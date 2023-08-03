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20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда


Сказочные места со всего мира.

Сказочные места со всего мира.

В мире множество прекрасных мест, которые остаются в памяти на долгие годы после их посещения. Среди них необходимо выделить поистине сказочные, хотя и вполне реальные места. Побывав в которых можно прикоснуться к истории, увидеть впечатляющие строения, или необыкновенную природу.

1. Кольмар, Эльзас, Францияhttp://funhere.ru/?p=24764


Кольмар часто называют прекраснейшим среди городов Эльзаса. Такая похвала стоит многого: весь этот край на северо-востоке Франции поразительно красив.

Кольмар часто называют прекраснейшим среди городов Эльзаса. Такая похвала стоит многого: весь этот край на северо-востоке Франции поразительно красив.

 

2. Парк цветов Асикага на острове Хонсю, Япония


Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги нао Хонсю (Япония). Парк охватывает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний.

Парк цветов Асикага находится в одноименном городе в японской провинции Точиги нао Хонсю (Япония). Парк охватывает около 8,2 га и славится разнообразными видами глициний.

 

3. Каменный мост Ракоц, он же Чертов Мост, Германия


Постройка 19 века. Вместе со своим отражением в озере Чертов мост образует безупречно правильный круг. Это явление породило легенды об архитекторе, заключившим сделку с дьяволом, и о том, что здесь находится портал в другие миры.

Постройка 19 века. Вместе со своим отражением в озере Чертов мост образует безупречно правильный круг. Это явление породило легенды об архитекторе, заключившим сделку с дьяволом, и о том, что здесь находится портал в другие миры.

 

4. Необыкновенное дерево "Дуб Ангела", Южная Каролина, США


В США в штате Южная Каролина вот уже 1500 лет растет дуб, который именуется Дубом Ангела. Примерная высота этого гиганта - 20 метров, ствол в диаметре - 2,7 метров, а самая длинная ветка составляет 27 метров.

В США в штате Южная Каролина вот уже 1500 лет растет дуб, который именуется Дубом Ангела. Примерная высота этого гиганта - 20 метров, ствол в диаметре - 2,7 метров, а самая длинная ветка составляет 27 метров.

5. Пещера Тростниковой флейты в Гуйлине, Китай


Тростниковую пещеру в Гуйлине называют природным дворцом. Все настолько шикарно и прекрасно здесь, что порой и не веришь в то, что такая красота возможна. Внутри пещеры реальность отходит на второй план, а красота и необыкновенность заставляют поверить в сказку и волшебство.

Тростниковую пещеру в Гуйлине называют природным дворцом. Все настолько шикарно и прекрасно здесь, что порой и не веришь в то, что такая красота возможна. Внутри пещеры реальность отходит на второй план, а красота и необыкновенность заставляют поверить в сказку и волшебство.

 

6. Замок Гогенцоллерн, Германия


Замок Гогенцоллерн – один из красивейших замков Германии, на протяжении многих веков служил надёжной крепостью и уютным домом для представителей королевского рода Гогенцоллернов.

Замок Гогенцоллерн – один из красивейших замков Германии, на протяжении многих веков служил надёжной крепостью и уютным домом для представителей королевского рода Гогенцоллернов.

 

7. Тоннель любви, Клевань, Украина


Недалеко от города Клевань, что в Ровенской области, находится одно из самых романтичных мест Украины – заброшенный железнодорожный путь длиной в два километра именуемый Тоннель любви.

Недалеко от города Клевань, что в Ровенской области, находится одно из самых романтичных мест Украины – заброшенный железнодорожный путь длиной в два километра именуемый Тоннель любви.

 

8. Деревня Гальштат, Австрия


Гальштат – маленькая очаровательная деревушка, расположенная на берегу озера, среди высоких гор. Прекрасное место для отдыха.

Гальштат – маленькая очаровательная деревушка, расположенная на берегу озера, среди высоких гор. Прекрасное место для отдыха.

 

9. Чиангмай, Таиланд


Ежегодно, каждый ноябрь в Таиланде проходит необычное и очень красивое мероприятие. В честь праздника Йи Пенг в городе Чиангмай в небо запускается огромное количество небесных фонариков. Это смотрится просто потрясающе — тысячи ярких огней медленно уплывают в темное небо.

