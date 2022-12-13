Животные, которые своим видом противоречат эволюции

В своем развитии во времени Эволюция подкинула современной науке множество загадок. Ученые давно классифицировали большинство живых видов, но часть существ так и осталась за границей их каталога: их просто не нашли куда внести. С тех самых пор ученые пытаются понять, какая ветвь эволюции умудрилась создать животных, которые выходят за рамки общепринятой истории.









Акула-гоблин

Ехидна

Тихоходка

Аллеганский скрытожаберник

Рак-богомол

Капибара

Окапи

Наутилус

Адский вампир

Лиловая лягушка