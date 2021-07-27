Что делать при потере банковской карты?

Сегодня банковские кредитные карты – это отличная возможность совершать покупки, даже, если в данный момент на это совершенно нет денег. При этом кредитка сможет выручить и в тот момент, когда у ее держателя не будет наличных. Бывает так, что человек забыл кошелек дома, а расплатиться за покупку обязательно надо. И тут под рукой оказалась карточка (к примеру, внесенная в приложение «Кошелек» на смартфон). Она поможет выйти из ситуации, а чуть позже заемщик просто внесет на нее потраченные средства и все.

Получить данное платежное средство достаточно просто. Нужно оставить заявку на ее оформление. Сделать это можно, как в отделении банка, так и на его официальном сайте. В случае, если у финансовой организации не имеется офисов, то, разумеется, все запросы отправляются только через Интернет.

В заявке требуется указать:

ФИО. Дата и место рождения. Возраст. Место проживания и адрес по прописке. Номер, серия, место и дата выдачи паспорта. Место работы, если таковое имеется. Уровень дохода. Если потенциальный заемщик является, к примеру, фрилансером и не имеет возможности подтвердить получение дохода, то об этом следует честно сообщить. В этом случае у него намного больше шансов получить карту, чем если он соврет, а потом сотрудникам банка станет известно об этом. Заемщик будет считаться безответственным и это может повлиять на его кредитную историю.

В ходе эксплуатации карты иногда возникает вопрос: что же делать, если потерял кредитную карту, к кому обращаться?

Паниковать не стоит, но действовать надо оперативно. В целом, алгоритм действий ничем не отличается от того, что применяется, когда теряется дебетовая карта. Надо сразу же позвонить в банк и сообщит о случившемся. Сотрудник заблокирует карту. Тут же можно заказать и ее перевыпуск. Стоимость оказания данной услуги определяется банком самостоятельно. Некоторые учреждения делают это совершенно бесплатно, некоторые же взимают плату от 100 рублей и выше.

Для перевыпуска не потребуется предоставлять никаких дополнительных сведений, ведь, все уже есть в базе данных. Нужно будет просто выбрать предоставление данной услуги и подписать электронное соглашение. После того, как карта будет перевыпущена, клиенту придет уведомление об этом и он сможет получить ее. Обычно это возможно, либо в отделении банка (как правило, удобный офис указывается клиентом самостоятельно при выборе места получения пластика), либо с помощью курьера.