Конго)
Живописный вид на озеро Киву в Руанде. | Фото: sites.psu.edu.
Озеро Киву в Восточной Африке страшное не из-за своего расположения или состава воды. Оно смертельно опасно вследствие огромного количества метана и углекислого газа, содержащихся на дне. Сами по себе эти газы безвредны, но они могут одномоментно выйти на поверхность при извержения вулкана или землетрясении. Поскольку в этой области есть много вулканов, от озера Киву слышно тиканье бомбы замедленного действия. Постоянно обозрима опасность взрыва метана или удушения углекислым газом двух миллионов человек, живущих в окрестностях. Также катастрофа может быть вызвана каким-то нарушением при попытки извлечь эти газы. На озере уже установлены первые вышки по добыче метана из этого богатейшего месторождения.
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