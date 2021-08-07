Как избавиться от запаха старости и других неприятных ароматов

В определенном возрасте у людей появляется специфический запах тела.

Приторноватый аромат ассоциируется со старостью. Со временем не только пожилой человек начинает источать особенный запах, но и его жилище.

Как же избавиться от неприятного аромата в доме и вернуть былую свежесть? Мы подобрали самые эффективные методы.

1. Почему возникает старческий запах?

Отсутствие гигиены, хронические заболевания и нехватка свежего воздуха - причины старческого запаха

Причин возникновения характерного запаха может быть несколько. С возрастом нарушаются обменные процессы, снижается выработка некоторых ферментов, возникают хронические заболевания да и не стоит исключать банальное отсутствие регулярной гигиены.

Неприятный аромат въедается в одежду, текстиль и даже стены. Многие пожилые люди избегают проветривания помещений, поскольку боятся сквозняков. В результате накапливается большое количество влаги, которая провоцирует плесень.

2. Подготовка

Для начала нужно оценить фронт работ

Для начала нужно оценить состояние жилья и понять, насколько сильно запах пропитал окружающие предметы. Всю одежду и текстильные изделия отправляем в стирку. Следующий этап - генеральная уборка. Нужно выбросить старые вещи и ненужный хлам, вычистить шкафчики и все дальние уголки.

Если погода позволяет, параллельно с уборкой откройте окна, чтобы обеспечить непрерывное проветривание. Плотные и тяжелые вещи, которые не поддаются обычной стирке (например, верхняя одежда, некрупная мебель, ковры) оставьте на пару дней на открытом балконе или вынесите на улицу.

3. Ковры

Маленькие ковры достаточно постирать, большие можно почистить на месте

Маленькие коврики можно постирать в машинке, выбрав режим «Шерсть». Большие изделия и паласы представляют уже проблему посерьезнее, но есть несколько вариантов.

1. Договоритесь о чистке половых покрытий на автомойке (некоторые салоны предлагают подобную услугу). И машину в порядок приведут, и ковры.

2. Прикроватные и ванные коврики можно почистить самостоятельно. Постелите их в самой ванне и тщательно потрите щеткой, обильно поливая из душа. Чистые изделия можно развесить на балконе, предварительно подставив под них тазы для стекания воды.

3. Оставьте ковры на месте, а сверху хорошенько присыпьте их содой или специальным средством для чистки ковров. Спустя 3-4 часа несколько раз пропылесосьте покрытия. Неприятные запахи и грязь исчезнут.

4. Мягкая мебель

Сотрудники клининговых служб также могут провести химчистку мягкой мебели

Если у мебели есть съемные чехлы, то вопрос очистки решается довольно просто. В случае, когда покрытие зафиксировано специальными скобами, можно их извлечь, а после стирки вернуть на место специальным степлером.

Другой вариант - сухая чистка. Используйте соду, профессиональные средства или знакомую всем выбивалку. Также хорошенько пройдитесь щеточкой по всем сгибам, складкам и стыкам. В конце пропылесосьте мебель.

5. Как удалить запах старости

Чтобы избавиться от неприятного запаха, важно поддерживать чистоту

Бороться с неприятным ароматом нужно решительно и упорно. Единожды одержав победу, важно постоянно поддерживать жилье в чистом состоянии.

Основные принципы генеральной уборки

1. Выстирать весь текстиль (тюль, шторы, полотенца, салфетки и т.д.), а затем прогладить.

2. Почистить всю мягкую мебель в доме, включая стулья, матрасы, кресла, диваны, пуфы.

3. Постирать и высушить на свежем воздухе подушки. Перьевые изделия отправить на специальную чистку.

Генеральную уборку нужно проводить хотя бы раз в месяц

4. Все открытые и закрытые полки (в шкафах, тумбочках, сервантах и т.д.) помыть с хлоргексидином. Им же снаружи и внутри обработать холодильник и хлебницу.

5. Вынести мусор и помыть ведро.

6. Обработать чистящим средством все твердые поверхности (стены, полы, даже потолки).

