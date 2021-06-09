8 рецептов чизкейков, которые нисколько не уступают ресторанным

1. Классический чизкейк

Для тех, кому нравятся блюда попроще. \ Фото: my.ua.

Тортик, от которого не оторваться. \ Фото: 24tort.ru.

2. Чизкейк с лимоном

ru. Лимонное наслаждение. \ Фото: two-cooks.ru.

А вы любите сладости с лимоном? \ Фото: goodfon.ru.

3. Банановый чизкейк

Наслаждаемся вкусом бананов. \ Фото: zira.uz.

Тортиков не бывает много. \ Фото: 1000.menu.

4. Чизкейк «Тирамису»

А вы пробовали такой вариант тирамису? \ Фото: pizza.agency-cube.ru.

Не просто вкусно, но и очень красиво. \ Фото: nn.ru.

5. Ягодно-джемовый чизкейк

Пальчики оближешь. \ Фото: candidrd.com.

Попробуйте сделать чизкейк с любимыми ягодами. \ Фото: unitedrefuahhs.org.

6. Чизкейк с авокадо

А вам встречалось такое блюдо? \ Фото: hearstapps.com.

То, что точно удивит гостей. \ Фото: zhiznsovkusom.ru.

7. Кофейно-ликёрный чизкейк

Сладости для взрослых. \ Фото: goodfon.com.

Быстро, вкусно и оригинально. \ Фото: milanocakes.kz.

8. Чизкейк с огурцами

Новая жизнь для солёных огурцов. \ Фото: smallcityfoods.in.

В оригинальности такому чизкейку не откажешь. \ Фото: rozetka.ua.