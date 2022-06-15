Коктейль для защиты от долгоносика и богатого урожая клубники

Чтобы клубника порадовала богатым урожаем сладких и сочных ягод, необходимо провести правильную обработку кустиков в период формирования бутонов. Основная задача этой обработки — защита клубники от долгоносика.
Этот жучок — злейший враг клубники, который прокусывает еще не до конца сформированный бутон и откладывает внутрь личинки.
А для того, чтобы получить от одной обработки клубники максимум пользы, приготовьте эффективный коктейль 3 в 1.
Первый компонент — средство от насекомых-вредителей, например, «Алатар».
Второй компонент — фунгицид, который защитит клубнику от серой гнили, мучнисой росы и других грибковых болезней.
И третий компонент — питательные вещества, например, монокалий фосфат, или любое удобрение для плодово-ягодных культур.
Для приготовления коктейля 3 в 1 на 10 литров воды используйте:
Инсектицид «Алатар» — 10 мл;
Фунгицид «Прогноз» — 10 мл;
Монокалий фосфат — 50 гр.
Разведите ингредиенты в небольшом количестве воды, после чего добавьте в ведро с 10 литрами воды. Обработку рекомендуется проводить вечером, после захода солнца.
Если через 7-10 дней клубника не зацветет, то опрыскивание можно будет повторить.
Такая простая обработка, проведенная вовремя, убережет клубнику от вредителей и болезней и поможет формированию крупных и сочных ягод.
О приготовлении коктейля 3 в 1 для клубники можно посмотреть на видео:
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