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Мульткино для взрослых

Кейт Стивенс не представляет своей жизни без анимации. Иллюстратор из Массачусетса признается, что рисовать стал сразу же после того, как смог держать карандаш. В 2008 году Кейт стал обучаться цифровому рисунку.

В профессиональных кругах Стивенс — известный персонаж, его работы часто публикуют в журналах, также за свою карьеру он успел создать несколько десятков книжных обложек, в том числе для таких бестселлеров, как «Голодные игры».

Мульткино для взрослых

Кейт относится к тому типу художников, которые постоянно стремятся пробовать новое и не зацикливаются на проектах одного типа. Он работает с журналами, музеями и издательствами. Его мечта — приложить руку ко всем видам художественных искусств в мире.

Его любимые герои — персонажи диснеевских мультфильмов, принцы и принцессы, которых знает «в лицо» каждый уважающий себя ребенок и взрослый. Именно они стали главными героями одного из проектов Стивенсона Disney X Movie.

«Титаник»


Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Арты о фильмах с участием Леонардо Ди Каприо


«Волк с Уолл-стрит»

Мульткино для взрослых

«Титаник»

Мульткино для взрослых

«Ромео и Джульетта»

Мульткино для взрослых

«Поймай меня, если сможешь»

Мульткино для взрослых

«Дневник баскетболиста»

Мульткино для взрослых

«Маска»

Мульткино для взрослых

«Звездные войны»


Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

«Секс в большом городе»

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

Мульткино для взрослых

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