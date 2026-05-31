10 способов заменить недостающий ингредиент, чтобы не испортить блюдо

Часто происходят ситуации, когда во время прочтения рецепта вы точно уверены, что все ингредиенты для приготовления блюда есть, а в самый ответственный момент важного компонента не оказывается под рукой. Если вы столкнулись с такой проблемой, не стоит отчаиваться, ругать себя и на всех парах бежать в магазин, чтобы купить недостающий продукт.
Главное – знать сочетания и соблюдать правильные пропорции.
1. Сыр
Планировали порадоваться членов семьи невероятно вкусным чизкейком, но забыли купить сыр «маскарпоне»? Как насчет того, чтобы заменить его смесью творога и жирных сливок? Возьмите компоненты в необходимых количествах, перебейте в блендере, чтобы получилась однородная масса и приступайте к приготовлению. Обратите внимание, что если просто перемешать ингредиенты ложкой, в десерте будут встречаться нежелательные комочки или блюдо получится чересчур творожистым. Также маскарпоне можно заменить любым другим сливочным сыром, который не содержит добавки.
Если в вашем сегодняшнем меню греческий салат, можете смело использовать вместо феты малосоленую брынзу – хуже вкус от этого не станет. Что касается блюд, в рецепте которых значится пармезан, их можно приготовить, заменив данный сыр на любой другой сорт твердого и соленого.
2. Сметана
Сметана часто встречается в рецептах тортов, пирогов, печенья и другой выпечки. Ее присутствие в тесте позволяет сделать коржи более пышными и объемными. Заменить ее можно одним из нескольких вариантов:
• натуральный йогурт;
• смесь из стакана густых сливок и столовой ложки йогурта;
• смесь натурального несладкого йогурта со сливочным маслом в соотношении 3:1 (масло добавляется в качестве загустителя).
3. Орехи и изюм
В чем состоит главное преимущество орехов, так это в том, что они отлично заменяют друг друга. Например, вместо фундука можно положить миндаль, а орехи пекан, которые встречаются во многих рецептах, прекрасно заменяются обычными грецкими – они схожи по составу и вкусу, поэтому на итоговом блюде никак не отразится присутствие одного ореха вместо другого.
Если вы готовите сырники, а на кухне не оказалось изюма, возьмите вместо него сушеные ягоды, например, клюкву или смородину. Также изюм заменяется обычным черносливом без косточек.
4. Молоко
Молоко нужно для приготовления большого количества десертов. Обычно оно входит в состав, как кремов, так и теста, поэтому любителям сладкого обязательно нужно держать в холодильнике данный продукт. Если же молока не оказалось или у имеющегося вышел срок годности, замените его сгущенкой – просто разведите ее водой 1 к 1 и получится необходимый по консистенции и свойствам продукт. Также советуем держать в запасе пакетик сухого молока – в случае необходимости им всегда можно будет заменить натуральный продукт, предварительно смешав с водой, согласно инструкции.
Подойдет и любое другое молоко: кунжутное, миндальное, кокосовое. Они намного полезнее, кроме того, их смело можно использовать в качестве добавки к напиткам, например, чаю или кофе.
5. Кефир и йогурт
Здесь тоже все достаточно просто. Кефир легко заменяется сметаной, разбавленной водой. А если под рукой оказался натуральный йогурт или молоко, просто отмерьте один стакан любого из этих продуктов добавьте в него столовую ложку уксуса или лимонного сока, и получите кефир нужной консистенции.
«Кулинарным аналогом» йогурта является любой кисломолочный продукт, начиная от сметаны, ряженки и заканчивая скисшим молоком. Поэтому если вдруг вы не выпили молоко до окончания срока годности, не торопитесь его выбрасывать – оно всегда пригодится для приготовления выпечки и десертов
6. Шоколад
Существует огромное количество невероятно вкусных десертов, главным ингредиентом которых является шоколад. Но если гости уже на пороге, а ребенок съел последнюю плитку, которую вы оставляли как раз для приготовления лакомства, нужно включать кулинарную логику. Самый простой вариант решения проблемы – взять какао-порошок и смешать его с растительным маслом. Что касается пропорций, то на три столовых ложки какао пойдет одна столовая ложка масла. Лучше всего, если вы запасетесь кондитерским какао-порошком – он не раз выручит в процессе приготовления десертов.
7. Уксус
Этот продукт, на пару с содой, является одним из долгожителей на кухне. Иногда кажется, что должно произойти чудо, чтобы он закончился и пришлось отправляться в магазин за новой бутылкой. К сожалению, такое чудо обычно происходит в самый неподходящий момент. Если нечем погасить соду, воспользуйтесь помощью лимонного сока или сока лайма. Также вместо чайной ложки уксуса в блюдо можно положить столовую ложку белого сухого вина. В этом случае оно приобретет интересный вкусовой оттенок.
8. Крахмал
Хозяйки часто недооценивают крахмал, а потому его можно найти далеко не на всех кухнях. Очень зря, ведь этот продукт является невероятно универсальным. Например, в состав кукурузного и рисового крахмала не входит глютен, поэтому их активно используют в процессе приготовления диетических блюд. С применением кукурузного готовят сиропы, кисели, соусы, желе, супы пюре. Также его добавляют в выпечку, чтобы она получилась ароматной и рассыпчатой, не имела традиционного мучнистого привкуса. Что касается рисового, то он часто используется в качестве загустителя белых соусов и для приготовления десертов: кексов, запеканок, пирогов.
Крахмал является загустителем, поэтому если его придется заменить в блюде, то только компонентом, который обладает схожими свойствами. Это могут быть разные сорта муки (гречневая, ржаная), желатин, агар-агар, манка и даже кокосовая стружка. В ряде случаев вместо крахмала можно использовать яйцо. Если готовите котлеты, то на помощь придет тертый сырок картофель.
9. Растительное масло
Первое, что приходит на ум, когда заходит речь о замене растительного масла – какой-нибудь жирный продукт. И вот здесь приходит время удивляться, ведь аналогом масла в выпечке является…фруктовое пюре! Чаще всего используют яблочное, однако можно воспользоваться и любой другой разновидностью сладкого пюре. Что касается жарки, то здесь на помощь вместо растительного масла придет оливковое.
Обратите внимание: Не менее эффективным аналогом станет вода. Например, если вам нужно поджарить лук, а на кухне не оказалось ни капли масла, приготовьте его на воде: поставьте сковороду на медленный огонь, положите лук, налейте немного жидкости и готовьте, не забывая постоянно помешивать.
10. Белый сахар
Многие люди, которые придерживаются правильного питания, стараются исключить сахар из своего рациона. Благо, вариантов замены существует великое множество – окончательный выбор зависит от того, какое блюдо вы хотите приготовить. Так, в качестве альтернативы можно использовать коричневый сахар, который содержит большое количество полезных компонентов (железо, калий, магний), мед, стевию, сироп агавы (он калорийнее сахара, но имеет низкий гликемический индекс), кленовый сироп и др.
