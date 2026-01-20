10 важнейших фактов о воспитании детей от Найджела Латты

Публикуем крайне важную подборку — прежде, чем ваш ребёнок сведёт вас с ума!
Новозеландский психолог Найджел Латта — маг и кудесник современной детской психологии. Латта более десяти лет проработал с проблемными детьми и подростками, пока не понял, что знания и опыт, накопленные им, требуются не только родителям «трудных» детей.
1. Главное — это отношения
«Отношения между людьми — это всё. Тот, кто об этом забывает, рискует потерять всё»
Это — самое важное правило, о котором должен помнить любой родитель. Ребёнок — не просто маленький человек, за которого вы в ответе, он ещё и личность. Поэтому его нужно уважать и строить отношения на взаимном уважении. Именно от этого зависит то, каким ребёнок станет в подростковом возрасте и каким он вырастет.
Вы как родитель своим примером учите ребёнка общаться с другими людьми. Без искреннего человеческого отношения это невозможно.
Речь идёт не о контроле. Контролировать детей, особенно маленьких, легко — достаточно их запугать. Но от этого толку мало: если вы заставляете ребёнка «вести себя хорошо» с помощью запугивания, то он не поймёт главного — зачем это делать. Кроме того, рано или поздно ребёнок вырастет и перестанет вас бояться. Возможно, он перестанет бояться чего-либо вообще, и тогда стимула блюсти мораль у него и вовсе не будет.
2. Относитесь к ребёнку с симпатией
«Любить детей легко, находить в этом удовольствие трудно»
Дети уверены в том, что родители их любят, это врождённое чувство.
Но симпатия — дело совсем другое. Большинство детей чувствует, когда посторонние люди относятся к ним прохладно и даже с безразличием. И так же прекрасно они замечают, когда несимпатичны собственным родителям, хотя вы их и любите. В этом нет никакого парадокса: каждый родитель в глубине души знает, что ребёнка можно одновременно и любить, и не любить.
«Я люблю его, но с трудом выношу», — такие слова можно услышать от родителей, к сожалению, достаточно часто. Родительская любовь — это автоматическое чувство, инстинкт. А вот симпатия возникает, когда ребёнок нравится вам как личность, когда вам с ним интересно, когда от общения вы оба получаете удовольствие.
Постарайтесь проявлять к своему ребёнку искренний интерес, и воспитывать его таким человеком, который будет вам приятен и симпатичен.
3. Детям нужно много внимания
«Дети — это пираньи, требующие внимания. Они жадно пожирают его»
Всем детям нужно внимание. Внимания никогда не бывает много. Порой дети идут на всё, чтобы их заметили. При этом они, конечно, не учитывают, что способ, которым они привлекают внимание (например, капризы), может обернуться против них. Если есть возможность привлечь ваше внимание — ребёнок ею воспользуется.
Это заложенный в детях инстинкт: они знают, что присмотр родителей означает безопасность, и будут стараться сделать всё, чтобы вы ни на минуту не могли выпустить их из виду.
При недостатке внимания ребёнок превратится в кровожадную пиранью и высосет из вас все соки своим баловством, поэтому совет такой: уделяйте детям побольше внимания.
4. Поощряйте хорошее, игнорируйте плохое
«Если подпитывать что-то, оно будет расти. Если не подпитывать, то оно будет постепенно угасать»
Как бы вы ни устали, важно поощрять хорошее поведения и игнорировать плохое. Если ребёнок делает что-то не так, не обращайте на это внимания. Если он делает что-то действительно хорошее, то это как раз игнорировать нельзя.
Поощряйте хорошее поведение, и ребёнок будет чаще вести себя хорошо. Игнорируйте плохое поведение, и ребёнок постепенно прекратит капризничать сам. Да, прекратит. Вам кажется, что это невозможно, но вспомните: любое поведение — это поиск внимания. Обращая большое внимание на капризы, вы даёте ребёнку понять, что самый эффективный способ привлечь к себе взгляд и вызвать реакцию — баловство и истерика.
Это простой принцип. Приглядитесь к себе: часто родители не задумываются, какое именно поведение они на самом деле поощряют и закрепляют у ребёнка.
5. Ставьте детям границы
«Если вы не ставите своим детям границы, то вы идиот»
Границы не ставят по разным причинам. Например, хиппи не ограничивали детей ни в чём, потому что считали, что они должны свободно знакомиться с миром. Также детей не ограничивают лентяи — им легче не делать вообще ничего, и воспитание они пускают на самотёк. Беспокойные мамочки боятся ограничить в чём-то драгоценное чадо и тем самым повредить и без того хрупкой детской психике. Слюнтяи не ограничивают, потому что хотят быть детям не родителями, а друзьями.
Но если позволять детям абсолютно всё, то они будут вести себя как маленькие чудовища. Изначально у детей нет ни границ, ни правил, и вы должны обозначить эти правила и строго их придерживаться.
