Как неприятности в семье Джакузи привели к появлению знаменитым ваннам с пузырьками

Каждый из нас не прочь понежиться в джакузи. Однако мало кому известно, как появилось это интересное название гидромассажной ванны. А между тем это тот самый случай, когда внимания заслуживает не только история, но даже предыстория создания предмета. Две трагедии одного семейства изобретателей стали причиной появления джакузи.
1. Секрет названия
Мы воспринимаем джакузи как название гидромассажного устройства, даже не задумываясь, что это итальянская фамилия/Фото:myremontnow.ru
На самом деле, гидромассажная ванна получила название «джакузи» благодаря изобретателям, имевшим такую же фамилию. Правда, сегодня это имя собственное стало во всем мире нарицательным. Люди воспринимают и понимают его не как фамилию, а как название гидромассажной ванны. Братья-итальянцы Джакузи, которые долгие годы были заняты в сфере авиаконструирования, изобрели это чудо.
2. Как все начиналось
Старшие сыновья Джакузи рано покинули родительский дом, уехав на заработки в Германию/Фото:hu.budapestbeacon.com
Основателями рода Джакузи являются итальянцы Джованни и Тереза. Брак между ними был заключен в 1886 году. В последующие годы семья пополнилась детьми. Их у пары родилось 13. Жило семейство Джакузи небогато. Пара растила детей и занималась фермерским хозяйством.
Когда подросли старшие сыновья (их звали Ракеле и Валериано), они решили зарабатывать вдали от родины. С этой целью они покинули родительский дом и уехали на заработки в Германию. Однако не стоит полагать, что они были уже взрослыми людьми.
Ракеле Джакузи с самого детства удивлял стремлением к знаниям и изобретательностью/Фото:gncasts.com
По прошествии нескольких лет рабочих разъездов из Италии в Германию один из мальчиков, Валериано, принял для себе решение уехать вместе со своими друзьями в США. Цель у подростка была та же – заработать. Но отец с матерью не желали отправлять сына одного и посоветовали ему взять с собой в дорогу брата Франческо. Они уехали.
Тут стоит сказать отдельно про самого старшего сына Джакузи, Ракеле. Он с юности славился навыками изобретателя. Его называли инженером-самоучкой, несмотря на наличие у него лишь 3 классов школьного образования. Ракеле Джакузи любил читать. Уже после армейской службы парень решил, что будет авиаконструктором. Для того чтобы вплотную познавать летное дело, он отправился в Милан. Учеба длилась полгода. После ее завершения Ракеле отправился в Нью-Йорк.
3. Бизнес Джакузи
Ракеле Джакузи удалось проявить себя в разработках пропеллеров/Фото:avtoboksi.ru
В 1911 году Ракеле Джакузи стал механиком в компании, имевшей на тот момент несколько небольших самолетов. Ракеле удалось проявить навыки изобретателя. Компания начала разрабатывать пропеллеры по схеме механика Джакузи. Тогда молодой механик осознал, что потребуется помощь его братьев. Позже с ним начал работать Валериано.
Оба брата занимались разработкой пропеллеров. Их отличное качество привлекло внимание других компаний. Так, заинтересовавшийся изобретениями братьев Джакузи Ли Скотт (из Hall-Scott Motor Company) предложил им быть поставщиками для его предприятия.
Стоит отметить, что к этому времени парни работали уже на себя. Это был уже семейный бизнес. Они приняли приглашение Ли Скотта и переселились в Беркли. Там братья Джакузи арендовали просторный дом, чтобы жить в нем вместе. Позже они уже официально оформили свой семейный бизнес.
4. Увлечение, которое привело к трагическому исходу
Ракеле было недостаточно создавать пропеллеры, ведь он хотел строить самолеты/Фото:alternathistory.com
Ракеле не хотел ограничиваться конструированием пропеллеров. Его целью была разработка самолетов. Сначала по его проекту братья Джакузи собрали маленький самолет (одноместный). Эта авиамодель функционировала на перестроенном двигателе Ford Model T. Из-за маленьких размеров изобретение Ракеле получило прозвище «комар».
Позднее он сконструировал моноплан. Однако, для того чтобы продать новый самолет и заинтересовать этой новинкой известные крупные компании, необходимо было «протестировать» свое изобретение. Это был единственный способ доказать пригодность и безопасность нового моноплана. Его тестированием занимались профессиональные пилоты. Самолет Ракеле справился.
Трагическая смерть брата и уговоры родителей привели Ракеле Джакузи сменить род деятельности/Фото:uapress.info
Новинку решила купить почта США. Контракт был уже подписан, однако компания хотела провести еще одно пробное испытание самолета. Начало полета было удачным, однако на обратном пути самолет разбился. До сих неясны причины той трагедии. Все находившиеся на борту люди погибли. Среди них был Джокондо Джакузи.
Трагедия, унесшая жизнь брата, заставила Ракеле задуматься о смене деятельности семейного бизнеса. В то время, пока он планировал новую нишу для деятельности, другие братья Джакузи продолжали работать во благо компании. Они конструировали вентиляторы и печи, а также занимались ремонтом автомобилей. Все они были отличными механиками. Но дохода, который приносил семейный бизнес, было недостаточно, и братьям пришлось разойтись в поисках работы.
