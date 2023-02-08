Как были изобретены однорельсовые дороги, и почему они так быстро оказались преданы забвению

В позапрошлом столетии железная дорога считалась наиболее перспективным видом транспорта, поэтому нет ничего удивительного в том, что его всячески пытались усовершенствовать. Одним из вариантов модернизации был так называемый монорельс - полотно, которое имеет всего одну рельсу. Вот только судьба этой технологии оказалась незавидной: будучи очень популярность в первые несколько десятилетий после разработки, она вскоре так же быстро ушла на периферию истории, а до сегодняшнего дня таких железных дорог сохранились буквально единицы.
Монорельс мог стать флагманом железнодорожного транспорта. /Фото: hsto.org
История монорельса фактически началась с попытки сделать перемещение железной дорогой выгоднее, чем оно было до этого. Одним из решений этой проблемы и увидели поставить поезда на один рельс вместо двух. Согласно сохранившимся историческим сведениям, первые полноценные концепты монорельса были завершены в двадцатых годах позапрошлого века, причём подобные разработки велись независимо друг от друга сразу в нескольких странах.
Проекты монорельсов появлялись один за другим. /Фото: livejournal.com
Так, например, известен отечественный проект «Дорога на столбах», автором которого стал что инженер из подмосковного села Мячково Иван Эльманов. Вот только при всей потенциальной перспективности разработки найти инвесторов под свой концепт ему так и не удалось. Зато данной технологией всерьёз заинтересовались в Англии: там был построен первый в мире реально действующий монорельс, который использовался для транспортировки грузов на военно-морские верфи.
Примерно так выглядел монорельс Эльманова. /Фото: narod.ru
Проектов монорельса в течение последующих лет на протяжении всего девятнадцатого столетия было разработано десятки, однако в технологическом плане они ещё не могли стать по-настоящему революционными. Перелом в истории однорельсовых дорог произошел уже в первые годы двадцатого века: тогда инженеры и конструкторы впервые решили использовать гироскоп для поддержания устойчивости одноколейного транспорта.
Гироскопический монорельс стал настоящей революцией. /Фото: pikabu.ru
В годы перед Первой мировой войной популярность монорельса и количество соответствующих проектов росли с невероятной скоростью. Например, в 1907 году Август Шерль в Берлине и Луи Бреннан в Лондоне презентовали массам собственные концепты однорельсовых поездов. А уже 10 ноября 1909 году в Джилингхеме, небольшом городе в юго-восточной части Англии, вышеупомянутый Бреннан представил гироскопический локомотив на одном рельсе вместительностью в 50 пассажиров, на котором мог прокатиться любой желающий.
Локомотив на монорельсе Бреннана. /Фото: 24tv.ua
Тогдашнее общество с большим энтузиазмом восприняло развитие монорельсов и пророчило им будущее главного транспорта, которое вытеснит со временем двухрельсовые модификации. К тому же, они считались более удобными в качестве скоростного городского транспорта. Но и для дальнего следования монорельсы считали более выгодными в коммерческом плане. Среди минусов данной технологии отмечалась необходимость постоянного поддержания равновесия подвижного состава и вращение маховика - двигатель на двухрельсовых составах можно было при надобности выключить без ущерба для самого поезда.
Монорельс системы Лартига, 1903 год. /Фото: lartiguemonorail.com
Впрочем, на судьбе монорельсов эти недостатки пока не сильно сказывались - они продолжали строиться едва ли не по всей планете. А вот на отечественных просторах до Октябрьской революции громких презентаций подобных концептов не случалось. Это произошло только в конце Гражданской войны. Так, в издании «Красная газета» от 15 апреля 1921 года было опубликовано сообщение: «Президиум ВСНX обсуждал вопрос о сооружении однорельсовой жироскопической железной дороги. Постановлено использовать ныне бездействующую бывшую царскую ветку Петроград — Детское Село — Александровка. Путиловский завод исполняет уже раму и корпус двухвагонного поездного состава. Пробный поезд будет готов через год. Он рассчитан на 150-верстную скорость в час. Такая скорость для двухрельсовых дорог была пока недоступна».
Проект монорельса Шиловского. /Фото: alternathistory.com
Автором проекта советского монорельса оказался, как ни странно, дворянин - Петр Петрович Шиловский. Он был человеком с массой способностей: по образованию юрист, он работал следователем потом стал журналистом, затем - снова следователем. Но его профессии не мешали ему иметь как минимум два очень разных увлечения: игра на скрипке и...разработка маховичного транспорта.
Пётр Петрович Шиловский. /Фото: old.adm44.ru
Первые попытки создать гироскопический транспорт Шиловский предпринял ещё накануне Первой мировой войны, однако отклика от инвесторов или правительства не получил. Такая же судьба постигла бы и его проект двухколёсного автомобиля, однако ему всё-таки удалось воплотить задумку в жизнь за границей: его машины поражали водителей и прохожих на улицах Лондона. И только в 1921 году ему удалось вернуться к разработкам первого в мире гиропоезда, ведь теперь его поддерживала советская власть, сделавшая соответствующий заказ.
Гирокар дворянина-проектировщика. /Фото: vazweb.ru
На протяжении периода строительства однорельсовой дороги Шиловского, его этапы освещались в СМИ. Например, «Петроградская правда» 14 августа 1921 года писала: «Закончены подготовительные работы по постройке однорельсовой дороги Петроград — Гатчина. Разработаны все необходимые проекты и схемы, имеются материалы, продовольствие и рабочая сила. Постройка дороги начнется в ближайшие дни». Гиропоезд Петра Петровича представлял собой электровоз с собственной генераторной станцией, оснащенной двумя ДВС по 250 л.с., который был бы способен перевозить в одном вагоне до 50 человек. Общая вместимость планировалась в количестве 400 пассажиров. Гиропоезд должна был развивать скорость до 150 км/час.
Сохранившееся изображение модели гиропоезда Шиловского. /Фото: infoglaz.ru
Однако история гиропоезда Шиловского закончилась, толком не начавшись. После того, как было проложено около 12 километров однорельсового пути на отрезке от Детского Села до Средней Рогатки, резко обострилась ситуация на фронтах Гражданской войны, поэтому в мае 1922 года работы пришлось остановить, а автор концепта переехал в Англию, где много лет безуспешно надеялся убедить британцев в перспективности однорельсового транспорта. Судьба его гирокара, который он там оставил перед переездом в Россию, также незавидна: в межвоенные годы машину нашли, отреставрировали и поставили в музей, однако уже в конце сороковых годов она была отдана на металлолом.
Московский монорельс всё ещё работает. /Фото: rg.ru
Не стала успешной и мировая история монорельсов: вместо того, чтобы стать флагманом железнодорожного транспорта, мировые войны отодвинули их на периферию. Справедливости ради, следует отметить, что и на отечественных просторах, и за границей однорельсовые пути периодически прокладывали, однако это, скорее, единичные случаи. О повсеместном же использовании этой технологии сегодня уже никто и не думает рассуждать - на дворе совсем другая технологическая эпоха. И всё-таки, прокатиться на монорельсе сегодня возможно, например, в Москве он всё ещё работает в экскурсионном режиме, несмотря на многочисленные планы его закрыть.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии