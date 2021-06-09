8 рецептов чизкейков, которые нисколько не уступают ресторанным

Сладости всегда есть у каждого в доме, ведь иногда так и хочется выпить горячего чаю или кофе, добавляя к этому ароматный кусочек вкуснейшей выпечки, что так и тает на языке. А потому вашему вниманию – самые вкусные и лёгкие в приготовлении рецепты чизкейка, где среди прочих затесались не только привычные, ягодные и кофейные варианты, но и огуречно-фруктовые в том числе.
1. Классический чизкейк
Для тех, кому нравятся блюда попроще. \ Фото: my.ua.
Для тех, кто не любит изыски, такой рецепт простого и быстрого чизкейка точно придётся по душе, ведь готовится он буквально в несколько движений, а ещё подарит радость как большим, так и маленьким.
Ингредиенты:
• Печенье – 150 г;
• Сыр сливочный – 1 кг;
• Масло сливочное – 100 г;
• Пудра – 200 г;
• Сметана жирная – 200 г;
• Мука – 3 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Желток – 1 шт;
• Ванилин – по желанию.
Тортик, от которого не оторваться. \ Фото: 24tort.ru.
Способ приготовления:
• Перетереть печенье на крошку;
• После этого вымесить его с маслом;
• Форму смазать или застелить;
• Распределить получившуюся смесь;
• Печь 15 минут при 180 градусах;
• Вытащить, оставить остывать;
• Филадельфию смешать с пудрой;
• Ввести сметану, перемещать;
• Медленно всыпать муку, тщательно помешивая;
• Яйца добавлять поочередно, отдельно один желток;
• Всыпать ванилин по желанию;
• Довести массу до однородности;
• Выложить на выпеченную основу и печь 50 минут при 160 градусах;
• Подавать охлажденным.
2. Чизкейк с лимоном
Лимонное наслаждение. \ Фото: two-cooks.ru.
Сочетание мягкого, рассыпчатого творога с ярким запахом и кислинкой лимона – то, чего не хватает, и что отлично подойдет в качестве десерта к различным сортам чая и даже любимому кофе.
Ингредиенты:
• Печенье – 100 г;
• Масло сливочное – 60 г;
• Сыр сливочный – 200 г;
• Творог нежирный – 500 г;
• Пудра – 200 г;
• Лимон – 3 шт;
• Желатин – 4 пакетика.
А вы любите сладости с лимоном? \ Фото: goodfon.ru.
Способ приготовления:
• Перетереть печенье на крошку;
• Ввести масло, размешать;
• Застелить или смазать форму;
• Выложить смесь;
• Поставить в холод на пару часов;
• Творог смешать с пудрой, добавить к ним сыр;
• Снять с лимона кожуру, всыпать к смеси;
• Желатин приготовить по инструкции на пакетике;
• Поставить его на огонь, медленно помешивая;
• Выжать в смесь сок, медленно помешивая;
• Дать немного остыть и вылить к смеси сыра и творога;
• Достать основу из холодильника;
• Выложить на неё начинку равномерным слоем;
• Отправить обратно в холодильник на 8 часов.
3. Банановый чизкейк
Наслаждаемся вкусом бананов. \ Фото: zira.uz.
Бананы – универсальный ингредиент, который прекрасно дополняет любые блюда, в особенности, если речь идёт о вкусных десертах. Их мягкость, яркий аромат и непревзойденный вкус сведут с ума буквально каждого сладкоежку.
Ингредиенты:
• Печенье – 120 г;
• Масло сливочное – 60 г;
• Сахарная пудра – 200 г;
• Корица – 1 ч.л;
• Сыр сливочный – 450 г;
• Лимонный сок – 2 ч.л;
• Яйца – 4 шт;
• Сметана жирная – 230 г;
• Банан – 3 шт.
Тортиков не бывает много. \ Фото: 1000.menu.
Способ приготовления:
• Перетереть печенье любым способом;
• Всыпать масло, часть пудры и корицу;
• Смазать форму, после чего массу выложить на неё;
• Выпекать 20 минут при 180 градусах;
• По готовности вытащить и отправить в холод;
• Тщательно размешать между собой сыр и пудру, влить сок лимона;
• Яйца вводить по одному, продолжая помешивать;
• Вбить сметану;
• Размять бананы до однородного пюре;
• Влить к массе, перемешать;
• Распределить по готовому коржу;
• Печь 60 минут при 160 градусах.
