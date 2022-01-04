Идеи хранения вещей на даче

Публикуем подборку функциональных и бюджетных мест хранения на даче, которые не только остановят хаос, но и украсят дом и садовый участок.







Кармашки для инструментов

Ящик для семян

Консоль из досок

Держатели для инвентаря

Держатель из штанги

Полки из ведра

Металлический щит для мелочей

Вешалка из ветки

Полка из лестницы

Сундук

Корзинка на кухню

Органайзер из банок

Полки из ящиков

Хранение в телевизоре

Держатели для сапог

Полка для обуви из паллет

Домик для обуви

Хранение дров

Полки в туалете

Ящик для мусора

Главное правило при выборе такого органайзера – найти изделие из плотного моющегося материала. Удобно, что органайзер можно повесить в любое место: в теплицу, на стену, на дверь. При желании кармашки можно сшить своими руками.Заядлые огородники знают, как легко запутаться в обилии пакетиков с семенами. Для их хранения можно использовать готовый органайзер с разделителями или сделать такой самостоятельно с помощью старого выдвижного ящика и картона.Такая конструкция удобна тем, что все грязные садовые работы можно проводить на улице, не пачкая пол в доме. В качестве материала обычно используются паллеты или распиленные и обработанные морилкой бруски.Годами накопленные лопаты, грабли и тяпки удобнее всего хранить вдоль стены – так не придётся искать нужный инструмент, стоящий где-то в углу вместе с остальным инвентарём. Вешать их можно на металлические или деревянные держатели для полок, либо использовать шурупы, прикрученные так, чтобы черенки находились между ними.Ещё один способ хранения садового инвентаря на даче – ставить его к стене, используя для поддержки мебельную штангу.Конструкцию легко сделать самостоятельно – понадобится шуруповёрт, саморезы по дереву, штанга и крепежи для неё.Металлическая ёмкость, в которой уже нельзя носить воду, можно использовать в качестве полки. Ведро послужит местом для хранения шланга и мелкого садового инвентаря – секатора, перчаток, тяпки и прочего. Нужно только прибить ведро дном к стене хозблока или забора.Настоящей находкой для любителей строгого стиля из разряда «чтобы все было под рукой» являются листы металла с мелкой перфорацией. Они пригодятся и для мобильной кухни, и для хранения инструментов.Удобство такого щита в том, что поверхность для работы остаётся пустой.Именно на даче изделия из дерева смотрятся уместно и гармонично. Для создания вешалки понадобится сухая живописная ветка и тяжёлая опора из спила. Стойку можно оставить в первозданном виде, очистить от коры или покрасить в цвет интерьера.Неважно, какого размера кухня – межпотолочное пространство может послужить с пользой. Полка в форме лестницы, подвешенная под потолком, выглядит оригинально и придаёт обстановке уюта. Внизу можно хранить кухонную утварь на крючках, а наверху – корзины.Дачный сундук из дерева великолепно впишется в деревенский интерьер: совмещённый со скамьёй, он послужит отличным помощником на кухне или террасе.Также в продаже существуют сундуки из прочного пластика со стилизацией под дерево: их можно оставлять на открытых верандах, так как материал защищает содержимое от дождя.Практичный вариант для тех, кто вешает столовые приборы на рейлинги. Пластиковая корзинка с отверстиями станет дополнительным местом хранения мелочей. Также её можно применять в качестве сушилки для посуды – влага не испортит материал.Бросовые и подручные материалы можно и нужно своими руками превращать в полезные и красивые предметы декора для дома. Такую ёмкость для столовых приборов или инструментов легко сделать своими руками. Понадобятся жестяные банки, доска, гвозди и краска.Дерево – это красиво и универсально, а деревянным ящикам из-под фруктов можно легко найти место на даче. Из ящиков сооружают полки, столики, стеллажи и тумбы, красят их или обрабатывают маслом.Из старого корпуса ретро-телевизора можно сделать интересный предмет декора, тем самым удивив гостей. Внутри обычно хранят книги или обустраивают домик для кота. Также умельцы монтируют в корпус подсветку и превращают бывший телевизор в бар.Вертикальные держатели из деревянных штырей длиной 30 см предназначены для просушки резиновых сапог, которые так часто выручают на даче. Конструкцию можно закрепить на полу или стене.Старые поддоны – отличный материал для создания мебели, в том числе вертикальных полок для дачных ботинок. Деревянные паллеты уже обработаны специальным составом против микробов, а значит обувница прослужит долгое время.Если дома места не нашлось, садовую обувь можно отправить на участок. Деревянные уличные шкафчики могут быть размером с собачью конуру или с дачный туалет: главное, чтобы крыша защищала сапоги от дождя.Материал для растопки тоже нужно хранить красиво. Если соорудить для дров отдельную веранду, они будут укрыты от непогоды и хорошо проветриваться. Но если для костра или печи не требуется много дров, подойдёт эстетичная мини-поленница.Вещам можно найти место даже в дачном туалете. Подойдут полочки, корзины и крючки. Выкрашенные в белый цвет стены добавят аккуратности, света и визуального пространства.Если спрятать контейнер для отходов в деревянный ящик с дверцами, дачный участок только выиграет: пластиковая ёмкость не будет привлекать внимания. Крышу конструкции можно превратить в клумбу, высадив на ней цветы или газон.Продуманная организация хранения на даче поможет сделать отдых и труд за городом более результативным.