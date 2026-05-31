10 способов заменить недостающий ингредиент, чтобы не испортить блюдо





Часто происходят ситуации, когда во время прочтения рецепта вы точно уверены, что все ингредиенты для приготовления блюда есть, а в самый ответственный момент важного компонента не оказывается под рукой. Если вы столкнулись с такой проблемой, не стоит отчаиваться, ругать себя и на всех парах бежать в магазин, чтобы купить недостающий продукт.
Лучше включить смекалку и подумать, чем его можно заменить.


Главное – знать сочетания и соблюдать правильные пропорции.

1. Сыр


Маскарпоне можно заменить творогом и сливками. / Фото: shkolazhizni.ru

Планировали порадоваться членов семьи невероятно вкусным чизкейком, но забыли купить сыр «маскарпоне»? Как насчет того, чтобы заменить его смесью творога и жирных сливок? Возьмите компоненты в необходимых количествах, перебейте в блендере, чтобы получилась однородная масса и приступайте к приготовлению. Обратите внимание, что если просто перемешать ингредиенты ложкой, в десерте будут встречаться нежелательные комочки или блюдо получится чересчур творожистым. Также маскарпоне можно заменить любым другим сливочным сыром, который не содержит добавки.

Если в вашем сегодняшнем меню греческий салат, можете смело использовать вместо феты малосоленую брынзу – хуже вкус от этого не станет. Что касается блюд, в рецепте которых значится пармезан, их можно приготовить, заменив данный сыр на любой другой сорт твердого и соленого.

2. Сметана


Сметана заменяется натуральным йогуртом. / Фото: yogurtblog-img

Сметана часто встречается в рецептах тортов, пирогов, печенья и другой выпечки. Ее присутствие в тесте позволяет сделать коржи более пышными и объемными.
Если вам уже пора замешивать теста, а молочного продукта не оказалось под рукой, возьмите вместо него один из нескольких вариантов:

• натуральный йогурт;
• смесь из стакана густых сливок и столовой ложки йогурта;
• смесь натурального несладкого йогурта со сливочным маслом в соотношении 3:1 (масло добавляется в качестве загустителя).

3. Орехи и изюм


Изюм заменяется сушеными ягодами, миндаль - другим орехом

В чем состоит главное преимущество орехов, так это в том, что они отлично заменяют друг друга. Например, вместо фундука можно положить миндаль, а орехи пекан, которые встречаются во многих рецептах, прекрасно заменяются обычными грецкими – они схожи по составу и вкусу, поэтому на итоговом блюде никак не отразится присутствие одного ореха вместо другого.

Если вы готовите сырники, а на кухне не оказалось изюма, возьмите вместо него сушеные ягоды, например, клюкву или смородину. Также изюм заменяется обычным черносливом без косточек.

4. Молоко


Молоко заменяется сгущенкой, разбавленной водой. / Фото: wallbox.ru

Молоко нужно для приготовления большого количества десертов. Обычно оно входит в состав, как кремов, так и теста, поэтому любителям сладкого обязательно нужно держать в холодильнике данный продукт. Если же молока не оказалось или у имеющегося вышел срок годности, замените его сгущенкой – просто разведите ее водой 1 к 1 и получится необходимый по консистенции и свойствам продукт. Также советуем держать в запасе пакетик сухого молока – в случае необходимости им всегда можно будет заменить натуральный продукт, предварительно смешав с водой, согласно инструкции.

Подойдет и любое другое молоко: кунжутное, миндальное, кокосовое. Они намного полезнее, кроме того, их смело можно использовать в качестве добавки к напиткам, например, чаю или кофе.

5. Кефир и йогурт


Кефир заменяется молоком с уксусом, йогурт - сметаной

Здесь тоже все достаточно просто. Кефир легко заменяется сметаной, разбавленной водой. А если под рукой оказался натуральный йогурт или молоко, просто отмерьте один стакан любого из этих продуктов добавьте в него столовую ложку уксуса или лимонного сока, и получите кефир нужной консистенции.