Ребёнок движется, пока не наткнется на преграду — такова его природа. Однако, все дети разные: один не переступит границу просто зная о её существовании, другому надо врезаться лбом в стену, чтобы понять, что она есть. Но мир без границ для ребёнка представляется очень опасным местом, и потому он будет требовать ещё больше вашего внимания для собственного спокойствия.
Облегчите себе задачу: установите твёрдое «Нельзя» на ряд поступков ребёнка и удерживайте оборону всеми силами. Наступит момент (довольно скоро), когда ребёнок примет ваше «нельзя» как аксиому — и тогда вы сможете вздохнуть чуточку свободнее.
Найджел Латта
6. Постарайтесь быть последовательным
«Всё относительно. Всё, даже последовательность — в особенности последовательность»
Не стоит то хвалить, то игнорировать, то наказывать за одни и те же поступки. Да, быть последовательным сложно. Порой очень сложно. Быть родителем — тяжёлая работа, и часто человек готов на всё, лишь бы сохранить свой душевный покой. Но уступка — большая ошибка. «Нельзя» должно значить «нельзя» всегда, в любое время дня и ночи.
Ещё раз: наметьте правила и придерживайтесь их сами, не путайте ребёнка.
Но если не сдержитесь — не корите себя. Все мы люди, а самобичевание может далеко оттолкнуть вас от цели.
7. Не прощайте ужасного поведения
«Не перестаю удивляться тому, что некоторые люди способны стерпеть от своих детей самое ужасное поведение»
Если ребёнок ругается, оскорбляет родителей или устраивает истерики, прощать этого нельзя. Да, все дети время от времени шалят. Но это не означает, что нужно спокойно за этим наблюдать и спускать на тормозах, потому что дальше будет только хуже.
Может показаться, что это правило противоречит четвёртому пункту, но это не так: если ребёнок не перестаёт вести себя плохо, то это уже нужно не игнорировать, а пресекать, потому что скорее всего раньше родитель это поведение поощрял, сам того не желая. Ситуация не может исправиться сразу, но она исправится.
При этом ребёнок вовсе не обязан во всём с вами соглашаться. Не подавляйте его волю, но помните, что спорить — это нормально, а проявлять к родителям неуважение — нет. Споры означают, что родители растят ребёнка, способного думать и задавать вопросы, а значит, справляются со своей работой.
Собственное мнение — это хорошо, потому что рано или поздно ребёнок вырастет и будет жить своим умом. Но неуважение — дело иное. Его нельзя прощать или тем более поощрять. С этим надо бороться.
8. Составьте план
«Единственное, что случается неожиданно — это неожиданности»
Если вы намерены перевоспитать капризного и баловливого ребёнка, первое, что вам понадобится — это план. Конечно, необязательно чертить графики или по пунктам расписывать все цели с точностью до последнего слова. Не нужно писать ежегодные отчёты о проделанной работе. Но план вам необходим.
Он пригодится вам в процессе работы над поведением ребёнка: выберите одно проблемное поведение, опишите, набросайте идеи для борьбы, а потом строго придерживайтесь плана, пока не добьётесь цели.
9. Любое поведение — это общение
«Вылезти ночью из окна и сбежать из дому — это своего рода высказывание»
Что бы ребёнок ни делал, он всегда пытается, пусть и неосознанно, что-то до вас донести. Нечто, чего не хочет или пока не может выразить словами.
Даже самое плохое поведение — это общение ребёнка с родителями. Если он шалит, значит, хочет что-то этим сказать. Дети вообще с большей охотой выражают мысли и чувства с помощью действий, а не слов — просто потому, что слов пока знают немного.
Если ребёнок ведёт себя плохо, то это обычно говорит о том, что предыдущие восемь правил не выполнялись полностью или частично. Например, ребёнку катастрофически не хватает внимания или его ужасное поведение всё время поощряли.
Важно вовремя понять, что именно ребёнок хочет сказать своим баловством. Если выяснить это, полдела уже сделано.
10. Дети — это хаос, сражаться с которым бесполезно
«С неизбежным хаосом и безумием нужно смириться»
Дети всегда привносят хаос в жизнь родителей. Всегда. Как только родился ребёнок, в жизнь проникают тысячи неожиданностей, неотложных дел или происшествий, которые предугадать невозможно. В любой момент может произойти нечто, что сломает любой ваш заботливо подобранный распорядок.
Это нужно понять и смириться. Не смиритесь — вступите с хаосом в борьбу и проиграете, так как победить его невозможно. И кстати, не забывайте, что у ваших детей есть целый арсенал способов довести вас до белого каления.
Например, ребёнок может обидеться на вас, потом нашалить, а потом спорить. Если уж безумие началось, то его лучше переждать. Наберитесь терпения — в конце концов, после бури солнце светит особенно ярко.
Конечно, эти советы не могут вместить в себя все правила Найджела Латты, кроме того, в его книге содержатся превосходные примеры и конкретные рекомендации, поэтому советуем вам прочесть книжку «Прежде, чем ваш ребёнок сведёт вас с ума» целиком.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии