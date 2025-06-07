Удивительные насекомые в янтаре, жившие несколько десятков, а то и сотен миллионов лет назад, ценились на протяжении всего времени существования человечества на Земле. Ещё в Древнем Египте за некоторые экземпляры таких окаменелостей (особенно если в янтаре застыло крупное или редкое членистоногое) можно было отдать целое состояние., ведь с помощью «снимков доисторических эпох» можно изучить изменения в земной атмосфере, флоре и фауне.
Само название инклюзов вошло в обиход благодаря французскому слову inclusif, в переводе означающем «включающий в себя». За несколько столетий инклюзы находили в различных уголках планеты, а их содержимое порой поражало воображение – помимо комаров, мошек и мух, в янтаре встречались ящерицы и, очень редко, даже небольшие позвоночные. Нередко исследователи находили янтарь с растительными элементами, перьями, шерстью. Чтобы получился инклюз, насекомое или животное должно не только увязнуть в смоле – самому материалу нужно было достаточно быстро затвердеть, к примеру, при попадании в воду. Именно поэтому янтарь с инклюзами чаще всего встречается на территории тропиков и субтропиков, а также в тех местах, где леса граничат с морем. Обратите внимание! По статистике только 10% найденного янтаря содержит в себе инклюзы, и именно их редкостью обусловлена высокая стоимость. Несмотря на превосходные мумифицирующие свойства янтаря, лишь небольшой процент инклюзов может представлять собой настоящую находку для музеев и истории планеты в целом.
Разновидности насекомых в янтаре и их ценность
Комар или муха в янтаре стал общепринятыми символами дорогого инклюза, однако, такие экземпляры можно назвать в какой-то степени заурядными. Ещё чаще встречаются куски минерала с мельчайшими воздушными пузырьками, которые придают окаменелости лишь эстетическую, нежели рыночную или историческую ценность. Другое дело – скорпионы, лягушки, ящерицы и мелкие млекопитающие, увязшие в смоле. Такие экземпляры инклюзов находят очень редко, а их стоимость может составлять несколько десятков тысяч долларов.
Историческая справка
Самый большой инклюз с земноводным был найден в Доминиканской Республике в конце 90-х годов прошлого века. Маленькую лягушку, навсегда застывшую в смоле, оценили в 50 тыс. долларов.
Сегодня на рынке драгоценных и полудрагоценных камней чаще всего встречается янтарь с небольшими инклюзами, который можно разделить на следующие разновидности: Бюджетный вариант. Обычно это куски минерала незначительных размеров, внутри которых содержатся газовые пузырьки, пыль и мелкие частички растений, складывающиеся в необычный узор. Бывает как светлых, так и тёмных оттенков. С точки зрения эстетики, такой янтарь смотрится достаточно эффектно (на свету полости начинают играть солнечными бликами, придавая окаменелости большую привлекательность), и именно поэтому из него часто делают кулоны, кольца, украшения интерьера и т. д. Находка для музеев и частных коллекций. Необычные инклюзы в виде насекомых и животных, куски минерала, в котором застыли целые поселения муравьёв и даже крупные земноводные – такие экземпляры чаще всего приобретают музеи и истинные ценители янтаря. Стоимость окаменелостей этого типа может варьироваться от 1 до 100 тысяч долларов. Перед оформлением сделки назначаются экспертизы, подтверждающие подлинность минерала. Янтарь с разноцветными вкраплениями
Любопытный факт!
Одна из самых необычных находок принадлежит землям Доминиканской республики – там был найден крупный кусок практически прозрачного янтаря, в котором увязла прекрасная бабочка с размахом крыльев чуть более 14 см. Точный возраст окаменелости учёные пока не установили.
