На эти фотографии юной Шэрон Стоун вам стоит посмотреть!

Кажется, звезда Шэрон Стоун сияет на голливудском небосклоне, сколько мы себя помним. И, если подумать, это не так уж далеко от истины – девушке вот-вот стукнет шестьдесят! И все-таки она до сих пор выглядит так, что молодые позавидуют! А уж в юности, когда она с успехом строила модельную карьеру, и не достигла топ-модельных высот лишь потому, что сменила подиум на Голливуд, она была и вовсе сногсшибательна! Вот, посмотрите!
Спортсменка, комсомолка и просто красавица
В актерском таланте Шэрон Стоун не откажешь, но, в дополнение к этому, она еще и признанная красавица. В 1995-м году киножурнал Empire поместил ее на 49 место в списке «Сто самых сексуальных кинозвезд в истории», а в 1999-м журнал Playboy назвал ее 54-й в собственном перечне «100 самых сексуальных знаменитостей». В 1997-м Empire присвоил ей 77-е место в списке «100 самых знаменитых кеинозвезд в истории», а журнал People отметил ее дважды – в списках «25 самых загадочных людей» и «50 самых красивых людей на планете». Есть, чем гордиться!
Жажда славы
Еще в юности Шэрон Стоун была тщеславна и соглашалась лишь на самое лучшее. Такой она была в 1980-м, когда в 22 года оставила модельную карьеру в Европе и приехала в США, чтобы стать актрисой – знаменитой, разумеется! Но здесь ее модельная слава не могла ей помочь – она была всего лишь одной из тысяч кандидаток в кинозвезды, стоящих в очереди за любой ролью. И все же первая роль Шэрон оказалась воистину звездной! Хотя и была она практически без слов, и все же это была роль в фильме великого Вуди Аллена «Воспоминание о звездной пыли» (1980). Словом, еще тогда Шэрон отличалась задатками настоящей звезды!
Вспомнили все
Потребовалось 10 лет, чтобы Шэрон, наконец, досталась настоящая звездная роль. Сыграв сексапильную и смертельно опасную красотку, суперагента и, по совместительству, фиктивную жену Арнольда Шварцнеггера, подосланную к нему спецслужбами, она мгновенно запомнилась зрителям. А главное – своими актерскими способностями к мгновенному перевоплощению она покорила знаменитого режиссера Пола Верховена, который именно после «Вспомнить все» решил, что именно Шэрон сыграет главную женскую роль в «Основном инстинкте» – роль, которая мгновенно вознесла актрису на звездный Олимп.
Основной инстинкт
Несмотря на хорошее отношение Пола Верховена, роль эксцентричной писательницы Кэтрин Трамелл досталась Стоун лишь после того, как от нее последовательно отказались несколько состоявшихся суперзвезд, включая Мэг Райан, Джину Дэвис, Джулию Робертс и Мишель Пфайффер. Все они сочли роль слишком сексуально провокационной. Но Шэрон это не смутило – и роль стала для нее пропуском в мир суперзвезд. Сцена, в которой она медленно перекладывает одну ногу на другую, завораживала миллионы мальчиков в возрасте от 10 до 90 лет во всем мире.
Тяжкое бремя славы – «Казино»
Роль Джинджер МакКенны в фильме «Казино» 1995 года далась Шэрон непросто – прежде всего, с точки зрения общения с костюмерами. За время съемок ей пришлось сменить более 40 костюмов, включая безумно красивое, но чрезвычайно неудобное платье из белой и золотой тканей, расшитое бисером, вес которого из-за затейливой вышивки составлял почти 20 кило! Но ее мучения окупились – за эту роль Шэрон получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая актриса».
Ее поражения
Силе характера Шэрон Стоун можно только позавидовать! Презде, чем она стала суперзвездой, ей пришлось пережить несколько впечатляющих неудач в карьере. Так, она проиграла Ким Бейсингер роль в фильме «Бэтмен» (1989), Мадонне – роль в «Дике Трейси» (1990), а Мишель Пфайффер – роль в «Волке» (1994). Но это ничуть не поколебало уверенность актрисы в себе!
Модель по жизни
Шэрон Стоун всегда любила читать, отлично училась и задолго до окончания школы получила стипендию для обучения в одном из лучших университетах США. Родители надеялись, что она станет юристом, – но у Шэрон были другие планы: не зря она с детства твердила семье, что будет «новой Мэрилин Монро». Она отказалась от стипендии, чтобы начать карьеру модели. И, хотя впоследствии Стоун оказалась от нее ради успеха в Голливуде, о своих успехах в индустрии красоты она не забывает, и оценивает себя по достоинству – то есть, высоко. В юности Шэрон Стоун позировала обнаженной для журнала playboy – а в 57 лет сделала то же самое для журнала Harpers Bazaar, и никто из поклонников не смог бы сказать, что она стала выглядеть хуже!
