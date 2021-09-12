Уязвимые гиганты: Фотограф потратил 10 лет жизни на поиск самых старых деревьев на Земле

Древние гиганты Земли на снимках фотографа Бет Мун.

1. «Сердце дракона»

Загадочные и внушительные 500-летние драконовы деревья можно увидеть на архипелаге Сокотра (Йемен).

2. «Реликтовый лес»

Скопления причудливых деревьев с плоской кроной очень отличаются от привычного густого леса.

3. «Величественный кедр»

Большой западный красный кедр в объективе американского фотографа Бет Мун (Beth Moon).

4. «Фикус-душитель»

Древние тропические деревья, оплетающие корнями руины храма Та Прохм в Ангкоре (Камбоджа).

5. «Хлопковое дерево»

Величественное дерево с плоскими корнями является одним их священных символов в мифологии Майя.

6. «Роза пустыни»

Адениум, не смотря на свой необычный вид, считается самым красивым из цветущих растений Земли.

7. «Баобаб-чайник»

Возраст этого удивительного дерева, произрастающего на острове Мадагаскар, насчитывает около 1200 лет.

8. «Созвездие Ворона»

Драконовы деревья на фоне усеянного звездами неба кажутся необычными гостями нашей планеты.

9. «Созвездие Кита»

Старые деревья Африки как будто стремятся достать ветвями звездное небо.

10. «Созвездие Лиры»

На создание серии фотографий «Бриллиантовые ночи » Бет Мун вдохновили научные исследования.

11. Созвездие Ящерицы»

Все снимки, вошедшие в волшебную серию «Бриллиантовые ночи», были сделаны фотографом в безлунные ночи.

12. «Созвездие Андромеды»

Объединив науку и искусство, американский фотограф Бет Мун смогла создать потрясающие и захватывающие снимки древних гигантов Земли .