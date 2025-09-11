Как неприятности в семье Джакузи привели к появлению знаменитым ваннам с пузырьками

1. Секрет названия

Мы воспринимаем джакузи как название гидромассажного устройства, даже не задумываясь, что это итальянская фамилия/Фото:myremontnow.ru

2. Как все начиналось

Старшие сыновья Джакузи рано покинули родительский дом, уехав на заработки в Германию/Фото:hu.budapestbeacon.com

Ракеле Джакузи с самого детства удивлял стремлением к знаниям и изобретательностью/Фото:gncasts.com

3. Бизнес Джакузи

Ракеле Джакузи удалось проявить себя в разработках пропеллеров/Фото:avtoboksi.ru

4. Увлечение, которое привело к трагическому исходу

Ракеле было недостаточно создавать пропеллеры, ведь он хотел строить самолеты/Фото:alternathistory.com

Трагическая смерть брата и уговоры родителей привели Ракеле Джакузи сменить род деятельности/Фото:uapress.info

5. Идея джакузи

Идею создания насоса для выкачивания воды Ракеле подал его отец, который не понаслышке знал о проблемах орошения на фермерских хозяйствах/Фото:udmurt.media

Для лечения инфекции врач назначил сыну Кандидо Джакузи практикуемую в те годы в медицине гидротерапию, и именно этот случай стал толчком к созданию насоса для ванны/Фото:tr.pinterest.com

Компания джакузи выпустила на рынок сначала одноместную, а потом и двухместную модель гидромассажной ванны/Фото:3lit.ru

Джакузи начали считать предметом роскоши, а потому богатые люди старались купить для своих особняков такую ванну/фото:cortur.travel

Несмотря на огромный вклад представителей семейства Джакузи в создание данного изобретения, когда-то семейную компанию выкупила другая компания, а род Джакузи покинул ее/Фото:3s-group.ru