Дальнейшие действия

Поддерживать ежедневную чистоту каждый день гораздо проще, чем вымыть все за один день

1. Если вашему родственнику сложно самостоятельно осуществлять ежедневные водные процедуры, подарите ему запас влажных антибактериальных салфеток или для интимной гигиены. По возможности старайтесь помогать принимать ванну.

2. Разложите по шкафам саше с травяными или цитрусовыми наполнителями. Ароматизированные подушечки помогут отпугнуть насекомых и предотвратить развитие патогенной микрофлоры.

3. Обеспечьте родственника стиральной машинкой и сушилкой, чтобы ему было проще самостоятельно ухаживать за вещами.

Ароматические саше и регулярная стирка избавят одежду от неприятного запаха

4. Постарайтесь ввести правило: ношеные вещи отправлять на балкон или сразу в стирку.

5. Корзину для грязного белья подберите проветриваемую (из бамбука или пластиковую с ажурными элементами).

6. В раковине на кухне установите измельчитель. Так остатки пищи не будут тухнуть в мусорном ведре и создавать дополнительный источник неприятного запаха.

Техника поможет быстрее справляться с бытовыми проблемами

7. Можно приобрести мультиварку, которая упростит процесс приготовления каш, супов и других блюд.

8. В помещении важно поддерживать здоровый микроклимат. Поможет установка вытяжек в ванной и на кухне, кондиционер.

Самое главное - обеспечить пожилого человека комфортом. Если какие-то бытовые дела уже становятся ему не по силам, постарайтесь сделать все, чтобы помочь родственнику продолжать жить в благоприятной атмосфере и чистом доме.

6. Неприятный запах на кухне

На кухне нас поджидает масса неприятных сюрпризов

Главные кухонные источники зловоний - это мусорное ведро, слив раковины, холодильник и овощные запасы.

1. Регулярно прочищайте слив средствами от засоров и промывайте сифон с дезинфектором.

2. Обязательно застилайте ведро пакетами или мешками. После выноса мусора, тщательно обработайте урну и пространство вокруг нее хлорсодержащим раствором. Лучше всего приобретать ведро с крышкой. Выносить мусор желательно ежедневно.

На кухне должен царить не меньший порядок, чем в других комнатах

3. На кухне царит теплый и влажный климат, поэтому овощи могут быстро портиться и гнить. Хранить запасы нужно в прохладном и сухом помещении, например, на балконе. Также старайтесь покупать продукты из расчета на неделю.

4. Регулярно мойте холодильник и ставьте в него только чистую посуду, без подтеков. Еду храните исключительно под крышкой и следите, чтобы овощи и фрукты не пропадали.

7. Как избавиться от табачного аромата

Напоминаем: курение вредит вашему здоровью!

Курильщики даже не замечают, но их личные вещи и жилища пропитываются зловониями. В сочетании с запахом старости в доме получается термоядерный аромат. На стенах оседает желто-коричневый налет, запах въедается в мягкую мебель и текстиль. Вытравить табачный аромат - задача непростая, но выполнимая.

После генеральной уборки и стирки нужно обставить жилье баночками с кофе. Приобретите зерна и измельчите их на кофемолке. Так у кофе получится более насыщенный аромат, который сможет нейтрализовать неприятные запахи. Рассыпьте измельченные зерна в различные емкости и расставьте по всему дому. Каждые 2 недели обновляйте кофе до тех пор, пока табачный аромат не исчезнет.

8. Рекомендации по поддержанию чистоты в доме

Одноразовая генеральная уборка не обеспечит ежедневную чистоту, важно поддерживать порядок

1. Влажность воздуха не должна превышать 60%.

2. Следите за порядком, кладите вещи на свои места и сразу же устраняйте загрязнения.

3. Раз в месяц устраивайте генеральную уборку.

4. Каждый день в течение 10-15 минут проветривайте помещение.

Бывают и ситуации, когда никакие методы не помогают избавиться от зловонного аромата. В таком случае придется делать ремонт, полностью обновив жилье.

Кофе нейтрализует неприятные запахи

Источник