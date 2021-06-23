Зачем солить одежду в стиральной машине и еще 13 способов использования поваренной соли

Для большинства людей соль - это всего лишь приправа. Но опытные хозяйки знают, что с ее помощью можно помыть и почистить практически что угодно. Более того, самая обычная соль может быть применена как целебное средство. В нашем обзоре - 14 действенных лайфхаков, как использовать поваренную соль за пределами кухни.
1. Вонь в духовке
Соль с корицей. | Фото: Тутка.
Если в вашей духовке присутствует стойкий запах приготовленных ранее блюд, поможет соль с корицей. Щедро посыпьте этими двумя приправами противень и разогрейте его в духовке на несколько минут. После процедуры содержимое противня можно высыпать в мусорное ведро, а духовку протереть изнутри.
2. Чистка серебра
Чистка серебра уксусом и солью. | Фото: You.cleaning.
Смесь столового уксуса и поваренной соли - эффективное средство для чистки серебра. Замочите свои украшения или столовые приборы в приготовленном растворе на 15-20 минут, а после хорошо потрите сухой мягкой тканью и сполосните под проточной водой. Однако, спешим вас предупредить о том, что для чистки черненого серебра такой способ категорически не подходит.
3. Защита цвета при стирке
Защита цвета во время стирки. | Фото: jak-zrobyty.pp.ua.
Если стираете цветную одежду или вещи, которые могут сесть, помимо порошка добавьте небольшое количество каменной соли. По информации Novate.ru, это доступная приправа помогает сохранить яркость тканей и предотвратить их деформацию.
4. Зубная боль
Средство от зубной боли. | Фото: BACA.
Наши бабушки хорошо знали, чтобы утихомирить разбушевавшуюся зубную боль, нужно развести пару ложек соли в стакане теплой воды и хорошенько пополоскать рот. Кстати подобным раствором можно также полоскать горло при воспалениях.
5. Ванночка для ног
Ванночка от потливости ног. | Фото: Vite.
Справится с чрезмерной потливостью поможет ванночка с солью. Вечером перед сном, опустите ноги на 10-15 минут в теплую подсоленную воду. Проделывать процедуру можно каждый день или несколько раз в неделю. Соль подсушит кожу и поможет снизить активность сальных желез.
6. Солевой скраб
Домашний скраб. | Фото: Tportal.
Как мы уже писали выше, соль помогает регулировать работу сальных желез, а также ее частички способны отшелушивать омертвевшие клетки кожи. Для приготовления домашнего скрабирующего средства для лица можно смешать мелкую соль с лимонным соком и оливковым маслом. Чтобы приготовить эффективный скраб для тела, редакция Novate.ru рекомендует смешать немного отработанной кофейной гущи с солью и кокосовым или оливковым маслом.
7. Забитые трубы
Прочистить водопроводные трубы. | Фото: Newsner.
Если под рукой нет никакого специального средства для чистки труб, справиться с засором поможет обычная поваренная соль. Просто засыпьте пару ложек в трубу и залейте большим количеством кипятка. Через пару минут проходимость значительно улучшится.
8. Средство для мытья пола и окон
Домашнее средство для мытья окон и пола. | Фото: Mejor con Salud.
Любители натуральных компонентов часто используют соль для уборки дома. Она прекрасно очищает и дезинфицирует не только поверхности, но и воздух в квартире, а эзотерики уверяют, что такая уборка позволяет избавиться еще и от негатива. Как бы там ни было, мытье пола и окон с добавлением поваренной соли - прекрасное решение для аллергиков и семей с маленькими детьми. Просто растворите две столовые ложки в трех литрах воды и приступайте к уборке.
9. Грязь на утюге
Чистка подошвы утюга. | Фото: Pinterest.
С помощью соли можно достаточно легко очистить подошву утюга от самых разных загрязнений. Для того чтобы произвести такую чистку, насыпьте большую пригоршню соли на ткань и пройдитесь по ней несколько раз утюгом.
10. Жирная сковорода
Отмыть жирную сковородку. | Фото: Гайды для игр и лайфхаки.
Соль - отменное средство, если вам предстоит иметь дело с очень жирной сковородой. Засыпьте ею дно сковороды, добавьте немного воды и подержите на огне 5-10 минут. Потом сможете просто ополоснуть посудину под струей горячей воды.
11. Деревянная досочка
Чистка деревянных досочек. | Фото: Pest Control in Oshkosh.
Дерево имеет пористую фактуру, которая успешно впитывает в себя запахи и микрочастицы всего, с чем соприкасается. Поэтому, если вы пользуетесь деревянными разделочными досочками, вы обязаны их время от времени очищать. Для этого можно воспользоваться солью и лимоном. С помощью одной дольки лимона разотрите чайную ложку соли по поверхности, оставьте на 10-15 минут, а потом смойте.
12. Муравьи дома
Выпроводить муравьев из дома. | Фото: Agronomu.
За неимение никаких специальных репеллентов, для борьбы с муравьями дома, вы можете использовать обычную соль. Рассыпать ее следует в углах, на подоконниках и возле порогов.
13. Разбитое яйцо
Яйцо на полу. | Фото: Белок.Нет.
Уронили яйцо на пол и не знаете, как его убрать, чтобы не измазаться в клейком белке? Посыпьте яйцо солью, оставьте на 5 минут, а потом легко соберите субстанцию в совок.
14. Сорняки на грядках
Уничтожить сорняки на грядках. | Фото: fiest.ru.
Соль пригодится не только на кухне, но и на огороде. С ее помощью можно уничтожить даже густые заросли сорняков. Сначала опрыскайте их 9-ти процентным уксусом, а потом посыпьте солью. Главное - не переусердствовать.
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