4. Чизкейк «Тирамису»
А вы пробовали такой вариант тирамису? \ Фото: pizza.agency-cube.ru.
Если вам по душе такая оригинальная сладость, как тирамису – то этот рецепт точно стоит внести в свою кулинарную книгу, ведь выпеченный таким образом чизкейк от неё не отличить!
Ингредиенты:
Для коржа:
• Печенье – 200 г;
• Сахар;
• Какао – 1 ст.л;
• Масло сливочное – 80 г.
Для начинки:
• Сыр сливочный – 1 кг;
• Сахар – 300 г;
• Крахмал кукурузный – 4 ст.л;
• Яйца – 4 шт;
• Ром – 80 мл;
• Эспрессо – 80 мл;
• Савоярди – 12 шт;
• Ванилин – по вкусу.
Для декора:
• Какао – 40 г;
• Сливки;
• Шоколад – пара кубиков.
Не просто вкусно, но и очень красиво. \ Фото: nn.ru.
Способ приготовления:
• Покрошить печенье;
• Смешать со всеми остальными ингредиентами для коржа;
• Выложить на смазанную форму получившуюся массу;
• Сахар ввести к сыру;
• Всыпать крахмал;
• Поочередно добавлять яйца, тщательно помешивая;
• Влить ром, кофе и щепотку ванилина;
• Часть выложить на корж, аккуратно ровняя;
• Затем сверху положить палочки савоярди;
• Поверх них – оставшуюся смесь;
• Печь полтора часа при 160 градусах.
5. Ягодно-джемовый чизкейк
Пальчики оближешь. \ Фото: candidrd.com.
В преддверии каких-то праздник, в особенности, если на дворе самый разгар зимы, хочется побаловать себя не только фруктами, но и вкусными десертами с ягодами. Вооружайтесь новым рецептом, в котором они заиграют новыми красками.
Ингредиенты:
• Печенье овсяное – 300 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Сыр сливочный – 500 г;
• Ванилин – по вкусу;
• Сливки – 300 мл;
• Джем смородиновый – 500 г;
• Желатин – 4 пакетика;
• Вода – 100 мл;
• Ягоды – 200 г.
Попробуйте сделать чизкейк с любимыми ягодами. \ Фото: unitedrefuahhs.org.
Способ приготовления:
• Перетереть печенье на крошку;
• Смешать его со сливочным маслом;
• Выложить на форму и дать постоять в холоде;
• Ванилин размешать вместе с сыром;
• Взбить сливки;
• Влить к сыру, тщательно помешивая;
• Затем влить ложку джема, размешивая до однородности;
• На готовую основу выложить тонкий слой смеси;
• В оставшуюся часть влить ещё джема;
• Собирать чизкейк, пока не кончится начинка;
• Отправить остывать на пару часов;
• Желатин приготовить по инструкции;
• Проварить остатки джема на огне;
• Влить туда же воду и всыпать немного ягод;
• В джем влить желатин;
• Смешать и отправить в холодильник;
• После того, как желе остынет – достать из холодильника;
• Выложить поверх начинки;
• Дать ему застыть;
• Подавать, украсив свежими ягодами.
6. Чизкейк с авокадо
А вам встречалось такое блюдо? \ Фото: hearstapps.com.
Авокадо хорошо знаком тем хозяйкам, которые предпочитают здоровый образ жизни, добавляя его в салаты и смузи. Однако его можно использовать даже в качестве десерта, ведь с его помощью классический чизкейк превращается в настоящее произведение искусства.
Ингредиенты:
Для коржа:
• Печенье песочное – 150 г;
• Сахар – 80 г;
• Масло сливочное – 100 г;
• Соль.
Для начинки:
• Сыр сливочный – 450 г;
• Сахар – 200 г;
• Соль;
• Авокадо – 2 шт;
• Сок лайма – 120 мл;
• Цедра лайма;
• Сливки – 200 мл;
• Лайм – 1 шт.
