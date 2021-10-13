На эти фотографии юной Шэрон Стоун вам стоит посмотреть!

Кажется, звезда Шэрон Стоун сияет на голливудском небосклоне, сколько мы себя помним. И, если подумать, это не так уж далеко от истины – девушке вот-вот стукнет шестьдесят! И все-таки она до сих пор выглядит так, что молодые позавидуют! А уж в юности, когда она с успехом строила модельную карьеру, и не достигла топ-модельных высот лишь потому, что сменила подиум на Голливуд, она была и вовсе сногсшибательна! Вот, посмотрите!









Спортсменка, комсомолка и просто красавица

Жажда славы

Вспомнили все

Основной инстинкт

Тяжкое бремя славы – «Казино»

Ее поражения

Модель по жизни

Неглупая блондинка

Тонкий шрам на любимой шее

Конкурсантка

Вторая Мэрилин?

Борец за права человека

Не везет в любви

Взлеты и падения

Напрасные слова