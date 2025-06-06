9 старых вещей из кладовки, которые прекрасно впишутся в современный интерьер

Как давно вы устраивали ревизию в кладовке, на чердаке или в гараже? Уверены, сейчас самое время пересмотреть их содержимое и найти вещи, которые с легкостью можно вписать в интерьер вашей квартиры. Да-да, старая мебель и декор снова в моде, поэтому скажите себе «спасибо» за то, что в свое время не выбросили их на свалку.
1. Чугунная ванна
Чугунную ванну можно покрасить. / Фото: stroiteh-msk.ru
В Советском Союзе ванну из чугуна можно было увидеть в каждой квартире. В знаменитом фильме «Афоня» герой Евгения Леонова даже в ней спал. Было время, когда это «чудо сантехнической мысли» утратило свою популярность, но сегодня оно вновь актуально. И это неудивительно, ведь чугун прочный, долговечный и за счет толстых стенок не деформируется от ударов или под большим весом.
По сравнению с изделиями из акрила, которые сейчас находятся на первом месте среди пользователей, чугун менее капризен в уходе, выдерживает контакт даже с агрессивной бытовой химией. Эмаль, которой покрывают металл, устойчива к различного рода повреждениям, сколам, не желтеет со временем. А благодаря тому, что чугунные ванны имеют стандартную форму, их можно вписать в санузел любого размера. Кроме того, они гармонично будут смотреться практически в каждом стиле интерьера.
2. Стулья
Венские стулья в скандинавском интерьере. / Фото: akrasdia.ru
Если в гараже уже много лет пылятся старые стулья, которые вы в лучшем случае используете в качестве подставок под коробки или инструменты, самое время отреставрировать их и вернуть в квартиру.или подкрасить царапины, чтобы они смотрелись как новые. Если же вам не нравится цвет мебели, всегда можно вооружиться кистью и банкой краски, включить художника и провести капитальный апгрейд.
Может потребоваться и более серьезный ремонт, например, замена испортившихся креплений, обивки, наполнителя. Однако все равно это будет гораздо дешевле, чем купить новый стул. К тому же винтажная мебель сможет внести изюминку в ваш интерьер, и прослужит еще много лет, если вы будете бережно с ней обращаться.
3. Плакаты
Плакаты отлично смотрятся над диваном. / Фото: design.pibig.info
Наверняка вы не раз видели советские плакаты. У каждого из них есть свой посыл, характер и мощный заряд энергетики былых времен. Так почему бы не добавить такой яркий, провокационный элемент в свой интерьер? Подберите для плаката лаконичную однотонную раму, и повесьте на пустую стену, например, за диваном или за креслом, стоящим в углу. Обратите внимание, что такой декор является самодостаточным, а потому не требует никакого сопровождения.
Можете повесить один большой постер в центре гостиной или разместить несколько изделий разного размера по всей квартире. Тематика может быть схожей или отличаться – это не так важно. Главное, чтобы постеры сочетались между собой по стилю – тогда они будут объединять весь интерьер.
4. Статуэтки и посуда
Посуду и статуэтки можно использовать для декора
А что это за коробка стоит в самом дальнем углу кладовки? Неужели тот самый сервиз, который достался вам от бабушки, или коллекция статуэток родом из Советского Союза? Советуем достать предметы из коробки, пересмотреть и найти для них место на полке в гостиной или на кухне. Винтажные элементы снова в тренде, и самое главное, что они идеально вписываются в любой стиль интерьера, будь-то сканди, лофт, классика или кантри. Посуду смело можете использовать по назначению, а статуэтки для декора. Подобные элементы внесут разнообразие в обстановку вашей квартиры, создадут ощущение истории и преемственности поколений.
5. Сервант
Сервант можно покрасить и использовать для хранения книг. / Фото: 4sofa.ru
Сейчас самое время изменить свое отношение к советской мебели и перестать считать ее никому не нужным ширпотребом. Взять, к примеру, сервант. Это не только функциональная система хранения, но также качественная мебель, которая прослужит не один десяток лет. В Советском Союзе мебель делали не из МДФ или ДСП как сейчас, а из крепкого дерева, которое на протяжении долгого времени сохраняет свои свойства. Скорее всего, нужно будет лишь покрыть сервант новым слоем лака или, если вы захотите, сменить цвет.
Чтобы предмет мебели гармонично вписался в интерьер, подберите для него правильное место в комнате. Кстати, сервант удачно будет смотреться не только на кухне, но и в гостиной. При желании его даже можно использовать в качестве элемента зонирования. Учтите, что привлекает особенно на фоне современных предметов интерьера, поэтому не «перебивайте» его другими элементами, привлекающими внимание, или слишком пестрой отделкой.
6. Радиолы и ретро-радио
Радиола будет отлично смотреться рядом с креслом. / Фото: dr-web.ru
Нашли на чердаке старую неработающую радиолу? Не торопитесь ее выбрасывать, ведь это отличный предмет декора! Ну, а если проигрыватель работает, считайте, что вам крупно повезло. Купите на блошином рынке старые пластинки или поищите в коробках (возможно, ваши бабушка с дедушкой сохранили несколько штук), и устройте вечер ностальгии. Сядьте в мягкое кресло, включите уютный, приглушенный свет, поставьте пластинку и послушайте старую музыку, которая всегда пробирает до мурашек. Вот с этим тихим шипение, пока игла медленно пробивается к звуковой дорожке…Чудесная атмосфера.
7. Светильник
Советская люстра и торшер
Обычно старые светильники выглядят либо слишком массивно и громоздко, либо, наоборот, просто и лаконично. И в том, и в другом случае, они станут прекрасным украшением вашего интерьера, внесут изюминку в современную обстановку квартиры. Важно лишь грамотно вписать светильники, чтобы они визуально не «опускали» потолок, а также «дружили» с современными источниками света, присутствующими в комнате. Так, например, если вы вешаете массивную хрустальную люстру сложной формы, следите за тем, чтобы она была главным акцентом в комнате. Что касается лаконичных стеклянных плафонов, то они вполне могут соседствовать с яркими деталями в интерьере.
8. Ковер
Для советского ковра важен нейтральный фон. / Фото: 4sofa.ru
Во многих сталинках и хрущевках до сих пор можно увидеть старые советские ковры самых разных цветов и размеров. Увы, многие недооценивают их, считают безвкусными пылесборниками и отправляют в гараж, чтобы не портили интерьер. А ведь при грамотном подходе «бабушкин» ковер может стать той самой деталью, которая будет привлекать внимание гостей, и объединять предметы, находящиеся в комнате. Например, крупная модель с ворсом выделит кровать в спальне или зону отдыха в гостиной. А изделие небольшого размера будет интересно смотреться на стене.
Помните, что советские ковры обычно очень яркие и контрастные, с пестрым узором, поэтому они должны быть центральным элементом вашего интерьера. Что касается остальных деталей, то будет лучше, если они будут более спокойными и лаконичными, простых форм и расцветок.
9. Напольные часы
Напольные часы лучше поставить в гостиной. / Фото: laprovanse.ru
В просторную гостиную, оформленную в классическом стиле, идеально впишутся большие напольные часы с кукушкой (но если ее нет – ничего страшного). Отлично, если они будут стоять на фоне светлой стены – так раритетная вещь сможет еще больше выделиться. А вот в спальню часы лучше не ставить – кукушка и громкое тиканье испортят любой сон, даже самый крепкий.
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