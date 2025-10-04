Лучшие проекты советских женщин-архитекторов

С 30-х годов XX века советские женщины-архитекторы начинают играть активную роль в строительстве городов нового типа.только стали визитными карточками Москвы и Петербурга, но и опередили свое время.
Тяговая подстанция №11 (1932), Ленинград
Раиса Коханова в 1917 году поступила в петербургскую Академию художеств на отделение живописи, однако после революции курс был переориентирован на гражданскую архитектуру. В 1932 году Коханова спроектировала знаменитое здание подстанции на реке Фонтанка. Сооружение выдержано в супрематическом ленинградском стиле. Это уникальный пример производственного объекта, выполненного в приемах конструктивизма. Подстанция вписана в линию набережной. Она не доминирует над окружающим фоном. Композиция состоит из простых геометрических элементов, которые сложены по определенной схеме. Помимо архитектурной ценности, проект знаменателен своим местом в истории. Тяговая подстанция №11 стала одним из символов блокадного Ленинграда.
МГТУ имени Баумана (1960), Москва
Лидия Комарова была по-настоящему выдающимся специалистом своего дела. В 1960 году она спроектировала главный корпус МГТУ имени Баумана, одного из старейших и самых известных технических вузов страны.Рубцовской набережной, возведенное в стиле советского неоклассицизма, стало одним из символов научных прорывов середины XX века. Многие идеи Лидии Комаровой опередили свое время. Так, еще в 1950-х годах она разработала концепцию, а затем и проект конструкции «витого» небоскреба. Тогда реализовать его на практике не удалось. И лишь сейчас технологии сделали возможным воплощение этой идеи. Исходя из принципов, разработанных архитектором, были сооружены: «Башня Эволюция» в Москва-Сити, шведская высотка Turning Torso в городе Мальме, небоскреб Infiniti Tower в Дубае.
Интерьер орбитального отсека корабля «Союз» (1964)
Галина Балашова начала свою карьеру в качестве классического городского архитектора. Ее муж работал в ОКБ-1 Сергея Королева, которое занималось разработкой космической программы СССР. Именно он и посоветовал устроиться Балашовой в ОКБ. В 1963 году бюро создает новый жилой отсек для корабля «Союз». Изначально он выглядел более чем лаконично и безлико. Королев говорил о модуле: «В космос человек не может летать в туалете». Балашова создала новый вариант дизайна интерьера орбитального отсека. В нем появился стол-сервант для хранения оборудования и личных вещей, диван, внутри которого также находилось оборудование. Поскольку модуль имеет форму сферы, вся мебель и приборы распределены равномерно внутри отсека для балансировки бортов. В дальнейшем Балашова занималась разработкой функциональных интерьеров практически для всех советских космических кораблей и станций.
Застройка Нагатинской набережной (1972-1982), Москва
История застройки Нагатинской набережной в Москве — это настоящее драматическое произведение. Бело-синие жилые здания переменной этажности от 10 до 23 этажей стоят на берегу реки и смотрят на просторную Нагатинскую пойму. Москвичи называют их «парусами». Это был один из немногих примеров интересной жилой архитектуры в эпоху повсеместного обезличивания. Однако немногие знают, что создание проекта велось в невероятно сложных условиях брежневской эпохи. Вышестоящие инстанции постоянно требовали от архитектора Риммы Алдониной упростить проект, сделать типовыми те или иные его элементы, уменьшить применение нестандартных конструктивных деталей и изменить этажность. Проект выстоял и стал широко известен. В архитектурном путеводителе «Москва» 1997 года он назван одним из двухсот наиболее интересных произведений московской архитектуры за 500 лет. В дальнейшем ансамбль все же был испорчен новым строительством, но это уже совсем другая история.
Станция метро «Кузнецкий Мост» (1975), Москва
За свою жизнь Нина Алешина спроектировала 19 станций столичного метрополитена. Ее карьера началась в период хрущевской борьбы с архитектурными излишествами. Поэтому создание каждого проекта превращалось в марафон поиска нестандартных решений. При разработке интерьеров станции «Марксистской» для изготовления спиралевидных люстр применяли оптическое стекло для танков. За мрамором для станций Алешина отправилась на Байкал. Она также добилась транспортировки камня для колонн на «Чкаловской» из Греции. Своим наиболее удачным проектом Алешина называла станцию «Кузнецкий Мост».
Реконструкция гостиницы «Европейская» (1991), Санкт-Петербург
Всю свою профессиональную жизнь Раиса Струзман посвятила Санкт-Петербургу. Она является автором многочисленных проектов в сфере жилья, благоустройства, реконструкции. Один из основных векторов работы Струзман — гостиничное проектирование. В 1989 году Виктория разработала детальный план реконструкции гостиницы «Европейская» на Михайловской улице. Также Струзман является автором проекта реконструкции дома Мертенса на Невском проспекте, который называют одной из визитных карточек Санкт-Петербурга.
