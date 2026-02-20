Интерьер, который не надоедает

Интерьер — тоже живой организм и он может меняться вместе со своими владельцами, по настроению или сезонно. Чтобы не приходилось полностью все переделывать, лучше создать идеальную основу, которую можно будет легко трансформировать, добавляя детали. Дизайнер интерьеров, сооснователь Бюро дизайна и комплектации Елена Безрученко рассказала, как это правильно делать.

Играем деталями

База должна быть нейтральной, чтобы при добавлении деталей не было пестроты и диссонанса. Выбираем нейтральные универсальные оттенки для стен и пола. «Лучше отдать предпочтение не открытым белым, серым и бежевым цветам, а чуть более сложным вариантам, с небольшим подтоном серого, оливкового, синего. Так цвет будет таким же светлым, но для восприятия более интересным и комбинировать с ним другие материалы проще, так как в нем уже есть другие цвета», — поясняет дизайнер.Выбирая мебель отдаем предпочтение лаконичным формам и благородным материалам и цветам. Натуральные материалы: дерево, натуральный камень, натуральные ткани всегда остаются актуальными и их легко стилизовать. Елена: «По возможности не загромождайте пространство мебелью, лучше отдайте предпочтение в пользу „воздуха“».Если в комнате только один основной источник света в виде люстры, то добавить освещения и «утеплить» интерьер можно с помощью настольных ламп и торшеров, тем самым разделяя пространство на разные функциональные зоны.Есть несколько вариантов изменить настроение в интерьере без глобальных усилий.— Текстиль — самый простой способ преобразить пространство, которым пользуются дизайнеры и декораторы.«Выбираем новые портьеры, декоративные подушки, пледы и особенно ковер. Он даст визуальное зонирование пространства, например четко обозначит гостиную и зону столовой или „утеплит“ зону отдыха в спальне», — говорит специалист.Портьеры и декоративные подушки в идеале лучше не делать из одинаковой ткани, сами подушки могут перекликаться по цвету и тематике, но по фактуре и принтам лучше подобрать ткани-компаньоны.— Искусство всегда добавляет интерьеру «изюминку», а может выступать и как центральная точка композиции и под нее собирается весь интерьер. Дизайнер: «Здесь необходимо определиться, подбираем картину, постер или другой арт-объект на короткий промежуток времени, для смены образа или для постоянного использования. И тогда все остальные детали можно дополнять согласно цветовой гамме и сюжету».— Зеркала зрительно увеличивают пространство и в зависимости от формы, рамы и размера могут дополнить интерьер. «Ростовые зеркала как в минималистичной, так и в классическом багете добавляют некого шарма в интерьер. Композиции из множества зеркал могут заполнить хоть всю стену, их можно замиксовать с миниатюрными картинами и декором, создав галерею», — советует наш эксперт.— Живые горшечные растения, пожалуй, самый быстрый способ наполнить интерьер свежестью и жизнью. Елена: «Отдаем предпочтение цветам с крупными листьями: монстера, пальмы, фикусы. Для них необходимо подготовить условия — просторное место, досветка или расположить у окна на солнечной стороне».— Акцентная стена — практически всегда выигрышный вариант в смене интерьера. Но! Она требует небольших ремонтных работ, если готовы к таким переменам, то выбирайте варианты.1. Сюжетные обои. Это могут быть фрески, бесшовные обои, ориентируемся на изображенный сюжет и дизайн, он должен нравиться и не раздражать. «Чтобы сюжетные обои быстро не надоели, можно применить прием, когда мы их постоянно не видим. Например, в спальне наклеить их в изголовье кровати, в гостиной — за диваном, таким образом, заходя в комнату мы их видим, а лежа на кровати, визуального контакта нет», — дает совет дизайнер.2. Покраска стены в акцентный цвет. В целом придерживаемся тех же правил и выбираем более сложные оттенки.«При грамотно созданной базе, в любой момент можно поиграть с изменением настроения в интерьере. Выбирая варианты декорирования пространства, главное соблюсти баланс и выбрать один — два способа, для изменений», — добавляет Елена.