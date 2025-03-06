Несколько лайфхаков для быстрой готовки, которые хоть в блокнот записывай, чтобы не потерять

Согласитесь, заниматься готовкой после тяжелого рабочего дня совсем не хочется. Да и выходные тратить на создание кулинарных шедевров – тоже сомнительная перспектива. Если вы хотите проводить меньше времени на кухне без ущерба для качества и вкуса приготовленных блюд, советуем взять несколько лайфхаков.

Лайфхак 1: Кипятите воду в электрическом чайнике

Лайфхак 2: Готовьте «ленивые» фрикадельки

Лайфхак 3: Используйте чугунную сковороду

Лайфхак 4: Правильно разместите кухонную утварь и продукты

Лайфхак 5: Планируйте меню

Лайфхак 6: Используйте нестандартные решения

Лайфхак 7: Готовьте пюре с помощью миксера

Лайфхак 8: Делайте выпечку на скорую руку

С ними готовка будет простой, быстрой и в удовольствие.В чайнике вода закипит быстрее, чем в кастрюле.Даже если у вас отличная газовая или электрическая плита, которая выдает большое количество тепла, скорее всего, она не слишком быстро кипятит воду. Чтобы ускорить этот процесс, советуем наливать нужное количество воды в электрический чайник – в нем она достигнет заданной температуры гораздо быстрее. Как только вода закипит, сразу перелейте ее в кастрюлю и приступайте к готовке. Еще один плюс чайника состоит в том, что на нем есть отметки объема, поэтому прибор смело можно использовать в качестве мерного стакана.Замораживайте фарш в формочках для льда.Фрикадельки очень универсальны: их можно использовать для приготовления супа, тушить в сметанном или томатном соусе и подавать вместе с гарниром. Рецепт у них предельно простой, но есть один существенный минус: формировать фрикадельки, стараясь, чтобы они получились одинаковой формы и размера – тот еще квест.Если вы не хотите тратить на этот процесс полчаса своего времени, воспользуйтесь следующим лайфхаком: купите силиконовые формы для льда с круглыми выемками, заложите в них фарш и уберите в морозилку. Через несколько часов достаньте форму и выдавите готовые фрикадельки. Остаток сложите в полиэтиленовый пакет и уберите в морозилку до нужного момента. Кстати, когда будете готовить суп, можете закинуть замороженные фрикадельки прямо в кипящую воду – они не слипнутся и не развалятся.Жарьте картошку на чугунной сковороде.Многие думают, что советские хозяйки любили чугунные сковороды просто потому, что у них не было никакой альтернативы. На самом деле у этой посуды гораздо больше преимуществ, чем вы думаете:• Прочная и долговечная – именно поэтому вы до сих пользуетесь бабушкиной сковородой. Это тот самый момент, когда многолетняя служба идет изделию только на пользу – оно впитывает масло, создавая антипригарное покрытие, которое ничем нельзя испортить.• Простая в уходе – если вы заметили, что ко дну посуды начала приставать еда, просто очистите ее от нагара, прокалите на сильном огне вместе с солью и хорошо смажьте растительным маслом.• Сохраняет тепло – несмотря на то, что чугунная сковорода нагревается медленно, она очень долго сохраняет накопленное тепло, поэтому блюда на ней готовятся максимально равномерно. Плюс, когда вы выключите конфорку, еда еще долго будет оставаться горячей, поэтому подогревать в микроволновке, если муж опоздает с работы, не придется.• Универсальная – сковороду можно использовать хоть на газовой, хоть на электрической плите, и даже отправлять в духовку вместе с мясом или запеканкой.Оставьте на кухонной столешнице то, чем часто пользуетесь.Мало кто учитывает тот факт, что скорость приготовления блюда зависит не только от времени жарки или варки ингредиентов. Немаловажную роль играет удобство расположения кухонной утвари и базовых продуктов. Обратите внимание на процессы, которые вы выполняете во время готовки, и подумайте, как можно их оптимизировать.Например, можно выделить один ящик чисто для тех девайсов, которые вы чаще всего используете: положите туда пару лопаток, ножей, ложек и вилок, разделочную доску, венчик и другие нужные предметы. То же самое сделайте и с продуктами. Оставьте на столешнице в быстром доступе соль и перец, специи, растительное масло и пр.Таблица с готовым меню на неделю.Планирование и рациональное использование продуктов – наше все, ведь такой подход существенно экономит время на кухне. Советуем в воскресенье составлять меню на следующую неделю, писать список продуктов и отправляться в магазин на закупку. Так вы точно будете знать, что и в какой день готовить, и не станете тратить время на размышления, поиск рецептов в интернете и покупку недостающих ингредиентов. Остатки еды лучше использовать на следующий день, завакуумировать или отправить в морозилку.Кстати, заготовки – тоже отличное решение. Формируйте котлеты из фарша, нарезайте морковь, перец и другие овощи, необходимые для большинства блюд, делайте фаршированные перцы и прочие полуфабрикаты и отправляйте их в морозилку. Когда у вас совсем не будет времени на готовку, можно будет достать свои заготовки, быстро сварить их, пожарить или запечь.Измельчите отварные яйца толкушкой.Праздничный стол – это всегда большое количество салатов, и практически все из них содержат в своем составе яйца. Чтобы не измельчать каждое по отдельности, сложите все яйца в большую миску или кастрюлю и измельчите толкушкой для пюре. Минута – и вот уже все готово!Также опытные хозяйки никогда не измельчают печень для пирожков в блендере или в мясорубке. В первом случае добиться нужной консистенции очень сложно, а во втором, нет смысла устанавливать и вымазывать целую мясорубку ради пары кусочков. Идеальный вариант – натереть отварную печень на терке. Просто, быстро и мыть потом легко.Миксер поможет добиться идеальной консистенции.Толкушка может помочь быстро измельчить яйца, но вот в случае с картошкой приходится прилагать очень много усилий, чтобы добиться идеальной консистенции пюре. Не хотите тратить на это время? Тогда воспользуйтесь обычный миксером. Сначала слейте воду с картофеля, затем поставьте кастрюлю на теплую плиту, чтобы немного подсушить его. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте молоко, зелень и чеснок, а потом вылейте получившуюся смесь в картофель и сделайте пюре с помощью миксера.Обратите внимание: Блендер для этих целей использовать нельзя, у него другой тип насадки. Если вы попробуете измельчить этим прибором картофель, у вас получится клейкая, малоаппетитная, непонятная масса, которую невозможно будет есть.Манник – простая и быстрая выпечка.Ох уж эти «гости на пороге», которые предупреждают о своем визите за полчаса (или вообще не предупреждают). По закону подлости в такие моменты в холодильнике ничего нет, а в магазин бежать просто нет времени. Если на ужин друзья оставаться не планируют, но что-то к чаю все равно приготовить надо, предлагаем рецепт классического манника.Вам понадобится 200 граммов манки, 200 граммов муки, 200 миллилитров молока, кефира или йогурта, 2 яйца, 100 граммов сахара и половина чайной ложки соды, гашенной уксусом.Для начала залейте манку молоком и оставьте минут на десять, чтобы она хорошо впитала в себя жидкость и разбухла. В отдельной миске взбейте венчиком или миксером яйца с сахаром до появления светлой пены и затем объедините с манкой. В конце добавьте соду и порциями всыпьте муку. Когда тесто станет однородным, перелейте его в форму для запекания, смазанную растительным или сливочным маслом, и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов, примерно на полчаса.