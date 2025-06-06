9 старых вещей из кладовки, которые прекрасно впишутся в современный интерьер

1. Чугунная ванна

Чугунную ванну можно покрасить. / Фото: stroiteh-msk.ru

2. Стулья

Венские стулья в скандинавском интерьере. / Фото: akrasdia.ru

3. Плакаты

Плакаты отлично смотрятся над диваном. / Фото: design.pibig.info

4. Статуэтки и посуда

Посуду и статуэтки можно использовать для декора

5. Сервант

Сервант можно покрасить и использовать для хранения книг. / Фото: 4sofa.ru

6. Радиолы и ретро-радио

Радиола будет отлично смотреться рядом с креслом. / Фото: dr-web.ru

7. Светильник

Советская люстра и торшер

8. Ковер

Для советского ковра важен нейтральный фон. / Фото: 4sofa.ru

9. Напольные часы

Напольные часы лучше поставить в гостиной. / Фото: laprovanse.ru