То, что точно удивит гостей. \ Фото: zhiznsovkusom.ru.
Способ приготовления:
• Печенье тщательно измельчить до крошки;
• Добавить к нему масло, соль и сахар;
• Размешать до однородности;
• Выложить в форму;
• Печь 10 минут при 180 градусах;
• Сыр смешать с сахаром и солью;
• Авокадо растереть до мякоти;
• Добавить к смеси;
• Влить сок лайма, перемешать;
• Снять с лайма цедру, всыпать к смеси;
• Влить сливки, тщательно помешивая;
• Выложить на корж, равномерно распределяя;
• Украсить цедрой и кусочками лайма;
• Отправить на пару часов в холодильник.
7. Кофейно-ликёрный чизкейк
Сладости для взрослых. \ Фото: goodfon.com.
А вот этот десерт точно придётся по душе взрослым в любом возрасте, ведь сочетание кофе и ликёра – то, что так и просится, чтобы его попробовали, а затем обязательно взяли добавку.
Ингредиенты:
Для коржа и начинки:
• Печенье песочное – 180 г;
• Масло сливочное – 90 г;
• Желатин – 1 пакетик;
• Холодная вода – 5 ст.л;
• Творог – 250 г;
• Маскарпоне – 250 г;
• Ликёр – 150 мл;
• Сливки – 140 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Пудра – 150 г.
Для украшения:
• Желатин – 1 пакетик;
• Кофе – 150 мл;
• Пудра – 2 ст.л.
Быстро, вкусно и оригинально. \ Фото: milanocakes.kz.
Способ приготовления:
• Печенье подробить в блендере;
• Перемешать с маслом;
• Выложить на смазанную форму;
• Отправить в холодильник на сорок минут;
• Желатин приготовить по инструкции;
• Отправить на огонь, тщательно помешивая до однородности;
• В отдельной миске смешать творог, маскарпоне и влить ликёр;
• Сверху влить желатин, затем сливки, размешать;
• В миске венчиком взбить яйца с пудрой;
• Добавить к начинке;
• Помешивать ложкой до однородности;
• Выложить на основу, равномерно размазывая;
• Вернуть обратно в холодильник до застывания;
• Желатин смешать с кофе;
• Отправить на огонь и помешивать до однородности;
• Всыпать пудру;
• Перемешать;
• Остудить;
• Распределить получившуюся массу по поверхности чизкейка;
• Отправить снова в холодильник до застывания.
8. Чизкейк с огурцами
Новая жизнь для солёных огурцов. \ Фото: smallcityfoods.in.
Да-да, такую сладость, как чизкейк, можно попробовать сделать совершенно по-новому, добавляя в неё ничто иное, как.. солёные огурцы. Когда хочется солёненького, больше не нужно хрустеть ими с хлебом, ведь их сочетание с сыром и крендельками точно покорит каждого.
Ингредиенты:
• Крендели – 150 г;
• Масло сливочное – 70 г;
• Сыр сливочный – 450 г;
• Сыр козий – 300 г;
• Сметана – 170 г;
• Рассол – 1 ст.л;
• Яйца – 3 шт;
• Пармезан – 50 г;
• Огурцы солёные – 3 шт;
• Чеснок – несколько зубочков;
• Укроп – несколько веточек;
• Соль;
• Паприка – 1 ч.л;
• Чёрный перец молотый.
В оригинальности такому чизкейку не откажешь. \ Фото: rozetka.ua.
Способ приготовления:
• Крендели размять;
• Добавить масло, перемешать;
• Выложить в форму, утрамбовать;
• Сыры смешать между собой, влить рассол;
• После вбить сметану и перемешать;
• Вбить яйца венчиком;
• Натереть пармезан на средней тёрке;
• Добавить к смеси;
• Огурцы нарезать маленькими кубиками;
• Добавить к смеси, перемешать;
• Чеснок и укроп измельчить, всыпать к начинке;
• Тщательно помешивая, ввести перец и соль;
• Половину выложить на корж;
• Затем оставить слой нарезанных огурцов;
• Поверх них выложить оставшуюся часть начинки;
• Отправить в духовку на час при 160 градусах;
• Украсить после выпекания веточками укропа или огурцами.
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