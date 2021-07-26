6 отличных вариантов, как можно использовать с пользой в быту пузырчатую пленку

Каждый знает о том, что пузырчатая пленка – это очень полезный и практичный материал, который незаменим при транспортировке хрупких вещей. Нельзя обойтись без этой чудо-пленки и при транспортировке бытовой техники. Куда важнее то, что данный материал имеет потрясающий «творческий» потенциал. Посмотрим же вместе, как можно использовать пузырчатую пленку с пользой в быту.
1. Утеплить окна
Отличная идея. /Фото: tion.ru.
Пузырчатая пленка является весьма неплохим утеплителем. Пускай сейчас в разгаре жаркая пора года – вечно она не продлится. Это означает, что самое время подумать о дополнительном утеплении жилища заблаговременно. Хотя бы пленкой запастись. Крепится пленка элементарно – достаточно смочить стекло водой и приложить импровизированный утеплитель.
Примечание: если есть темная пленка, то ее можно использовать и летом для защиты помещения от солнечных лучей.
2. Упаковать продукты
Смело пакуем. /Фото: annadecor.ru.
Пузырчатая пленка отлично подходит для хранения замороженных продуктов. Дело в том, что если обернуть такой пленкой замороженные овощи или мясо, то они не растают при комнатной температуре за 6-8 часов. В летнюю жару срок хранения будет несколько меньше. Также можно оборачивать пленкой готовую еду, так она дольше сохранит свою свежесть.
3. Форма для конфет
Будет вкусно. /Фото: ilovehobby.club.
Для создания конфет помимо пленки понадобится также чистый шприц и желе. Для того, чтобы сладость получилась, нужно успеть закачать шприцом желе в «пупырышки» пока оно теплое, а после отправить импровизированную форму на 2 часа. По прошествии указанного срока останется только аккуратно извлечь застывшие конфеты.
4. Штора в ванной
Выглядит вполне себе нормально. /Фото: gelios-torg.deal.by.
Так сразу и не подумаешь, однако из пузырчатой пленки получится замечательная штора для ванной! Само собой, понадобится достаточно большой кусок пленки. Все, что нужно будет сделать – это парочка прорезей в верхней части для того, чтобы запустить кольца, которые станут удерживать штору.
5. Покрытие парника и теплицы
Получается очень хорошо. /Фото: plenka-v-p.ru.
Использовать пленку можно не только для создания штор, но также и для организации на дачном участке теплицы. Правда для реализации подобного проекта (в большинстве случаев) понадобится еще больше пузырчатой пленки, чем для создания шторы. Несмотря на это, данный материал полностью оправдывает свое использование.
6. Форма для торта или пирога
Такой вот будет торт. /Фото: 1000000diy.ru.
Промазываем пирог или торт жидким шоколадом по бокам, после чего обматываем лакомство пузырчатой пленкой и ждем, пока изделие застынет. Через несколько часов аккуратно снимаем пленку и получаем красивейший торт!
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