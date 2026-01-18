С нами не соску...
Какое значение имеют цвета, в которые покрашены гранаты



Не каждый знает о том, что гранаты, использующиеся для метания и поражения живой силы противника, окрашивают в разные цвета. Для чего же это делается? Неужели весь вопрос сводится лишь к тому, какая краска оказалась под рукой на производстве. На самом деле все не так просто. Красятся гранаты в разные цвета не просто так.
Тем интереснее, что в кино по цвету используемых гранат можно отличить хорошего консультанта по постановке боевых сцен от не очень хорошего.

Красят в разные цвета. /Фото: allzip.org.

Красят в разные цвета. /Фото: allzip.org.

 

В абсолютном большинстве случаев гранаты окрашиваются в маскировочные цвета в зависимости от тех широт, где они скорее всего будут применяться. В случае с Европой и территорией бывшего Советского Союза – это (как правило) зеленый цвет и его оттенки. Делается это для того, чтобы граната максимально сливалась с окружением и формой бойца. Полезно это для того, чтобы не демаскировать солдата, а также для того, чтобы не выдавать место установки растяжки-ловушки.
Учебная граната. /Фото: war-time.ru.

Учебная граната. /Фото: war-time.ru.

 

Отдельным семейством стоят гранаты, покрашенные в черный цвет. В абсолютном большинстве случаев на просторах республик бывшего СССР черной краской покрывают учебные гранаты. В некоторых случаях с одной или двух сторон на такую гранату наносят еще и белые полосы или же белые кресты. Все это делается для того, чтобы учебный заряд быстро и легко опознавался бойцами, инструкторами и интендантами.
Делается все не просто так. /Фото: yandex.by.

Делается все не просто так. /Фото: yandex.by.

 

Гранаты, покрашенные в черный цвет, полностью соответствуют по своим габаритам и массе, а также внешней конструкции боевым гранатам.
В некоторых случаях в них также устанавливают учебный детонатор с имитационным запалом (он выпускает облако дыма, в момент, когда настоящая граната должна была бы взорваться). В таком случае имитационный запал помечается розовой или малиновой краской.
Чаще всего красят в зеленый. /Фото: allzip.org.

Чаще всего красят в зеленый. /Фото: allzip.org.

 

Примечательно, что в некоторых сериалах и боевиках с не очень хорошими военными консультантами (или не очень ответственными мастерами по реквизиту) забывают перекрасить черные гранаты-муляжи под цвет боевых.

источник

