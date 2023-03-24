Традиционные выражения, которыми пользуются только жители «чёрного» континента

Что мы знаем об Африке? Что там жарко, много песка, населяют ее чернокожие люди, а еще много диких и опасных зверей. А что мы знаем о туземцах? Что они занимаются скотоводством и у них огромное множество языков. На самом деле это неимоверно интересный континент с большим разнообразием флоры и фауны, а культура жителей этого региона имеет столь давние корни, что считается прародительницей современной цивилизации. Сегодня мы хотим немного рассказать о быте и традициях африканского народа, причем в качестве примера мы возьмем их язык. Ведь вам любопытно, к примеру, почему воспитывать жену, готовить пищу и играть на местных инструментах обозначается одним словом?
Что эскимосу снег, то фульбе корова
Фульбе - скотоводческое племя./www.bravedefender.ru.
Чтобы понять Африку, нужно внимательно изучить ее климат и занятия местных жителей. Ведь комфорт и сытость народности фульбе, проживающих на территории современных Нигерии, Камеруна, Чада, Сомали, Судана, Центрально-африканской республики, Гвинеи, Бенина и Кот-Д’Ивуара, определяется в первую очередь хорошим самочувствием их коров. Эти животные не только, как говорится, дают свежее молоко и говядину – из их шкур строятся жилища, шьется обувь, одежда, а кровь и некоторые части тела считаются лечебными и применяются в различных ритуалах.
Поэтому не удивительно, что если у саамов и эскимосов, живущих на Севере, есть около двух десятков слов, обозначающих различные состояния снега и льда, то у народов фульбе есть множество слов, чтобы поведать о внешности и здоровье их любимых животных:
Sole – корова, чья шкура пятнистая
Wodeewe – корова красной масти
Ure – корова с белой шкурой в пятнах
Amare – корова с белой шкурой с рыжими подпалинами.
И это лишь несколько слов для примера, ведь каждый окрас шкуры рогатых членов семьи называется своим именем. А еще ведь есть слова, описывающие и другие особенности внешности и состояния коров.
Jatde – корова без хвоста
Beynge – отелившаяся корова, приносящая молоко
Jaake – отелившаяся корова, у которой заканчивается период лактации.
Интересно, что при разговоре между собой местные жители совсем не употребляют слово «корова», так как само собой разумеется, что речь идет именно об этих домашних животных.
Только представьте, как на языке фульбе звучала бы популярная песенка «Тридцать три коровы»! Настоящий кошмар даже для профессиональных переводчиков.
Основой рациона местных жителей конечно же являются продукты из коровьего молока. Поэтому местные гурманы, подобно ценителям вина, ощущают отдельные нюансы вкуса этого продукта не только в зависимости от рациона животных, времени года, но даже и от масти коровы. Так, считается, что даже смешивать молоко от животных разной окраски нужно очень аккуратно, чтоб не нарушить баланс вкуса.
Здоровье в уважении
Африка. /www.instagram.com
Европейцы опасаются приезжать в Африку, опасаясь заболеть исконно местными болезнями. У народа малинке, который проживает на территории Мали и Гвинеи, есть одно особенное заболевание, которое трудно понять современным жителям наших стран. Это -
Fure Ko – недомогание, вызванное неуважительным отношением к умершим предкам. Наряду с распространением ислама, у местных жителей сохранились и прежние традиционные верования. Одно из них – поклонение почившим родителям. Если же человек недостаточно рьяно поклоняется своим прадедам или же не приносит в их честь необходимую жертву, то духи могут разгневаться и наслать на обидчика эту болезнь.
Есть или жевать – вот в чем вопрос
жители Африки./Фото: www.m.fishki.net
Если вас приглашают разделить трапезу аборигены из народности акибу, проживающей в Того, то внимательно вслушивайтесь, с помощью каких слов они это сделают. Нет, они не каннибалы, поэтому изредка могут позволить себе барана или дичь. Но основной источник белка для них – это продукты растительного происхождения, такие как рис, батат, кукуруза. Земледельцы из тропических лесов имеют несколько слов, которые обозначают процесс поглощения пищи:
Ri – кушать растительную пищу
Uo – пережевывать мясо.
Если бьет, значит скоро сытный обед
Эве народ Африки./Фото: www.wikimedioc.com
В русском языке глагол «бить» имеет очень четкое значение. А вот у народа эве, который проживает на юге Ганы, в Бенине и Того, подобное слово может иметь весьма, на первый взгляд, странные значения. Слово, звучащее как Fo, может означать и процесс битья, и игру на местных инструментах, и даже процесс приготовления пищи. «Как так?» - воскликните вы. А тем временем все можно просто объяснить, если понаблюдать за туземцами. Их любимый инструмент – это большие барабаны, звук которых можно вызвать, ударяя по ним руками. Да и еду они готовят, растирая зерна и корни в огромной, с пол человеческого роста, ступе – как раз для этого бьют пестом по продуктам.
А я милого узнаю по походке
Племя кпелле (Либерия)./Фото:www. sightsavers.org
Так поется в нашей песне. Женщина же из народа кпелле, проживающая в Гвинее, выразилась бы немного иначе: а я милого узнаю по - tapitapi - означает походку вперевалку, которая свойственна человеку в состоянии алкогольного опьянения.
Дело в том, что у местных очень популярно вино из сока рафии – вида тропической пальмы. Этим некрепким напитком, подобно весьма популярному в наших широтах пиву, угощают гостей на всех праздниках. А тех, кто слишком увлекся застольем, выдает именно tapitapi.
Почему воспитание – тяжелое бремя
Женщина-Африканка./ Фото: www.shpitsbergen.ru
Африка славится своими традициями многодетности. Обычная женщина из этого континента имеет по меньшей мере пять детей, а то и больше. Здесь нет яслей, и матери приходится заниматься работой, одновременно развлекая малышей. Самому маленькому из них обычно везет больше всего: женщина носит его в тканевой повязке на своей шее. Такой способ ношения позволяет ей заниматься и домашними делами, и пасти скот, и работать на огороде, и торговать.
Goyo – носить малыша за спиной.
Любопытно, что это слово имеет еще и другие значения. Например, это означает еще и воспитание, и даже способ стать приемной матерью.
Тот-которого-чтим
Африканское племя./Фото:news.myseldon.com
Если в нашем обществе есть традиции уважать старших, то у народов южной Африки существует целый ритуал, как женщинам следует себя вести после замужества.
Ukuhlonipa – слово, имеющее двойственное значение: это и вежливость, соблюдение правил поведения, и умение заменять слова, на которые наложено табу.
Дело в том, что для народов нгуни женщина в семье считается своего рода «чужой» для семьи ее мужа, поэтому в знак уважения к мужчинам рода ей запрещается употреблять в речи их имена. Она должна придумывать слова, подходящие по смыслу, но ни в коем случае не содержащие даже слога от имени нового родственника.
Один за всех, и все за одного
Племена Африки./Фото: www.bigpicture.com.ua
Harambee! – именно так звучал бы призыв мушкетеров, будь они родом из Африки. На языке суахили этот призыв означает единство действий, подобно русскому «раз-два-вместе!» Любопытно, что именно это слово красуется на гербе бывшей колонии Великобритании, а сейчас одной из самых динамично развивающихся стран континента – Кении.
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