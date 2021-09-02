Как организовать детский день рождения дома

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День рождения – один из самых важных и любимых детских праздников. Поздравления, сюрпризы, подарки и торт со свечами – вот далеко не полный перечень позитивных моментов, которые традиционно случаются с именинником.

Подготовка к празднованию – не менее увлекательное мероприятие. Обычно она начинается задолго до знаменательного события и доставляет родителям не только массу хлопот, но и положительных эмоций. Составляется сценарий, подбираются наряды, выбирается меню для гостей, включая рецепты любимых блюд именинника.

Создание праздничного настроения

Для начала стоит определиться, насколько масштабным будет мероприятие. От этого зависит выбор помещения, в котором будет организован детский праздник. Комнату нужно заранее приготовить:



освободить место для игр;



убрать острые и бьющиеся предметы;



скользкий пол накрыть ковром.



Аксессуары для оформления детской комнаты лучше приобрести заранее. Часть украшения можно изготовить своими руками. Хорошо, когда в этом участвуют все члены семьи.

Основные элементы праздничного декора:



воздушные шары. Как непременный атрибут детства, они приносят в жизнь ощущение легкости и яркие краски. Шарики можно просто надуть или соорудить из них необычные, причудливые фигуры;



украшения из гофрированной бумаги. Такие изделия смотрятся очень эффектно, при том что, они достаточно просты и не затратны;



красочные гирлянды. Их тоже можно сделать своими руками из цветной бумаги и другого подручного материала (помпонов, флажков, ярких открыток);



цветы. Это могут быть небольшие милые букетики, расставленные в вазочках, или домашние растения. Они станут приятным дополнением к общему праздничному оформлению комнаты.



Меню для гостей

Детская аудитория имеет свои предпочтения к блюдам и напитками. Отсюда и рекомендации, которых стоит придерживаться при разработке праздничного меню:



минимум жареной и тяжелой мясной пищи;



легкие овощные салаты без майонеза;



небольшие порции;



свежие фрукты и ягоды;



газированные напитки и магазинные соки лучше заменить домашним лимонадом, компотом или морсом.



Прежде чем окончательно принять решение о том, какие блюда включить в меню, стоит посоветоваться с родителями приглашенных детей. Это поможет избежать неприятных инцидентов, связанных с аллергией или плохой переносимостью тех или других продуктов.

Развлекательная программа

Чтобы праздник надолго запомнился не только имениннику, но и маленьким гостям, нужно тщательно подойти к вопросу разработки развлекательных мероприятий.

Хорошо, когда есть возможность пригласить профессионального организатора развлекательной программы. Аниматоры, фокусники, творческие мастер-классы или аквагримм – вот неполный перечень того, что могут предложить создатели детских праздников.

Однако, не стоит расстраиваться, если такой вариант не «по карману». Добрый семейный праздник всегда можно организовать собственными силами. Детям доставят радость и удовольствие интересные конкурсы, настольные или напольные игры, пение в караоке.

Не стоит забывать о том, что день рождения ребенка – это не только мероприятие для детей, но и знаменательное событие для взрослых. Поэтому идеально, если в соседней комнате будет организован стол для родителей.

В конце праздника можно провести веселую дискотеку. Танцевальная программа станет приятным завершением праздничного мероприятия и еще больше сдружит между собой всех гостей.