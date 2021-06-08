Как покончить с дурной привычкой в 3 шага

Вы проводите слишком много времени перед телевизором. Бросаете курить уже третий раз за лето и пятнадцатый понедельник подряд собираетесь пойти в спортзал. Неудачи в борьбе с плохими привычками серьезно влияют на психическое здоровье: потворствовать слабостям — значит загонять себя все глубже и глубже в пучину депрессии. Между тем, примерно так проводит жизнь огромное количество людей. Теме самоконтроля посвятил свое последнее исследование Габриэл Тош, доктор наук и декан кафедры психологии знаменитого Беркли. Он сумел вывести три простейших тактики, с помощью которых можно, наконец, избавиться от любой вредной привычки.









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