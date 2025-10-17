«Вервольф»: что за немецкое подразделение носило имя волка-оборотня и почему

В годы Второй мировой войны в Германии было создано множество специальных воинских формирований. Здесь тебе и подразделения коллаборационистов, и специальные карательные отряды, набранные из натуральных уголовников, и многочисленные элитные формирования диверсантов и парашютистов. Одним из таких специальных военных формирований было «Вервольф».
В СССР рейх прочувствовал, что такое настоящая партизанская война. /Фото: topwar.ru.
Начиная с 1941 года, немецкие оккупанты сразу же показали себя с «лучшей стороны», наглядно продемонстрировав большинству граждан Советского Союза, почему захватчиков следует гнать поганой метлой. Разгром Красной армии летом 1941, бесчинства наступающих нацистов, убийство советских военнопленных – все это и многое другое в итоге послужило причиной для формирования масштабного партизанского и подпольного движения на оккупированной советской территории. Вермахт и СС на своей собственной шкуре за 4 года войны прочувствовали, что такое хорошо организованная деятельность партизан.
Германия готовилась воевать в фатерлянде. /Фото: Twitter.
И вот на дворе 29 августа 1944 года. В ходе операции «Багратион» от немецкой группы армии «Центр» остаются одни только ошметки и толпы военнопленных в советском тылу. В то же самое время в Европе успешно заканчивается операция по высадке Союзников в Нормандии – «Оверлорд». Руководству Германии становится совершенно очевидно: конец войны близок, и завершится она отнюдь не мировым господством Третьего Рейха.
Немцы готовились к партизанской войне. /Фото: cont.ws.
19 сентября 1944 года обергруппенфюрер СС Рихард Хильдебрандт пишет Гиммлеру о необходимости создания специальных партизанских отрядов. Организовывать их предлагалось по тому же принципу, что и немецкое народное ополчение – фольксштурм, которое официально появится меньше, чем через месяц – в октябре 1944. Несмотря на это, фактически новая партизанская структура должна была перейти непосредственно в ведомство СС. Назвали ее в честь мифологического чудовища, волка-оборотня словом «Вервольф». Название было выбрано не просто так. Оно отлично отражало смысл и суть деятельности специализированных партизанских отрядов.
Формировали Вервольф из подростков и стариков. /Фото: jews.by.
Руководителем «Вервольфа» назначили Карла Чирски, который напрямую подчинялся Генриху Гиммлеру. Воинское формирование состояло из пяти основных групп. «Зухгруппен» - группа, занимающаяся поисковыми операциями. «Шпренггруппен» - группа, занимающаяся диверсионными задачами. «Мелдундгенгруппен» - формирование обработки информации. «Ауфклерунгсгруппен» - разведка. «Инсурггруппен» - специалисты по организации восстаний. Кроме того, в «Вервольф» вошло формирование «Ягдфербанд» - элитные диверсанты, находящиеся под руководством знаменитого головореза, гения террора, подрывных и тайных операций Отто Скорцени.
Окончательно разобрались с Вервольфом только в 1946 году. /Фото: historia.nationalgeographic.com.es.
Главной особенностью «Вервольфа» стало то, что набирали в его боевые формирования преимущественно подростков из гитлерюгенд в возрасте 14-16 лет, а также стариков. Необходимо это было для достижения максимального уровня конспирации при проведении диверсионных операций: дети и старики вызывают меньше подозрения, что может сыграть на руку как при организации засады, так и при сборе информации. Пик активности элитных партизан пришелся на 1945 год. Подростки с промытыми нацистской пропагандой мозгами попортили немало крови как советским, так и британо-американским войскам. Они взрывали инфраструктурные объекты, нападали на караулы, устраивали засады на офицеров. Действовали «Вервольф» даже после войны, вплоть до 1946 года. Последней акцией нацистских партизан стал взрыв в здании берлинской администрации, который унес жизни 15 человек.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии