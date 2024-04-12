С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • hellonet
    "А вот яйца, купленные в супермаркете, лучше действительно хранить в супермаркете."Почему яйца не на...
  • Maxim
    Как и в хачапури: сода гасится - самим мацони..Ошибки, которые д...
  • Александр Поляничко
    Это не уборка, а захламление квартиры.Вещи, которые луч...

Фирменный способ посадки огурцов

Хотите собрать первые огурчики уже в мае? Тогда посадите рассаду особым, фирменным способом для раннего урожая! В таком случае земля быстрее прогреется, огурцы тронутся в рост и порадуют вас плодами в любую, даже холодную погоду.
Способ совсем не сложный, но крайне любопытный и результативный!


Посадка огурцов в мешки



Для данного способа вам понадобятся плотные полиэтиленовые мешки на 50 л. Можно использовать оставшиеся от грунта или, например, корма для питомцев. Мешки рекомендуется заполнить растительными остатками ещё с прошлого сезона. В ход идёт всё: трава, листья после обрезки и т. п. За зиму-весну она высыхает и становится супер-питательной основой для выращивания огурцов!


Когда садить рассаду?



Огурчики будут готовы к посадке уже через неделю. Когда появились семядоли и выглянул первый листочек — можно приступать к огородным делам! Выбирайте партенокарпические, с женскими цветками, пучкового сорта. Мешок с растительными остатками дополните питательным грунтом. Высадите рассаду.



Сверху добавьте ещё слой растительных остатков, чтобы они удерживали влагу и температуру. Накройте рассаду пластиковой бутылкой без дна и крышки. Хорошенько пролейте.


Особенности выращивания огурцов в мешках



Мешки лучше заранее поставить в теплицу/на грядки, где они будут стоять. Если у вас нет таких больших мешков в наличии, то можно взять объём поменьше и просто сделать разрез снизу. Тогда корни огурцов со временем прорастут в грядку. Наконец, пересаженную рассаду обязательно прикройте спанбондом (сбоку она должна проветриваться).

Совет!
Время от времени вносите ЭМ-препараты для ускорения компостирования растительных остатков. Тогда не будет необходимости подкармливать огурцы весь сезон!



Остаётся только ждать и периодически поливать! Огурчики в таких комфортных условиях растут очень быстро и замечательно плодоносят.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Огурцы
выращивание
наверх