Ежегодно, каждый ноябрь в Таиланде проходит необычное и очень красивое мероприятие. В честь праздника Йи Пенг в городе Чиангмай в небо запускается огромное количество небесных фонариков. Это смотрится просто потрясающе — тысячи ярких огней медленно уплывают в темное небо.

 

10. Озеро Решензее, Южный Тироль, Италия


Озеро Решензее, расположенное в Южном Тироле на севере Италии знаменито благодаря затопленной церковной колокольни.

Озеро Решензее, расположенное в Южном Тироле на севере Италии знаменито благодаря затопленной церковной колокольни.

 

11. Живописный лес Халлербос в Бельгии


Местечко это носит название Халлербос - это красивейший лес, который славится своими дикими гиацинтами, голубые ковры которых покрывают все его окраины. Весной здесь всё буквально усеяно этими дивными цветами.

Местечко это носит название Халлербос - это красивейший лес, который славится своими дикими гиацинтами, голубые ковры которых покрывают все его окраины. Весной здесь всё буквально усеяно этими дивными цветами.

 

12. Водопад Селйяландсфосс — самый известный водопад Исландии


Водопад Селйяландсфосс расположился на реке Сельяландса, в 30 километрах западнее города Скогара. Причем это не самый масштабный водопад, однако он все равно привлекает к себе тысячи туристов.

Водопад Селйяландсфосс расположился на реке Сельяландса, в 30 километрах западнее города Скогара. Причем это не самый масштабный водопад, однако он все равно привлекает к себе тысячи туристов.

 

13. Городской Дворец, Джайпур, Индия


Городской дворец Джайпура представляет собой удивительный дворцовый комплекс в одном из самых старых кварталов города Пинк Сити, в этом комплексе гармонично соединилась очаровательная архитектура Раджастана с могольским и европейским стилями.

Городской дворец Джайпура представляет собой удивительный дворцовый комплекс в одном из самых старых кварталов города Пинк Сити, в этом комплексе гармонично соединилась очаровательная архитектура Раджастана с могольским и европейским стилями.

 

14. Темные Изгороди – Сказочная Алея в Ирландии, Великобритания


Темные, живые изгороди, Северная Ирландия – это длинные, красивые аллеи Буковых деревьев, которые были посажены в 18 веке. Проспект является одним из самых фотографируемых природных явлений.

Темные, живые изгороди, Северная Ирландия – это длинные, красивые аллеи Буковых деревьев, которые были посажены в 18 веке. Проспект является одним из самых фотографируемых природных явлений.

 

15. Ангкор-Ват (Та Пром), Камбоджа


Та-Пром это современное название храма в Ангкоре, расположенного в провинции Сиемреап (Камбоджа). Храм был построен кхмерами в конце 12 начале 13 века.

Та-Пром это современное название храма в Ангкоре, расположенного в провинции Сиемреап (Камбоджа). Храм был построен кхмерами в конце 12 начале 13 века.

 

16. 404


 

17. Кинта да Регалейра, Португалия


Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами.

Кинта да Регалейра — дворцово-парковый комплекс неподалёку от Синтры (Португалия), на территории которого находятся романтический дворец в стиле неоготики, часовня и парк с озёрами, гротами, фонтанами и различными архитектурными капризами.

 

18. Хедж-лабиринт в Лонглите, Англия


Состоящий более чем из 16 000 английских тисов хедж-лабиринт в Лонглите — один из самых длинных в мире. Протяженность его коридоров составляет около 2,7 километра, а общая площадь лабиринта — 0,6 гектара.

Состоящий более чем из 16 000 английских тисов хедж-лабиринт в Лонглите — один из самых длинных в мире. Протяженность его коридоров составляет около 2,7 километра, а общая площадь лабиринта — 0,6 гектара.

 

19. Природный Парк Пюц-Гайслер, Южный Тироль, Италия


Природный парк Пюц-Гайслер расположен среди Альпийских гор.

Природный парк Пюц-Гайслер расположен среди Альпийских гор.

 

20. Ущелье реки Колумбия, Орегон


На границе между штатом Орегон и Вашингтон, в ущелье Онеонта есть красивый кусочек древней геологии популярного туристического назначения - ущелье реки Колумбия.

На границе между штатом Орегон и Вашингтон, в ущелье Онеонта есть красивый кусочек древней геологии популярного туристического назначения - ущелье реки Колумбия.

 

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20 сказочных мест со всего мира, которые очаруют с первого взгляда

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