5. Идея джакузи
Идею создания насоса для выкачивания воды Ракеле подал его отец, который не понаслышке знал о проблемах орошения на фермерских хозяйствах/Фото:udmurt.media
Как-то отец семейства Джакузи Джованно предложил сыну-изобретателю идею. Дело в том, что фермерские хозяйства, расположенные в Калифорнии, испытывали проблемы орошения земель. Вода протекала на таком уровне, что обычные насосы не выкачивали ее полноценным образом. Отец предложил что-то придумать. Ракеле заинтересовался этой проблемой. Он принялся думать.
Вскоре Ракеле изобрел струйный насос для перекачивания воды. Это изобретение стало началом нового семейного бизнеса братьев Джакузи. Однако с началом в стране Великой Депрессии наступил кризис в их работе. Братьев тогда спасало фермерское хозяйство, а не насосы. Когда ситуация в стране нормализовалась, они вернулись к своему бизнесу, но вскоре в семействе Джакузи случилась еще одна трагедия – от сердечного приступа умер изобретательный Ракеле.
Его дело продолжили другие братья. У одного из них, Кандидо Джакузи, родился четвертый по счету ребенок. В возрасте 9 месяцев он внезапно заболел стрептококковую ангину.
Для лечения инфекции врач назначил сыну Кандидо Джакузи практикуемую в те годы в медицине гидротерапию, и именно этот случай стал толчком к созданию насоса для ванны/Фото:tr.pinterest.com
В то время не было широкого спектра антибиотиков, как сегодня. Врач назначил сыну Кандидо гидротерапию. По мнению доктора, эта процедура имела разогревающее действие на суставы и повышала их гибкость. Кандидо Джакузи было достаточно просто посмотреть на оборудование для гидротерапии, чтобы понять: это не что иное, как система насосов. Он быстро смекнул, как сделать из обычной домашней ванны гидромассажную.
Изобретенный им насос Кандидо планировал производить на продажу, но близкие не поддержали инициативу, не видя материальной пользы в этой идее. Однако впоследствии ему все же удалось переубедить родных в их мнении. Семейство Джакузи начало производить терапевтическое устройство J-300. Его покупали для медицинских и образовательных учреждений.
Огромную популярность изобретение Кандидо получило после его презентации в телевизионном шоу Queen for a Day. Согласно его сценарию, участницы должны были поведать телезрителям истории жизненных неудач. Побеждала в шоу та, которая рассказала самую печальную историю. Вознаграждением для нее был подарок, способный стать решением ее проблемы. В тех случаях, когда неутешительный рассказ участницы имел отношение к ее здоровью, ей преподносили устройство «джакузи».
Компания джакузи выпустила на рынок сначала одноместную, а потом и двухместную модель гидромассажной ванны/Фото:3lit.ru
Чуть позже (уже в 1960-х годах) в бизнес вошел Рой. Он приходился Кандидо внучатым племянником. За плечами у Роя уже было университетское образование в области дизайна и инженерии. Он сразу занял должность руководителя исследовательского отдела. На тот момент компания Джакузи уже производила насосы для бассейнов и гидротерапии.
Именно Рой предложил вмонтировать насосы по бокам ванны. Такой подход позволял обходиться без погружения мобильного насоса. Достаточно просто наполнить ее водой, лечь и получать удовольствие от гидромассажа. Через форсунки били нагнетаемые струи воды, оказывающие расслабляющее действие на организм.
Изобретение имело колоссальный успех. Продажи компании стремительно росли. А спустя несколько лет (в 1970 году) Джакузи представили на рынок уже двухместную модель гидромассажной ванны. Позднее компания выпустила модели «для всей семьи». Эти ванны, разумеется, имели довольно большие размеры и были рассчитаны для нескольких человек. Компания усовершенствовала модели встроенными системами отопления и фильтрации. Она имела даже свой фирменный лозунг. Продукция компании рекламировалась следующей фразой: Джакузи. Вода, которая перемещает вас».
Джакузи начали считать предметом роскоши, а потому богатые люди старались купить для своих особняков такую ванну/фото:cortur.travel
Так активная деятельность изобретательного семейства итальянцев открыло миру ванну с гидромассажем. Ее принятие не только рекомендовали медики. Ванна джакузи стала символов роскошной жизни. В домах обеспеченных людей ванная комната была непременно оборудована ею.
Однако, несмотря на широкую популярность гидромассажных ванн, нельзя сказать, что и производство было основным видом дохода компании. Она также выпускала в крупных масштабах насосы и дополнительное оборудование для бассейнов.
Доход, который приносил семейный бизнес, был огромен. Однако между членами семейства возникало немало разногласий. К слову сказать, в семейное дело были вовлечены к тому времен уже 200 представителей итальянского рода Джакузи. В результате все они, кроме Роя, ушли из компании.
Несмотря на огромный вклад представителей семейства Джакузи в создание данного изобретения, когда-то семейную компанию выкупила другая компания, а род Джакузи покинул ее/Фото:3s-group.ru
На сегодняшний день продукция данного бренда известна и используется в более 80 странах. А в Китае располагается главное предприятие компании, в стенах которого ежедневно производится около 300 гидромассажных ванн.
В 2006 году семейный бизнес был продан за 1миллиард долларов компании Apollo Management.