«Кулинарным аналогом» йогурта является любой кисломолочный продукт, начиная от сметаны, ряженки и заканчивая скисшим молоком. Поэтому если вдруг вы не выпили молоко до окончания срока годности, не торопитесь его выбрасывать – оно всегда пригодится для приготовления выпечки и десертов

6. Шоколад


Шоколад заменяется растительным маслом и какао. / Фото: fonstola.ru

Существует огромное количество невероятно вкусных десертов, главным ингредиентом которых является шоколад. Но если гости уже на пороге, а ребенок съел последнюю плитку, которую вы оставляли как раз для приготовления лакомства, нужно включать кулинарную логику. Самый простой вариант решения проблемы – взять какао-порошок и смешать его с растительным маслом. Что касается пропорций, то на три столовых ложки какао пойдет одна столовая ложка масла. Лучше всего, если вы запасетесь кондитерским какао-порошком – он не раз выручит в процессе приготовления десертов.

7. Уксус


Уксус заменяется лимонным соком. / Фото: med-konfitur.ru

Этот продукт, на пару с содой, является одним из долгожителей на кухне. Иногда кажется, что должно произойти чудо, чтобы он закончился и пришлось отправляться в магазин за новой бутылкой. К сожалению, такое чудо обычно происходит в самый неподходящий момент. Если нечем погасить соду, воспользуйтесь помощью лимонного сока или сока лайма. Также вместо чайной ложки уксуса в блюдо можно положить столовую ложку белого сухого вина. В этом случае оно приобретет интересный вкусовой оттенок.

8. Крахмал


Крахмал заменяется любым загустителем. / Фото: manikyres.ru

Хозяйки часто недооценивают крахмал, а потому его можно найти далеко не на всех кухнях. Очень зря, ведь этот продукт является невероятно универсальным. Например, в состав кукурузного и рисового крахмала не входит глютен, поэтому их активно используют в процессе приготовления диетических блюд. С применением кукурузного готовят сиропы, кисели, соусы, желе, супы пюре. Также его добавляют в выпечку, чтобы она получилась ароматной и рассыпчатой, не имела традиционного мучнистого привкуса. Что касается рисового, то он часто используется в качестве загустителя белых соусов и для приготовления десертов: кексов, запеканок, пирогов.

Крахмал является загустителем, поэтому если его придется заменить в блюде, то только компонентом, который обладает схожими свойствами. Это могут быть разные сорта муки (гречневая, ржаная), желатин, агар-агар, манка и даже кокосовая стружка. В ряде случаев вместо крахмала можно использовать яйцо. Если готовите котлеты, то на помощь придет тертый сырок картофель.

9. Растительное масло


Растительное масло можно заменить пюре. / Фото: sportle.ru

Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о замене растительного масла – какой-нибудь жирный продукт. И вот здесь приходит время удивляться, ведь аналогом масла в выпечке является…фруктовое пюре! Чаще всего используют яблочное, однако можно воспользоваться и любой другой разновидностью сладкого пюре. Что касается жарки, то здесь на помощь вместо растительного масла придет оливковое.

Обратите внимание: Не менее эффективным аналогом станет вода. Например, если вам нужно поджарить лук, а на кухне не оказалось ни капли масла, приготовьте его на воде: поставьте сковороду на медленный огонь, положите лук, налейте немного жидкости и готовьте, не забывая постоянно помешивать.

10. Белый сахар


Белый сахар заменяется медом. / Фото: grimuar.ru

Многие люди, которые придерживаются правильного питания, стараются исключить сахар из своего рациона. Благо, вариантов замены существует великое множество – окончательный выбор зависит от того, какое блюдо вы хотите приготовить. Так, в качестве альтернативы можно использовать коричневый сахар, который содержит большое количество полезных компонентов (железо, калий, магний), мед, стевию, сироп агавы (он калорийнее сахара, но имеет низкий гликемический индекс), кленовый сироп и др.

