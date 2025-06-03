Как бюджетно улучшить старую дачу

Лето за городом — самый отличный и доступный вариант насладиться природой, поесть шашлыков и подышать свежим воздухом. Даже на старой даче куда лучше, чем в душном и перегретом городе. Но, необязательно пересиливать себя и жить в некомфортном, некрасивом доме.







Даже если нет дополнительных средств на его переделку и обустройство, существуют достаточно простые способы оформить старую дачу так, чтобы там было уютно, радостно и весело проводить лето.

1. Вагонка

2. Пол

3. Стройматериалы

4. Рамы

5. Хэндмэйд

6. Свет

7. Раритет

8. Новый взгляд

9. Бытовая техника

10. Стили

Покрашенная вагонкаЗамечательный материал для отделки стен на даче, как на первом, втором этажах, так и на чердаке. Он очень практичный, доступный, к тому де весьма бюджетный. К тому же вагонка отлично подходят для того, чтобы её покрасить, сделать контрастными потолок и стены, а для второго этажа — балки, тогда дом заиграет изнутри новыми красками. Дело в том, что яркий цвет вполне способен скрыть все недостатки и отвлечь от них внимание. Даже мебель будет отходить на второй план. А с простой вагонкой, которую нет желания красить, помещение в любом случае будет смотреться теплее, светлее и гораздо уютнее. Плюсом к этому можно совместить обои и вагонку в одном дизайне, по принципу половины, где низ отделан вагонкой, а верх покрашен, либо заклеен обоями.Необычный полСтарый пол тоже нуждается в ремонте. Не обязательно его перестилать полностью, но если он проваливается или скоро начнёт, это основное, что стоит сделать в старом доме. Конечно, перекладывать пол — дорогое удовольствие, если он вполне приемлем, только некрасив, его можно задекорировать, либо просто скрыть, под линолеумом или ковролином. Для начала стоит заделать все зазоры и дырки, покрасить его, либо покрыть лаком.А можно нарисовать нечто уникальное прямо на старых досках, сделать рисунком мозаику, либо роспись, не стоит бояться экспериментировать. Но для начала стоит нарисовать набросок. Колорит и контраст с обычным, стандартным цветом стен обеспечен. Так точно никто не подумает, что под таким замысловатым и сложным рисунком скрывается просто старый пол, который не было возможности перестелить.Интересный декор стеныВсе те материалы, которые остаются после ремонта в квартире, гараже или на самой даче не стоит выбрасывать, они ещё могут пригодиться для переделки дома. Оставшийся кирпич отлично подойдёт для декорирования стены, и смотреться это будет крайне выигрышно. Словно кусочек старинного дома, что скрывается под остальной отделкой. К тому же его цвет подходит к деревянной мебели, перекрытиям и даже не нуждается в дополнительном украшении. Небольшой кусочек стиля лофт. Так что если остался кирпич от отделки фасада, его можно смело нести в дом. То же самое касается дерева, срубов, из которых получится великолепное панно. Оно отлично впишется над кроватью в спальне, либо диваном в гостиной. А из пластиковых труб получатся отличные детали интерьера, часы, рамки, украшения для горшков.Цветные рамыОконные рамы привлекают к себе много внимания, но и они со временем стареют и теряют свой презентабельный вид. Но менять окна из-за того, что рамы морально устарели не стоит, особенное если сами стекла в полном порядке. Вместо этого их можно покрасить. тут также необходимо выбирать яркий, контрастный цвет. Синий, Красный, зелёный, обычно таких цветов в интерьере мало и они играют роль акцентных деталей. Чтобы они смотрелись гармонично, к примеру на кухне, стоит добавить такого же цвета полотенца, посуду, скатерть, всё что есть. Так появится ощущение продуманного до мельчайших деталей интерьера, словно над ним работал дизайнер. Но стоит помнить, что пробора допускать нельзя, чтобы остекление не стало аляповатым.Красота своими рукамиСделанные своими руками украшения всегда смотрятся очень красиво. Во-первых, это уникальные вещи, они могут выглядеть очень винтажно, быть сделаны из дорогих сердцу, но уже не работающих или устаревших вещей. А также подходить под конкретный интерьер, дополнять уже имеющиеся украшения. Во-вторых же, это практически бесплатные варианты отделки, всё что может понадобиться — саморезы, клей, основание в виде картона. Так раковину можно сделать из таза, зеркало украсить веточками, винными пробками, ракушками. Диваны и пуфики из паллет смотрятся весьма интересно.УютОсвещение играет ражую роль в любом помещении, маленьком или большом, а в старом доме оно необходимо вдвойне. Светом также можно сотворить нечто невероятное, скрыть все нюансы, недостатки, а выделить самые привлекательные места. Осветить углы, куда не доходит естественное освещение или создать интерьеру фактуру и глубину. По вечерам благодаря правильной расстановке осветительных приборов можно создать дополнительный уют и камерность. Потому без светильников, напольных и настенных, бра и торшеров не обойтись. Одного потолочного освещения недостаточно. Стоит подумать о том, где свет нужен больше всего: над письменным столом, обеденным, около кресла или телевизора. У плиты, раковины, в ванной над зеркалом.Раритету на даче местоТакже как и со стройматериалами, не стоит выбрасывать старые вещи, они могут пригодиться как для переделки, так и для украшения интерьера в своём первозданном виде. Некоторые остаются красивыми и полезными даже спустя годы, просто нуждаются в реставрации, её можно провести и самому. Старые стулья можно перекрасить, а у диванов и кресел сменить обивку, добавить ярких подушек и пледов. Можно поступить проще — и покрыть их специальными чехлами, которые всё скроют. Кровать покрыть лаком, а посуду почистить до блеска и расставить в серванте. Зеркала, даже если они начали портиться, всё равно могут иметь красивые рамы и только из-за этого их уже стоит оставить, просто для красоты. Если у вещей, что на старой дачи и хранятся есть история, благодаря им появляется колорит.ПереосмыслениеНекоторые вещи вполне подходят для того, чтобы использовать их не по прямому назначению. Сделать из любой ёмкости вазу, а старые кружевные шторы превратить в скатерть. Чемоданы и сундуки отлично будут смотреться в роли журнальных столиков и прикроватных тумбочек, если к ним просто приделать четыре ножки. Скамейка или лавочка это не только мебель для улицы, с мягким матрасом и подушками она вполне станет новым диваном за обеденным столом, особенно в если в доме собирается много гостей и всех необходимо куда-то рассадить. Главное, чтобы краска на ней был не облезлая, а ножки чистые, уличную либо нужно будет помыть, либо вообще сразу покупать для использования в доме.Технику нужно уметь вписыватьНовая бытовая техника то всегда дорого, но без неё на современной даче может быть некомфортно. Так что полностью без таких современных гаджетов обойтись вряд ли получится. Однако, не всегда старая техника не может служить по-назначению, она просто не вписывается в современный интерьер. Тогда необходимо импровизировать, украшать, перекрашивать, обклеивать. Холодильник скроется под магнитами или липучками с крючками для полотенец. А старый чайник, советскую мясорубку, тостер, просто необходимо начистить до блеска, словно их только что принесли из магазина.КантриОбщий стиль для всего дачного дома — основа основ. Стили кантри и прованс как нельзя лучше впишутся в загородный дом, как старый, так и любой новый. И для них можно даже ничего не переделывать, вагонка на стенах, старые серванты и комоды, пол из камня или плитки — это то, что и заложено в основу таких стилей. Стены можно лишь покрыть матовой неяркой краской, добавив больше лёгких и натуральных деталей.