Фиктивная свадьба: Зачем вьетнамские девушки инсценируют собственное замужество

Представьте, что вы на свадьбе — вокруг много гостей, родственники съехались со всей страны, гулянья два дня подряд. Есть подозрения, что невеста беременна, но это всё не так страшно, ведь она счастливо и влюбленно смотрит на своего жениха. А что, если на самом деле при этом не совершается никакой свадьбы, и жених — подставной. Как и его родители, и его родственники, и его друзья. И все они увидели друг друга в первый раз только за день до торжества.
Фиктивные свадьбы во Вьетнаме.
Фиктивные свадьбы в последнее время стали настоящим бизнесом во Вьетнаме. Здесь «муж напрокат» — это не помощник по бытовым вопросам в доме, здесь это действительно возможность арендовать себе мужа для свадьбы, семейных торжеств и даже для развода. И это не просто прихоть девушек, желающих надеть красивое платье и отгулять «свой главный праздник». Для местных девушек такая свадьба порой является наименьшим злом в их ситуации.
Праздники устраиваются исключительно ради сохранения своего лица в обществе.
Согласно местным традициям, если девушка рожает ребенка будучи незамужней, она обречена стать изгоем. Такую девушку родственники часто отправляют куда-нибудь в деревню, где ее никто не знает, лишь бы она не позорила семью. Или же она сама идет делать аборт. При таких обстоятельствах, не удивительно, что именно во Вьетнаме самый высокий процент совершения абортов в Азии: по статистике, каждая (!) женщина репродуктивного возраста во Вьетнаме совершает по 2,5 аборта за свою жизнь. Около 40 процентов всех беременностей в этой стране обрываются с помощью абортов.
Вьетнамские свадьбы.
«У местных девушек есть доступ к контрацептивам, но они продолжают приходить в клинику на аборты. Они приходят по 3-4 раза — и это несмотря на то, им каждый раз объясняют о ризках, связанных с этой операцией», — рассказывает Нгуен Дук, директор института репродуктивной медицины. В какой-то момент ситуация была настолько серьезной, что отношение выношенных и родившихся детей к прерванным беременностям было 1:1.
Для окружающих такие свадьбы выглядят совершенно обычными.
Раньше у забеременевших незамужних девушек был выбор либо сделать аборт, либо уехать на другой конец страны, где нет никого, кто бы ее знал. Но сейчас появился еще один вариант — сыграть ненастоящую свадьбу. У брачных агентств есть кандидаты на любой запрос: для состоятельных клиентов и для бедных. Стоимость такого жениха зависит от объема оказанных услуг: либо это просто побыть на свадьбе, либо в течение года периодически появляться также на семейных торжествах, выходах в люди и других мероприятиях, которые бы поддерживали у соседей иллюзию семейной жизни. Подобный комплекс услуг может обойтись семье невесты в 4500 долларов США.
Фиктивные свадьбы устраивают беременные девушки.
С таким женихом невеста впервые встречается за день до свадьбы. Он приходит с «родителям», которые также, как и он, являются актерами. Они дружно выучивают истории друг друга, имена, сочиняют общую историю, которую будут озвучивать на свадьбе. А в день свадьбы торжество планируется таким образом, чтобы «подписание брачного договора», которого, естественно, и вовсе нет, проходило бы без свидетелей. Единственный документ, который подписывает невеста — это контракт с брачным агентством о предоставлении услуг и оплате за них.
Беременная незамужняя девушка во Вьетнаме превращается в изгоя.
Такие брачные агентства постоянно сталкиваются с критикой, однако они апеллируют тем, что это не их прихоть устраивать такие показные свадьбы, а само общество вынуждает девушек к таким решениям. Семьи девушек готовы на все, лишь бы сохранить свое лицо в глазах общества. Если они этого не сделают, их просто выгонят или изживут из своей общины. Более того, многие женщины утверждают, что вариант фиктивных свадеб является на данный момент единственным вариантом, который позволяет девушкам сохранить своего ребенка и остаться при этом самим не изгоями. Детям, которые родились под прикрытием таких фиктивных браков, уже по несколько лет, и их мамы уверяют, что если бы не было подставных свадеб, этих детей также не было бы.
Вьетнамские свадьбы.
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