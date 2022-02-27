Летники для тех, кто ценит своё время

Летниками называют цветы, жизненный цикл которых занимает один вегетационный период. Чаще всего эти растения выращивают через рассаду. Однако есть среди них и те, которые можно высевать прямо в открытый грунт.

Летники, которые выращивают через рассаду, требуют к себе особого внимания на ранних этапах развития, однако при этом щедро одаривают обильным и, главное, долгим цветением. Большинство этих растений нетребовательны к уходу, их довольно редко поражают болезни и вредители. Именно за это цветы любят не только начинающие, но и более опытные садоводы. Неприхотливые однолетники одинаково уместно и гармонично смотрятся как в миксбордерах и цветниках, так и в контейнерах.

Специально для тех, кто не хочет тратить свое драгоценное время на выращивание рассады, мы составили список летников, которые можно высевать в открытый грунт.



Бархатцы

Годеция

Дельфиниум, или живокость

Диморфотека

Иберис зонтичный

Флокс Друммонда

Эшшольция

Миниатюрные бархатцы приехали на наш континент из далекой Южной Америки и быстро завоевали популярность во многих странах мира. Окраска бархатцев варьируется от ярко-желтого до насыщенно-оранжевого цвета. Встречаются среди них и биколоры. Эти растения хорошо переносят палящий летний зной и очень не любят тень. Запах бархатцев довольно специфичен и поэтому нравится далеко не всем.Однако это ничуть ни мешает использовать эфирные масла на основе этого растения в кондитерской и парфюмерно-косметической промышленности.Высаженные по бокам грядок бархатцы помогают уберечь картофель, клубнику и другие растения от нематоды.Цветоводы любят годецию за ее яркий наряд и удивительную форму цветка, который у некоторых видов очень сильно напоминает азалию. Это растение хорошо переносит весенние заморозки, поэтому высевать в открытый грунт ее можно уже в середине апреля. Переизбыток влаги может привести к печальным последствиям. Годеция неустойчива к грибковым заболеваниям, и если ее поразит корневая гниль, то спасти растение не удастся.В регионах с более теплыми зимами допускается посев семян поздней осенью. Считается, что такие растения отличаются высокой устойчивостью к заболеваниям и неблагоприятным погодным условиям.Выращивание дельфиниума из семян требует определенной сноровки, однако результат оправдает все ожидания, и уже совсем скоро растение порадует чарующими и неповторимо прекрасными пирамидальными цветками. Подобно большинству летников, это растение любит солнце, однако, в отличие от них, требует хотя бы 2-3-часового нахождения в тени. Влаголюбивые дельфиниумы одинаково не терпят как пересыхания почвы, так и избыточного полива. У отцветших по осени цветков обрезают надземные части, оставляя пеньки высотой 20-25 см. В открытый грунт семена дельфиниума сеют так, чтобы на 1 кв.м приходилось не более 10 растений.На своей родине, в Южной Африке, диморфотека растет в самых разных местах – от заснеженных горных вершин до жарких песчаных пустынь. Неудивительно, что ее культурная разновидность способна выживать даже в самых непростых погодных условиях. Диморфотека не только светолюбива и засухоустойчива, но и очень неприхотлива к почвам. Она не боится ветров, но очень чувствительна к избытку влаги и не любит дожди. Первые всходы появляются уже на 5-7 сутки после посева, но зацветают такие цветы позже, чем те, что были выращены через рассаду. В открытый грунт африканские ромашки высевают в начале мая, и уже через 8-9 недель после посева у растений начинается период цветения, который длится следующие 2-2,5 месяца. Селекционеры вывели большое число сортов с разной окраской цветков: от желтой и абрикосовой до светло-розовой, сиреневой и даже голубой.ибериса стержневая корневая система, он крайне негативно реагирует на пересадку, и именно поэтому его высаживают прямо в открытый грунт. Окраска цветков может быть белой, лиловой, розовой, сиреневой или красной. Первые всходы появляются на 7-8-й день после посева (в мае), а уже в июне растения начинает цвести. Как и большинство летников, иберис любит солнце и не приемлет застоя жидкости. Широко используется не только в цветниках, но и для составления букетов.Чтобы растения все время выглядели аккуратно, своевременно укорачивайте на 1/3 все отцветшие побеги.Единственный в своем роде однолетний вид флоксов. Его цветки бывают белыми, розовыми, фиолетовыми, красными и двуцветными. Настолько светолюбив, что при малейшем затенении сильно разрастается и перестает цвести. Посев в открытый грунт производят в начале мая. После появления первых всходов (на 5-7-й день) посадки прореживают так, чтобы между растениями оставался зазор в 15 см. Несмотря на высокую засухоустойчивость, в слишком жаркую погоду флокс Друммонда может прекратить цветение, которое при благоприятных условиях длится с июня до сентября.Двоюродный брат мака прибыл в наши края из далекой Калифорнии, однако свое имя получил в честь эстонского путешественника и естествоиспытателя Иоганна Фридриха фон Эшшольца. Это растение настолько же красиво, насколько и неприхотливо. Пышное и продолжительное цветение эшшольции начинается в первые дни июня, а заканчивается поздней осенью или даже ранней зимой. Одиночные чашеподобные цветки могут достигать диаметра 7-8 см. Окраска варьируется от белого и желтого до оранжевого и красного цветов. Обратите внимание, что в пасмурную погоду и темное время суток цветки эшшольции закрываются.В некоторых западных странах эшшольцию выращивают в промышленных масштабах для изготовления успокоительных и обезболивающих средств.Летники для открытого грунта станут настоящей палочкой-выручалочкой не только для тех, кто не успел или по каким-то причинам потерпел фиаско с выращиванием рассады, но и для тех садоводов, которые не терпят однообразия и не прочь поэкспериментировать. Расскажите, какие летники для безрассадного выращивания хотите попробовать вы?