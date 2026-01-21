Почему в Советском Союзе автобусы красили в желтый цвет

Далеко не все, но все-таки многие рейсовые междугородние автобусы в Советском Союзе красились в один и тот же весьма специфический желтый цвет. Совершенно очевидно, что выбран он был не просто так. А потому многим гражданам сегодня, в эпоху разноцветных автобусов может быть интересно: откуда и к чему в СССР был настолько дисциплинированный «тоталитарный» подход к окраске общественного транспорта.
Автобусы и сейчас красят в желтый цвет. |Фото: avto-nomer.ru.
Первые междугородние автобусы в Советском Союзе красились в самые разные цвета. Палитра была весьма разнообразной, и тут уж каждый завод упражнялся в том, на что был горазд. Однако, с развитием общественного транспорта данная ситуация очень быстро поменялась и подавляющее большинство рейсовых автобусов стали красить в один и тот же, весьма специфический желтый цвет, который принято называть «охра».
Задача такой окраски - повышение заметности. |Фото: uraligrushka.ru.
Охра – это природный пигмент глины и гидрата окиси железа. Пигмент крайне устойчив к воздействию света и химических веществ, а потому с древних времен активно используется в качестве компонента для краски. Само слово – греческое и в переводе на русский означает оранжевый или изжелта-бледный. Природная охра бывает светло-желтой, коричнево-желтой и темной-желтой.
Охра - натуральный краситель. ¦Фото: dir.md.
Такой выбор был сделан не случайно и на самом деле ответ на вопрос «почему» лежит буквально на поверхности. Достаточно вспомнить не менее «тоталитарные» в вопросах окраски американские школьные (и не только) автобусы. Благодаря голливудским фильмам каждый соотечественник знает, что они желтые!, и в СССР они красились таким образом с одной единственной целью – повысить заметность средства общественного передвижения на дороге.
Конечно, желтыми были не все. |Фото: delovesti.ru.
Желтый цвет идеально подходит для того, чтобы сделать машину хорошо видной в любое время года и почти на любой местности. Автобус цвета охры сразу же бросается в глаза, двигаясь по асфальтной дороге. При этом цвет светло-желтый не является «кричащим», а потому он привлекает, но не отвлекает внимание водителей вокруг.
Желтые автобусы - мировая практика. |Фото: politeka.net.
