Воздушный бой русских и американцев в 1944, который чуть не привел к полноценной войне

Ноябрь 1944 года. Вторая Мировая война подходит к завершению. СССР и США – надежные союзники, помогавшие друг другу. И вдруг – воздушный бой. Американские пилоты по ошибке атаковали советские войска. Это сражение чуть было не привело к полноценной войне между двумя державами.





СССР и США: если друг оказался вдруг…

Ответный удар