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Животные, которые своим видом противоречат эволюции

В своем развитии во времени Эволюция подкинула современной науке множество загадок. Ученые давно классифицировали большинство живых видов, но часть существ так и осталась за границей их каталога: их просто не нашли куда внести. С тех самых пор ученые пытаются понять, какая ветвь эволюции умудрилась создать животных, которые выходят за рамки общепринятой истории.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Акула-гоблин


По счастью, встреча с этой акулой не грозит даже самым смелым ныряльщикам. Акулы-гоблины обитают на очень большой глубине, атакуя добычу выдвижной (вспомните «Чужого») челюстью.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Ехидна


Сто пятьдесят миллионов лет — в таком возрасте приличные звери уже вымирают почем зря. Но только не ехидна, организм которой выглядит максимально неприспособленным к суровой действительности наших дней.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Тихоходка


Ученые называют тихоходок идеальными существами: за сотни миллионов лет эволюции эти микроскопические создания вообще не изменились — все также выдерживают любые нагрузки, от экстремальных температур до радиационного излучения. Космос? В космосе тихоходки чувствуют себя великолепно.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Аллеганский скрытожаберник


Язык можно сломать. Это самая большая в мире саламандра, появившаяся на планете еще 170 миллионов лет назад.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Рак-богомол


Недальновидные аквариумисты нередко попадают впросак, сажая такого рака в аквариум. Своими клешнями рак-богомол способен наносить невероятно мощные удары, которым не может противостоять даже толстое стекло.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Капибара


Вопреки всеобщему мнению, капибара вовсе не такой уж редкий зверек. В Южной Америке грызун встречается на берегах многих водоемов. Более того, капибару часто берут в качестве домашнего питомца — и даже не представляют, что завели животное с родословной в 9 миллионов лет.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Окапи


А вот у окапи все не так радужно, как у капибар. Последние представители вида (менее 10 тысяч особей) обосновались в Конго — не самый безопасный район нашей планеты.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Наутилус


Этот моллюск появился 500 миллионов лет назад в эпоху палеозоя. Тут эволюция решила, что уже сделала все возможное: в наши дни наутилус выглядит точно так же, да и образ жизни ведет такой же, как и его далекие предки.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Адский вампир


Совершенно не ясно, отчего ученые решили дать этому безобидному родственнику кальмара такое жестокое прозвище. Адский вампир вырастает всего в 15 сантиметров длиной, а питается планктоном.

Животные, которые своим видом противоречат эволюции

Лиловая лягушка


Всю свою жизнь лиловая лягушка проводит глубоко в грязи. Она появилась еще 130 миллионов лет назад, но ученые обнаружили ее только в 2003 году — угадайте где? Правильно, под толстым слоем тины.

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Животные, которые своим видом противоречат эволюции

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