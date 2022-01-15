Уход за комнатными растениями в зимний период

С приходом холодов и началом отопительного сезона микроклимат квартиры меняется, что не может не сказаться на состоянии комнатных цветов. Световой день становится коротким, воздух в помещении – сухим, а большинство горшечных растений чахнут на глазах.

Обойтись без потерь помогут несколько рекомендаций по осенне-зимнему уходу за цветами.





Сократить полив

Добавить света

Увлажнить воздух

Снизить количество удобрений

Защитить от охлаждения

Подобрать комфортное место

Бороться с болезнями

Поддерживать аккуратный внешний вид

С наступлением зимы потребность во влаге большинства растений снижается. Полив сокращают до 1-2 раз в неделю. При этом важно учесть, какова природная потребность в воде у той или иной культуры. Так, например, фикусы, пальмы, филодендрон предпочитают умеренно увлажненный грунт. Их можно поливать, когда земля в горшке просохнет на 2-3 см. У суккулентов потребность в воде ниже. Грунт поливают только после полного просыхания. Кактусы спокойно переносят засуху в течение 1-1.5 месяцев.Для увлажнения почвы необходимо использовать воду комнатной температуры. Холодный полив может привести к переохлаждению. Чтобы предупредить загнивание корней, не стоит оставлять в горшке или поддоне излишек воды. В идеале кашпо ставят под теплый душ, а после полива оставляют в ванной, пока вода не стечет.Светолюбивые растения в осенне-зимний период чувствуют себя особенно некомфортно.Короткий световой день и недостаток солнечных лучей часто становятся причиной увядания или неожиданного прекращения цветения.Расположить стеллажи с растениями ближе к окнам;Перенести кашпо в более светлое помещение.Компенсировать недостаток солнечного света люминесцентными лампами;В последнем случае важно не переусердствовать с количеством света. Средняя длина светового дня, достаточная для большинства растений, равняется 10-12 часам. Если в комнате достаточно окон, подсветку следует включать лишь на 4-5 часов, как только спускаются сумерки.Как только включили отопление, стоит позаботиться о дополнительном увлажнении воздуха. Что можно предпринять, чтобы сделать микроклимат более пригодным:Приобрести увлажнитель;С помощью пульверизатора распылять воду по всей комнате или опрыскивать листья;Ставить рядом с горшками открытую емкость с водой; Объединять растения. Доказано, что при групповом размещении влажность воздуха значительно выше, чем ряжом с одиночно расположенным цветком.Начинать сокращать дозы и периодичность внесения питательных веществ необходимо с осени. Чтобы плавно подготовить цветы к периоду покоя, используют фосфорно-калийные подкормки. Азотные подкормки, провоцирующие рост, стоит исключить совсем, а минеральные вносить не чаще 1-2 раз в месяц.Дополнительное питание требуется далеко не всем комнатным растениям. Так орхидеи и фиалки, продолжающие активный рост в зимний период, будут рады периодической подкормке, а покоящимся растениям достаточно питательных веществ из грунта.С наступлением холодов в квартире появляется больше сквозняков, а температура на подоконниках часто становится на 2-3 градуса ниже, чем в остальной части комнаты. В этот период следует продумать варианты защиты теплолюбивых растений от переохлаждения.Горшки составляют в деревянный ящик, а свободное пространство засыпают опилками.Во время проветривания кашпо убирают подальше от окон и дверей.Не допускают контакта листьев с оконным стеклом.С не отапливаемых балконов растения переносят внутрь квартиры, с подоконников переставляют на стеллажи.Чтобы растениям хватало и света, и тепла, на период зимовки следует задуматься о небольшой перестановке. Цветы, которые летом были спрятаны в полутень, можно перенести поближе к окнам, а Светолюбивые культуры переставить с северной и западной стороны на восточную или южную.Когда листья начинают сворачиваться и темнеть, стоит найти для горшка более теплое место. Сигналом чрезмерно высокой температуры является увядание листочков в нижней части стебля. Придется отодвинуть кашпо подальше от батарей.Понижение температуры, влажности и несоблюдение режима полива в зимнее время часто становятся причиной заражения комнатных растений. Ослабленные, находящиеся в спячке цветы могут не пережить зиму из-за загнивания корней или засилья насекомых.Сухой воздух влажному предпочитают паутинные клещи и мучнистые червецы, которые зимой проявляют себя особенно активно. Из-за маленького размера оперативно обнаружить вредителей достаточно сложно. Они могут прятаться в почве, в пазухах или на обороте листа. Чтобы не просторожить момент, когда численность вредителей не доросла до колонии, важно проводить ряд профилактических мероприятий:Повышать уровень влажности воздуха;Внимательно осматривать растение;Промывать листья мыльным раствором.Зараженные листья рекомендуют сразу же удалять, срез обрабатывать антибактериальным составом.Своевременное удаление отцветших бутонов, мытье и полировка листовых пластин не только сохраняют внешнюю привлекательность растения, но и помогают ему пережить стрессовый период с наименьшими потерями.Так, пыльный налет портит вид цветка и препятствует нормальному газообмену с внешней средой. Периодический «душ» помогает цветам «дышать», является отличным средством для раннего обнаружения и удаления вредителей и придает листве здоровый вид.Несмотря на то, что период цветения большинства растений приходится на лето и весну, зимой хлопот с ними ничуть не меньше. Каждый цветок требует внимания и заботы, а пришедшие к нам из тропических стран диковинные сорта отличаются особенной прихотливостью.Важно еще перед покупкой оценить свои силы, опыт и наличие свободного времени для ухода за зимней оранжереей. Если временных ресурсов маловато, лучше остановить свой выбор на растениях, не требующих особого внимания с наступлением холодов: монстере, фикусе, алоэ, хлорофитуме и др.