Неглупая блондинка
Глядя на игривые кудряшки и чистые голубые глаза молодой Шэрон Стоун, трудно поверить, что эта красотка – член клуба Menza, всемирного сообщества людей с выдающимся интеллектом. Ее коэффициент интеллекта равен 154 (для сравнения, IQ среднего индивида равен 100). Не зря после «Основного инстинкта» Шэрон Стоун приложила немало усилий, чтобы добиться ролей, отличных от амплуа блондинистой секс-бомбы. Трудно играть сексапильную штучку, если твой интеллект не хуже, чем у профессора ядерной физики!
Тонкий шрам на любимой шее
На этой фотографии 31-летней Шэрон внимательный наблюдатель может заметить тонкий, едва заметный шрам с левой стороны шеи. Бульварная пресса писала, что этот шрам – результат с преследовавшим ее поклонником в 1990-е, но это неправда. На самом деле, эту отметину Стоун получила еще в детстве, когда, катаясь на лошади, на всем скаку врезалась в бельевую веревку и вынуждена была прибегнуть к помощи хирурга.
Конкурсантка
На этом снимке Шэрон Стоун 20 с небольшим, и она – типичная стильная девушка 1980-х. На самом деле, в молодые годы Стоун хватало на все – и на заботу о нарядах, и на умные книжки. Она успела недолго поучиться в Университете Пенсильвании, получить ряд наград за интеллект – и в то же время чуть было не стала Мисс Пенсильвания, остановившись лишь в шаге от короны. Подумав, она выбрала индустрию красоты – и кто сможет осудить за это девушку, которой еще нет 20-ти!
Вторая Мэрилин?
На этом фото Шэрон 24 года. Она уже завоевала известность как модель, но ее настоящий актерский успех еще впереди. Но она все еще твердо верит, что ее судьба – стать «новой Мэрилин Монро». Эти тщательно уложенные платиновые кудри, лиф в обтяжку и призывный блеск глаз, заметный даже на черно-белом снимке, – они вам ничего не напоминают?..
Борец за права человека
Это провокационное фото сделано в 1995-м, когда Шэрон Стоун была на вершине славы. Именно в этот момент своей карьеры успешные актеры начинают страдать от «звездной болезни», становясь постоянными героями желтой прессы из-за своих загулов. Но Стоун была совсем другой. Достигнув вершины славы, она активно занялась благотворительностью. На Всемирном экономическом форуме 2005 года, в разгар дебатов о борьбе с бедностью, она встала и во всеуслышании объявила, что жертвует 10 тысяч долларов на покупку сеток для колыбелей африканских младенцев, предохраняющих от укусов малярийных комаров, призвав остальных последовать ее примеру. В общей сложности, за пять минут она собрала на эту благородную цель более 100 тысяч долларов.
Не везет в любви
Увы, при суперудачной карьере Шэрон Стоун никогда не везло в любви. Ее первым мужем стал телепродюсер Майкл Гринберг – она вышла за него в 1984 году и разъехалась три года спустя. В 1990-м году пара окончательно развелась. В 1993-м Стоун закрутила роман с продюсером Майлом Гринбергом, но их отношения продлились менее года. Вскоре на съемках фильма «Быстрый и мертвый» ей сделал предложение помощник режиссера – но их брак тоже оказался недолгим. В 1998-м Стоун вышла замуж за редактора и издателя Фила Броншнтейна. Пара даже усыновила ребенка, но через 5 лет, в 2003-м, Стоун и Броншнейн развелись «из-за непреодолимых разногласий».
Взлеты и падения
Глядя на глянцевые фото Шэрон, нетрудно поверить, что ее жизнь была сплошной сказкой. но это не так. В 2001 году она потеряла сознание во время модного показа. Как выяснилось позднее, до этого актриса несколько дней жаловалась на нестерпимую головную боль. Врачи диагностировали у нее разрыв аневризмы в головном мозге. Несмотря на ударное лечение, ей так и не удалось окончательно восстановиться. Выйдя из госпиталя, актриса с трудом могла ходить, говорить и читать. Во время развода Фил Бронштейн воспользовался этим, чтобы лишить ее права опеки над их общим усыновленным ребенком, сыном Роном. Потребовались невероятные усилия, чтобы Шэрон вновь вернулась в форму и предстала перед камерой в роли помощницы прокурора в сериале «Закон и порядок».
Напрасные слова
В 2008 году Шэрон Стоун оказалась в центре скандала, заявив, что мощное землетрясение в провинции Сычуань, унесшее 69 тысяч жизней, стало для Китая кармическим наказанием за отношение властей страны к жителям Тибета. Выступая на 61-м Каннском кинофестивале, она попыталась объяснить свою позицию. «Мне давно не нравится, как китайцы относятся к Тибету, – заявила она. – Далай-Лама – мой хороший друг. И когда случилось землетрясение, я сразу подумала: быть может, это карма? Если ты ведешь себя плохо, с тобой случается плохое». Впрочем, эти буддистские объяснения не показались общественности убедительными, и Стоун впоследствии была все же вынуждена извиниться за свои слова.
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