Инклюзы и палеонтология
Палеонтологам и археологам инклюзы предоставляют уникальную возможность исследовать события и изменения в биосфере, произошедшие десятки и сотни миллионов лет назад. Даже самая обычная муха в янтаре, окружённая пузырьками воздуха и частичками растений, может пролить свет на особенности климата в том или ином уголке планеты, рассказать об эволюции насекомых в целом, а также характерных чертах флоры. Большим плюсом минерала является и тот факт, что все инклюзы сохраняются до наших дней практически в первозданном виде – это обусловлено тем, что смола мягко, но стремительно обволакивала все посторонние предметы, которые в неё попадали, образуя прочный и красивый с виду кокон. Так, благодаря свойствам янтаря, учёные могли смоделировать поведения между хищником и жертвой в доисторическую эпоху, когда обнаружили кусок минерала со скорпионом и жуком.
Вязкая смола, в которую попали муравьиные колонии и личинки насекомых, может не только рассказать биологам и палеонтологам об особенностях доисторической фауны, но и помочь открыть заново исчезнувшие миллионы лет назад виды. На данный момент благодаря окаменелому янтарю были найдены около 3 тыс. разновидностей насекомых, обитавших на Земле в триасовый и юрский периоды, а также 200 видов растений.
Любопытный факт!
В среднем возраст найденного янтаря с инклюзами варьируется на отметке 50–70 млн лет. Наиболее древние экземпляры встречаются в Австрии и Доминиканской Республике.
Любопытный факт!
Многим ценителям кино знаком фильм С. Спилберга «Парк юрского периода», где описана теория извлечения ДНК динозавров из застывших в янтаре насекомых. Несмотря на то что пока не существует технологий, позволяющих изымать инклюзы из минералов, идея картины не кажется такой утопичной. Вполне возможно, что через некоторое время учёные будут использовать не только метод фазово-контрастной микрорадиографии при изучении янтаря, но и сделают новый шаг в исследовании исчезнувших видов.
Разновидности инклюзов в окаменелой смоле и вклад в развитие науки
Разновидность инклюзов в большинстве случаев зависит от места находки окаменелого янтаря. Например, минерал, найденный на берегу Балтийского моря, часто содержит в себе термитов, богомолов, тараканов и других насекомых, проживающих в комфортных климатических условиях субтропиков. На территории доисторических озёр и других источников воды в янтаре застревали комары, ручейники, звонцы и т. д. Также можно встретить личинки этих насекомых. Наиболее часто минералы заключали в себе летающих представителей фауны, а именно мошек, жуков, комаров, стрекоз, цикад и небольших бабочек (последних было найдено более 50 видов). Многие экземпляры с такими насекомыми практически полностью сохранили облик своих «пленников», поэтому коллекционеры нередко стараются выкупить эти инклюзы. Благодаря найденным в янтаре насекомым-паразитам учёные могут сделать вывод о проживании на той же территории других, более крупных представителей фауны. К примеру, инклюзы в виде блох, обнаруженные в балтийских минералах, говорят о том, что ранее здесь жили теплокровные животные. По найденным клочкам шерсти и перьям в янтаре также можно смоделировать интересные теории и привести доказательную базу.
Любопытный факт!
Морские обитатели (моллюски, водоросли и т. д.) тоже с некоторой периодичностью встречаются в окаменелой смоле. Например, на Карпатах был найден кусок янтаря, вес которого был чуть более килограмма, с увязшими створками моллюска.
Если нет миллионов…
Сегодня большая часть ценных инклюзов содержится либо в частных коллекциях, либо в нескольких музеях, разбросанных по всему миру. В России самой масштабной выставкой янтаря считается Калининградский музей, где представлены десятки тысяч инклюзов-экспонатов, которые можно внимательно рассмотреть, воспользовавшись лупой. В Музее янтаря в Гданьске также можно окунуться в доисторические времена, полюбовавшись и на достаточно редкие экземпляры, к примеру, застывшую в янтаре ящерицу длиной чуть более 4 см и возрастом – около 55 млн лет. Одной из самых масштабных частных коллекций можно назвать собрание Юрия Педоренко – российского бизнесмена. За полтора десятка лет он пополнил свой «маленький» музей более 3500 экспонатов инклюзов.
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