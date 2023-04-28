Первый аппарат для изготовления попкорна изобрели в XIX веке, а попкорн для микроволновки и вовсе появился только в 1984 году. А сегодня редко какой кинотеатр обходится без продажи разных видов попкорна. Однако история этого лакомства уходит корнями в очень древние времена.
Впервые способность зерён кукурузы, точнее маиса, лопаться при нагревании и изменять вкус открыли древние индейцы Америки. Точно не известно, когда именно это случилось, но самым древним найденным в ходе раскопок взорванным зёрнам кукурузы около 4 000 лет. Вполне возможно, что индейцы знали о попкорне задолго до этого. Зато известно, что для его приготовления древние индейцы пользовались двумя способами. Початок либо помещали в чан с кипящим маслом целиком, либо отделённые зёрна нагревали над огнём в глиняной посуде. Полученный таким образом попкорн не только ели, из него ещё и изготавливали различные украшения.
Попкорн для индейских племён также имел религиозное значение. По тому, как раскрылось зерно, определяли будущее. До открытия Америки Колумбом о попкорне не знали в других частях света. В Европе же о нём узнали в 1630 году, когда вождь индейцев Кводекуайн принёс мешок попкорна английским колонистам в качестве подарка.
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Попкорн придумали древние индейцы
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