5 советов по ведению домашнего хозяйства

Отпуск – прекрасное время, но по возвращению вас снова ждут домашние обязанности. И возвращаться к ним бывает очень тяжело. В этом случае отлично помогут наши бытовые советы. С их помощью вы без труда выполните все домашние дела быстрее и постепенно втянетесь в привычный ритм жизни. Скорее читайте нашу статью, чтобы облегчить себе бытовые задачи.

1. Лучшее средство для чистки мебели

2. Спасем линолеум от дырок

3. Секрет идеальной глажки

4. Холодильник будет спасен от неприятных запахов

5. Пятна от вина больше не проблема

Хозяйственное мыло поможет обновить диван.Мягкая мебель нуждается в регулярной чистке. Особенно если вас не было дома какое-то время, то по возвращению мы советуем заняться чисткой обивки. Сейчас есть очень много бытовых средств, которые обещают мгновенный результат. Но мы считаем, что совсем не обязательно тратить на них огромные деньги. Ведь есть средство, которое стоит копейки, а помогает не хуже.Речь идет о хозяйственном мыле. Им пользовались еще наши бабушки. И с тех пор оно не потеряло своей актуальности. Просто натрите на крупной терке необходимое количества мы и растворите его в небольшом количестве теплой воды. После чего опустите в раствор щетку и приступайте к чистке мягкой мебели. Поверьте, таким образом можно отмыть даже самые застарелые пятна.Лак спасет ваш пол.Линолеум считается одним из самых популярных напольных покрытий. Проблема лишь в том, что он не такой прочный, как тот же ламинат. И на нем со временем могут появляться небольшие дырочки. Особенно если уронить на него что-то горячее, например.К счастью, мы точно знаем, как быстро привести его в должный вид. И вам даже не придется делать внеплановый ремонт.Достаточно лишь достать ваш лак для ногтей. Лучше всего брать прозрачный. Именно им стоит замазать дырочку на линолеуме. Визуально она больше не будет заметна.Крахмал спасет помятые вещи.Вещи в чемодане ужасно мнутся. И если у вас остались вещи, которые вы так и не поносили, то стирать их не нужно. А вот привести в нормальный вид просто необходимо. Наш следующий совет точно поможет вам прогладить даже самую измятую вещь.А секрет очень прост: картофельный крахмал. Именно его необходимо развести в стакане теплой воды. Достаточно пятнадцати грамм. Обработайте ткань полученным раствором и приступайте к глажке. Периодически смачивайте заломы раствором. Только не забывайте перемешивать его, чтобы крахмал не оседал на дно стакана.Быстрый способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике.Неприятные запахи в холодильнике появляются в самый неподходящий момент. Особенно неприятно обнаружить их по приезду из отпуска. Но есть одно проверенное решение для этой проблемы. С его помощью вы без труда избавитесь от неприятного запаха в холодильнике.Возьмите контейнер или небольшую миску. Насыпьте туда три столовые ложки соды, после чего добавьте столько же ложек воды. Перемешайте. Поставьте емкость в холодильник на ночь. С утра от неприятных запахов не останется и следа.Научим быстро выводить пятна от вина.Разбирая гардероб, обнаружили на любом наряде пятно от вина? Не переживайте. Мы знаем, как легко и просто избавиться даже от застарелых пятен. Просто следуйте нашему совету, и вы вернете своему наряду его первоначальный вид.А поможет нам в этом пакетик самой обычной лимонной кислоты. Смешиваем десять грамм кислоты с равным количеством воды. Размешиваем до получения однородной массы. Затем наносим средство на пятно. Оставляем на пятнадцать минут. После чего тщательно трем пятно руками и отправляем в стирку. Из стиральной машинки вы достанете уже полностью чистый наряд.