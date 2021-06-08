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Как покончить с дурной привычкой в 3 шага

Вы проводите слишком много времени перед телевизором. Бросаете курить уже третий раз за лето и пятнадцатый понедельник подряд собираетесь пойти в спортзал. Неудачи в борьбе с плохими привычками серьезно влияют на психическое здоровье: потворствовать слабостям — значит загонять себя все глубже и глубже в пучину депрессии. Между тем, примерно так проводит жизнь огромное количество людей. Теме самоконтроля посвятил свое последнее исследование Габриэл Тош, доктор наук и декан кафедры психологии знаменитого Беркли. Он сумел вывести три простейших тактики, с помощью которых можно, наконец, избавиться от любой вредной привычки.

Как покончить с дурной привычкой в 3 шага

Летопись саморазрушения


Человеческий мозг настроен на конкретные мысли. Идея бросить курить когда-нибудь в ближайшее время ему просто не понятна. Зато четкие формулировки начинают внедряться на уровне подсознания, задавая новые ориентиры всему поведенческому паттерну в целом. Эффективнее всего будет начать вести подробный дневник, посвященный той привычке, от которой вы хотите избавиться. Записывайте все: мимолетное искушение, свои чувства, действия и окружающую обстановку.

Как покончить с дурной привычкой в 3 шага

Отключаем триггеры


Как правило, плохие привычки имеют своего рода спусковые механизмы. К примеру, наиболее распространенным триггером является стрессовая ситуация, из которой мозг пытается выскочить простейшим способом: запустить доведенную до автоматизма программу.
Бороться с этим фактором будет сложнее всего. Габриэл Тош предлагает методику превентивной блокировки таких триггеров. Продумывайте четкий план действий для каждой потенциально опасной ситуации. Предстоит сложный разговор о зарплате с начальством? Решите заранее, чем будете заменять успокоительную дозу никотина после него и неукоснительно придерживайтесь плана.

Как покончить с дурной привычкой в 3 шага

Добавьте проблем


Этот элементарный способ был известен еще нашим родителям. Помните, как вас отучали грызть ногти, намазывая их перцем? Точно также можно добавить неприятный элемент в любую привычку. Договоритесь платить приятелю каждый раз, когда пропускаете тренировку. Поставьте покаянную заметку о своих проблемах в соцсетях на утро — максимум во второй раз вы сделаете все, чтобы успеть проснуться вовремя и отключить публикацию.

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