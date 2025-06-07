«Янтарь с инклюзами»

Удивительные насекомые в янтаре, жившие несколько десятков, а то и сотен миллионов лет назад, ценились на протяжении всего времени существования человечества на Земле. Ещё в Древнем Египте за некоторые экземпляры таких окаменелостей (особенно если в янтаре застыло крупное или редкое членистоногое) можно было отдать целое состояние.

Разновидности насекомых в янтаре и их ценность

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