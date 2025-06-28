Воздушный бой русских и американцев в 1944, который чуть не привел к полноценной войне

Ноябрь 1944 года. Вторая Мировая война подходит к завершению. СССР и США – надежные союзники, помогавшие друг другу. И вдруг – воздушный бой. Американские пилоты по ошибке атаковали советские войска. Это сражение чуть было не привело к полноценной войне между двумя державами.
СССР и США: если друг оказался вдруг…
Во время Второй Мировой войны две сверхдержавы активно сотрудничали.мелкие инциденты, которые списывались на случайность и человеческий фактор. Но воздушное сражение, произошедшее днем седьмого ноября 1944 года, выбивалась из этого ряда. Восьмое ноября началось для Иосифа Виссарионовича Сталина с доклада генерала Алексея Иннокентьевича Антонова, который занимал должность заместителя начальника Генштаба. Антонов сообщил, что день вчера американцы неожиданно напали на советские части вблизи югославского города Ниш. Сталин был взбешен таким циничным «подарком» на двадцать седьмую годовщину Октябрьской революции и потребовал провести тщательное расследование. Вскоре выяснились и подробности. Оказалось, что американские пилоты внезапно открыли огонь по советским войскам, которые двигались по дороге от Ниша к Рояне. Основной удар принял на себя шестой гвардейский корпус третьего Украинского фронта. Солдаты не ждали атаки. Все прекрасно знали, что здесь немцев давно уже нет, остались лишь союзники. Американцы знали, что немцев поблизости нет. Соответственно, Сталин решил – удар был произведен целенаправленно. Но для чего? Разбирательства начались на самом высоком уровне. Пилоты были допрошены. Все как один заявили, что ошиблись, точнее, «потерялись». Мол, они перепутали Ниш с каким-то другим городом, поэтому понятия не имели, что здесь находились советские части. Правда это или нет, сейчас уже не разобраться. Но есть один любопытный нюанс: американские ВВС несколько раз устраивали бомбардировки несчастного Ниша, в котором укрепились нацистские войска. При этом, в соседнем городке под названием Нови Пазар, противника не было. И американцы ни разу не ошиблись с целью атаки. Одна-единственная ошибка произошла как раз седьмого ноября 1944 года. Едва американцы заметили колонну, двигавшуюся по дороге, полковник Эдвинсон принял решение провести атаку. Сразу, без разведки, как будто он точно был уверен в появлении противника. Эдвинсон повел в бой два звена. Первым делом американцы уничтожили штабной транспорт, находящийся в начале колонны, грузовики и цистерны. Этот первый налет стал роковым для советского генерала Григория Петровича Котова. Второй удар по колонне нанесло уже третье звездно-полосатое звено. Загорелось несколько грузовиков и санитарная машина (позже пилоты оправдывались, что не увидели красного креста). Еще один удивительный факт: в момент атаки погода была хорошей, ни дождя, ни тумана.
Ответный удар
Весь без исключения личный состав семьсот седьмого штурмового авиационного полка слушал поздравительную речь своего командира по политподготовке по фамилии Сивуд. И вдруг пилоты услышали звуки авианалета. Все знали, что по дороге идут свои, значит – на них напали. Советские самолеты поднялись в воздух и направились навстречу противнику. Вскоре загремели и системы ПВО, расположенные на аэродроме Ниша. Пилоты получили информацию о том, что атаку проводят американцы, следом – четкую инструкцию. В ней говорилось, что открывать огонь по союзникам нельзя. Нужно было им как-то объяснить, что они совершили ошибку. Но… один советский самолет неожиданно загорелся и стал быстро снижаться. И пилоты СССР открыли огонь. Американцы спустя некоторое время, заявили, что едва они увидели самолеты с красными звездами, как прекратили огонь. Летчики даже пытались сигнализировать советским пилотам о том, что поняли свою ошибку, но было поздно. А Эдвинсон вспоминал, что всеми силами пытался предотвратить бой, но ситуация вышла из-под контроля. На самом деле воздушное сражение быстро завершилось. Пилот Николай Сурнеев (или же Александр Колдунов, доподлинно неизвестно) сблизился с одним из американских самолетов и жестами объяснил ситуацию. После этого атака прекратилась. Крылатые машины США дружно покинули место боя. Казалось бы, все, на этом конец. Но нет. Неожиданно появилось еще несколько десятков американских самолетов. Но советские летчики повернули свои машины таким образом, чтобы гости уж точно увидели союзнические им к звезды на крыльях. После этого американцы улетели обратно. Только после этого воздушный бой официально был признан завершенным. Советская сторона потребовала разъяснений в более развернутой форме. Но вновь американцы заявили о «досадном инциденте». И с официальными извинениями не спешили. Вся вина была возложена непосредственно на пилотов. В официальном заявлении говорилось, что летчики должны были совершить нападение по немецкой колонне, двигавшейся от Скопье к Приштине, но перепутали. Они не долетели около двух сотен километров до Скопье, увидели армию и решили, что уже на месте. Естественно, советская сторона не поверила этому. Американские пилоты слишком хорошо знали балканскую территорию, чтобы допустить такую нелепую ошибку. Стало понятно, что звездно-полосатая сторона начала прощупывать союзников, ведь не за горами было новое столкновение – теперь уже геополитическое. Германия находилась на краю пропасти. Уже никакие силы не смогли бы спасти ее от поражения. И американцы решили, что пришла пора начинать борьбу за сферу влияния. Конечно, был велик соблазн нанести ответный удар. Но Сталин не стал этого делать. Еще одну полноценную войну Советский Союз уже не смог бы потянуть, ни морально, ни физически. Поэтому инцидент замяли. А в середине декабря все того же года посол Соединенных Штатов Америки в СССР Аверелл Гарриман все же принес официальные извинения. Они были приняты. Поскольку факт воздушного боя сразу был засекречен, то достоверных данных о погибших нет. По версии американцев, они уничтожили четыре самолета СССР, сами же потеряли три. По неофициальной советской версии, в небе над Нишем было сбито пять звездно-полосатых крылатых машин, а своих потеряно две. Кстати, это «случайное» сражение было не последним. В мае 1945 года солдаты СССР и США не узнали друг друга и атаковали. Произошло это во время переправы через реку Эльбу. Полноценного боя не произошло. Обе стороны быстро распознали «ошибку», поэтому потеряли по несколько человек убитыми и ранеными. В мае 2015 года сербские власти в Нише (этот город сейчас является сербским) торжественно открыли памятник, который посвящен советским летчикам, павшим в ноябрьском воздушном сражении.
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